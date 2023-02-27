Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1353 - страница 4

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Vitaly Muzichenko #:

В пятёрке тесты, а торги в основном на четвёрке.

Ну ладно-бы советник протестировать в мт5 и запустить в мт4… а индикатор-то зачем так писать?

Ах да……… тоже для проверки… Так чем отличаются мучения изготовления такого инструмента как мотыга совмещённая с топором, от мучений изготовления мотыги и топора отдельно. Я вас не понимаю. Лично мне гораздо проще написать два индикатора, чем изгаляться с такой бодягой. Ладно… ваше право поступать как душа требует. Только не забывайте об отказе MQ от поддержания мт4 и соответственно о несбыточности ваших пожеланий.

[Удален]  
Alexey Viktorov #:

Ну ладно-бы советник протестировать в мт5 и запустить в мт4… а индикатор-то зачем так писать?

Ах да……… тоже для проверки… Так чем отличаются мучения изготовления такого инструмента как мотыга совмещённая с топором, от мучений изготовления мотыги и топора отдельно. Я вас не понимаю. Лично мне гораздо проще написать два индикатора, чем изгаляться с такой бодягой. Ладно… ваше право поступать как душа требует. Только не забывайте об отказе MQ от поддержания мт4 и соответственно о несбыточности ваших пожеланий.

Истина
 
Alexey Viktorov #:

Ну ладно-бы советник протестировать в мт5 и запустить в мт4… а индикатор-то зачем так писать?

Ах да……… тоже для проверки… Так чем отличаются мучения изготовления такого инструмента как мотыга совмещённая с топором, от мучений изготовления мотыги и топора отдельно. Я вас не понимаю. Лично мне гораздо проще написать два индикатора, чем изгаляться с такой бодягой. Ладно… ваше право поступать как душа требует. Только не забывайте об отказе MQ от поддержания мт4 и соответственно о несбыточности ваших пожеланий.

А как поддерживать? Сделал правки, что-то добавил, а потом что, куски кода тащить в другой терминал?

А так очень просто, используешь, видишь что нужно ещё сделать, дорабатываешь, устраняешь что-то лишнее, а потом в нужный момент перенёс на другую платформу и нужно только скомпилировать.

Ещё раз, мы не говорим об индикаторах показа кривулек в 10 строк.

 
Alexey Viktorov #:

Ну ладно-бы советник протестировать в мт5 и запустить в мт4… а индикатор-то зачем так писать?

Ах да……… тоже для проверки… Так чем отличаются мучения изготовления такого инструмента как мотыга совмещённая с топором, от мучений изготовления мотыги и топора отдельно. Я вас не понимаю. Лично мне гораздо проще написать два индикатора, чем изгаляться с такой бодягой. Ладно… ваше право поступать как душа требует. Только не забывайте об отказе MQ от поддержания мт4 и соответственно о несбыточности ваших пожеланий.

А ну расскажите, как поддерживать код для 2-х платформ, если писать несовместимо?

В коде чуть менее 1500 строк, время от времени делаются правки в той платформе, в которой торгую, а потом когда перехожу на другую - переношу код и только компилирую. А так что, вспоминать что правил и переносить кусками?

Буферов от 0 до 512, цвета и толщина генерируются на лету

Или забить 512 параметров во входных переменных?

---

Ещё раз повторю: мы говорим о настоящих индикаторах коих в маркете полно и их поддержке. Мой случай не единичный.

 
Vitaly Muzichenko #:

А ну расскажите, как поддерживать код для 2-х платформ, если писать несовместимо?

В коде чуть менее 1500 строк, время от времени делаются правки в той платформе, в которой торгую, а потом когда перехожу на другую - переношу код и только компилирую. А так что, вспоминать что правил и переносить кусками?

Буферов от 0 до 512, цвета и толщина генерируются на лету

Или забить 512 параметров во входных переменных?


Один раз напиши функцию, внутри которой #ifdef __MQL5__ ....... #else ....... #endif, и всё. Используй её.

 
Artyom Trishkin #:

Один раз напиши функцию, внутри которой #ifdef __MQL5__ ....... #else ....... #endif, и всё. Используй её.

Ну так и делаю, но это не совсем красиво.

 
Vitaly Muzichenko #:

Ещё-бы убрали эту древнюю штуку, а то глаз режет на это смотреть в нынешнее время. 

MarketInfo(...)
И сделать запрет на компиляцию с этой фигнёй, чтобы не продолжали писать мусорные коды.

Пожалуйста, подскажите, как получить вот это значение для символа рынка FOREX, не используя MarketInfo?

MarketInfo ( _Symbol , MODE_MARGINREQUIRED )
 
Janis Ozols #:

Пожалуйста, подскажите, как получить вот это значение для символа рынка FOREX, не используя MarketInfo?

void OnTick()
{
 Print( GetMarginRequired(Symbol())*0.01,"=",MarketInfo(_Symbol,MODE_MARGINREQUIRED)*0.01 );
}

double GetMarginRequired(const string Symb) // fxsaber
{
  MqlTick Tick;
  return(SymbolInfoTick(Symb,Tick)?Tick.ask * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)/
        (SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)*AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)):0);
}
 
Vladimir Baskakov #:
Нельзя ли добавить в мобильную версию мт4 для индикатора Фрактал параметр бары? Т.е. количество, а не как сейчас 5 по умолчанию

Уже есть такое. внимательно посмотри в интернете. причём бесплатно )

 

При указании даты/времени в литеральном виде компилятор оперирует 4-байтным представлением даты/времени (как было со старым datetime), присваивая 0 всем значениям, которые больше 2038.01.19 03:14:07.

Так:

input datetime             i_dtEndDatetime         = D'2038.01.19 03:14';                          

работает нормально:

А вот так:

input datetime             i_dtEndDatetime         = D'2038.01.19 03:14:08';                          

уже нет:


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