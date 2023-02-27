Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1353 - страница 9
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ОТЧЕТ ОБ ОШИБКЕ:
Использование шаблона функции в частном или защищенном методе класса делает этот метод общедоступным.
b1355
Уважаемые разработчики. Что-то случилось с ресурсами, при включении в качестве индикатора очень падает скорость.
Сделал такой эксперимент, прогнал три варианта советника.
1) Запустил MACD sample в тестере, параметры по умолчанию - прогон за четыре месяца - 8 секунд.
2) Поменял вызов встроенного MACD на MACD стандартной поставки и тоже прогнал в тестере - уже 33 сек., но ладно.
Т.е. одно изменение - замена вызова MACD :
3) MACD стандартной поставки включил через ресурсы. Прогон в тестере - 5 мин. 33 сек.
Изменения:
Отчеты идентичные, но почему с ресурсами так падает скорость?
Предлагаю добавить в спецификацию инструмента обязательный пункт
1 pips = XXX CUR, где CUR - валюта счёта
и дать понятную однозначную функцию для расчёта
Это ведь самая приоритетная информация
Предлагаю добавить в спецификацию инструмента обязательный пункт
1 pips = XXX CUR, где CUR - валюта счёта
и дать понятную однозначную функцию для расчёта
Это ведь самая приоритетная информация
Считайте через стоимость тика. Стоимость тика делите на размер тика. Получите стоимость пункта.
Считайте через стоимость тика. Стоимость тика делите на размер тика. Получите стоимость пункта.
Вы уверены, что одинаково верно будет посчитано для акций, индексов, криптовалют, включая инструменты с префиксами, суффиксами?
Точнее так, можете дать универсальную формула расчёта SL для всех видов инструментов, в независимости от валюты счёта? У меня нет такой формулы.
Вы уверены, что одинаково верно будет посчитано для акций, индексов, криптовалют, включая инструменты с префиксами, суффиксами?
Насчет уверенности - нет. Дело в том, что не все брокеры, не говоря уже о ДЦ, правильно транслируют эти данные. Как быть - читайте далее.
Точнее так, можете дать универсальную формула расчёта SL для всех видов инструментов, в независимости от валюты счёта? У меня нет такой формулы.
Такая формула есть (см. перечисление ENUM_SYMBOL_CALC_MODE).
Насчет уверенности - нет. Дело в том, что не все брокеры, не говоря уже о ДЦ, правильно транслируют эти данные. Как быть - читайте далее.
Такая формула есть (см. перечисление ENUM_SYMBOL_CALC_MODE).
Вот об этом и речь! Писать формулы - проверять. Кто-то нашёл баг - снова лезть и исправлять, искать.
Всё, что я предложил выше изначально, просто добавить конкретный пункт в спецификацию.
Вот об этом и речь! Писать формулы - проверять. Кто-то нашёл баг - снова лезть и исправлять, искать.
Всё, что я предложил выше изначально, просто добавить конкретный пункт в спецификацию.
Пока выходит так, что нужно, чтобы MQ написали и отладили это за Вас, в то время как именно для этой проблемы все исходные данные и возможности есть. Дело лишь за реализацией. Да, конечно, было бы неплохо иметь такую возможность в виде одной функции, но приходится исходить из того, что условий работы счетов может быть масса, все их невозможно предусмотреть. Встречаете новые условия - добавляете в собственную функцию. Мне тоже так приходится делать, рассчитывая не только размер прибыли, но и непосредственно маржу.
Пока выходит так, что нужно, чтобы MQ написали и отладили это за Вас, в то время как именно для этой проблемы все исходные данные и возможности есть. Дело лишь за реализацией. Да, конечно, было бы неплохо иметь такую возможность в виде одной функции, но приходится исходить из того, что условий работы счетов может быть масса, все их невозможно предусмотреть. Встречаете новые условия - добавляете в собственную функцию. Мне тоже так приходится делать, рассчитывая не только размер прибыли, но и непосредственно маржу.
Поймите правильно, я делал, писал и исправлял 2 года, учитывал мелочи и нюансы. И всё равно пользователи находили брокера и инструмент, где что-то неработало.
Плюнул и вставил простую функцию, которая всё правильно считает на всех инструментах Forex All. Однако на некоторых индексах, акциях и криптовалютах считает неправильно.
Подумал я, может сам тупой, скачал несколько продвинутых торговых панелей и там то же самое. Так вот, это пользователи должны решать эти проблемы? (Я конечно попробую ещё раз...) или разработчики терминала предусмотрят 1 строку в спецификации? Сложно?// мнение своё оставил, актуальное по сей день для многих разработчиков. Если кто-то решится сделать библиотеку в кодобазе, то тоже будет решение. На форуме несколько тем с таким вопросом за много лет и нет универсального решения.
Поймите правильно, я делал, писал и исправлял 2 года, учитывал мелочи и нюансы. И всё равно пользователи находили брокера и инструмент, где что-то неработало.
Да, к сожалению, так и есть. Я занимаюсь тем же самым, но круг проблем постепенно сужается, т. к. случаев описывается больше. Для MQ будет то же самое.
Плюнул и вставил простую функцию, которая всё правильно считает на всех инструментах Forex All. Однако на некоторых индексах, акциях и криптовалютах считает неправильно.
Подумал я, может сам тупой, скачал несколько продвинутых торговых панелей и там то же самое. Так вот, это пользователи должны решать эти проблемы? (Я конечно попробую ещё раз...) или разработчики терминала предусмотрят 1 строку в спецификации? Сложно?// мнение своё оставил, актуальное по сей день для многих разработчиков. Если кто-то решится сделать библиотеку в кодобазе, то тоже будет решение. На форуме несколько тем с таким вопросом за много лет и нет универсального решения.
В случае с Маркетом есть такой выход: для правильной работы приложения указывается перечень рекомендуемых инструментов.