Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1353 - страница 4
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В пятёрке тесты, а торги в основном на четвёрке.
Ну ладно-бы советник протестировать в мт5 и запустить в мт4… а индикатор-то зачем так писать?
Ах да……… тоже для проверки… Так чем отличаются мучения изготовления такого инструмента как мотыга совмещённая с топором, от мучений изготовления мотыги и топора отдельно. Я вас не понимаю. Лично мне гораздо проще написать два индикатора, чем изгаляться с такой бодягой. Ладно… ваше право поступать как душа требует. Только не забывайте об отказе MQ от поддержания мт4 и соответственно о несбыточности ваших пожеланий.
Ну ладно-бы советник протестировать в мт5 и запустить в мт4… а индикатор-то зачем так писать?
Ах да……… тоже для проверки… Так чем отличаются мучения изготовления такого инструмента как мотыга совмещённая с топором, от мучений изготовления мотыги и топора отдельно. Я вас не понимаю. Лично мне гораздо проще написать два индикатора, чем изгаляться с такой бодягой. Ладно… ваше право поступать как душа требует. Только не забывайте об отказе MQ от поддержания мт4 и соответственно о несбыточности ваших пожеланий.
Ну ладно-бы советник протестировать в мт5 и запустить в мт4… а индикатор-то зачем так писать?
Ах да……… тоже для проверки… Так чем отличаются мучения изготовления такого инструмента как мотыга совмещённая с топором, от мучений изготовления мотыги и топора отдельно. Я вас не понимаю. Лично мне гораздо проще написать два индикатора, чем изгаляться с такой бодягой. Ладно… ваше право поступать как душа требует. Только не забывайте об отказе MQ от поддержания мт4 и соответственно о несбыточности ваших пожеланий.
А как поддерживать? Сделал правки, что-то добавил, а потом что, куски кода тащить в другой терминал?
А так очень просто, используешь, видишь что нужно ещё сделать, дорабатываешь, устраняешь что-то лишнее, а потом в нужный момент перенёс на другую платформу и нужно только скомпилировать.
Ещё раз, мы не говорим об индикаторах показа кривулек в 10 строк.
Ну ладно-бы советник протестировать в мт5 и запустить в мт4… а индикатор-то зачем так писать?
Ах да……… тоже для проверки… Так чем отличаются мучения изготовления такого инструмента как мотыга совмещённая с топором, от мучений изготовления мотыги и топора отдельно. Я вас не понимаю. Лично мне гораздо проще написать два индикатора, чем изгаляться с такой бодягой. Ладно… ваше право поступать как душа требует. Только не забывайте об отказе MQ от поддержания мт4 и соответственно о несбыточности ваших пожеланий.
А ну расскажите, как поддерживать код для 2-х платформ, если писать несовместимо?
В коде чуть менее 1500 строк, время от времени делаются правки в той платформе, в которой торгую, а потом когда перехожу на другую - переношу код и только компилирую. А так что, вспоминать что правил и переносить кусками?
Буферов от 0 до 512, цвета и толщина генерируются на лету
Или забить 512 параметров во входных переменных?
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Ещё раз повторю: мы говорим о настоящих индикаторах коих в маркете полно и их поддержке. Мой случай не единичный.
А ну расскажите, как поддерживать код для 2-х платформ, если писать несовместимо?
В коде чуть менее 1500 строк, время от времени делаются правки в той платформе, в которой торгую, а потом когда перехожу на другую - переношу код и только компилирую. А так что, вспоминать что правил и переносить кусками?
Буферов от 0 до 512, цвета и толщина генерируются на лету
Или забить 512 параметров во входных переменных?
Один раз напиши функцию, внутри которой #ifdef __MQL5__ ....... #else ....... #endif, и всё. Используй её.
Один раз напиши функцию, внутри которой #ifdef __MQL5__ ....... #else ....... #endif, и всё. Используй её.
Ну так и делаю, но это не совсем красиво.
Ещё-бы убрали эту древнюю штуку, а то глаз режет на это смотреть в нынешнее время.И сделать запрет на компиляцию с этой фигнёй, чтобы не продолжали писать мусорные коды.
Пожалуйста, подскажите, как получить вот это значение для символа рынка FOREX, не используя MarketInfo?
MarketInfo ( _Symbol , MODE_MARGINREQUIRED )
Пожалуйста, подскажите, как получить вот это значение для символа рынка FOREX, не используя MarketInfo?
Нельзя ли добавить в мобильную версию мт4 для индикатора Фрактал параметр бары? Т.е. количество, а не как сейчас 5 по умолчанию
Уже есть такое. внимательно посмотри в интернете. причём бесплатно )
При указании даты/времени в литеральном виде компилятор оперирует 4-байтным представлением даты/времени (как было со старым datetime), присваивая 0 всем значениям, которые больше 2038.01.19 03:14:07.
Так:
работает нормально:
А вот так:
уже нет: