Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1353 - страница 10
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Просьба к разработчикам починить функцию OnChartEvent и обязательно напишите, если почините.
Пока что программисты придумывают костыли! В МТ5 такой проблемы нет.
Описание проблемы - https://www.mql5.com/ru/forum/379526/page9#comment_25865481
Описание решения проблемы - https://www.mql5.com/ru/forum/227736/page81#comment_41447601
b 1359
Ожидаю, если происходит вызов ExpertRemove() из OnInit(), то уже событие OnTick() не должно запускаться.
По крайней мере так можно понять из справки:
Но в тестере показанный код вызывает OnTick() после ExpertRemove()
b 1359
Ожидаю, если происходит вызов ExpertRemove() из OnInit(), то уже событие OnTick() не должно запускаться.
По крайней мере так можно понять из справки:
Но в тестере показанный код вызывает OnTick() после ExpertRemove()
Всё правильно выполняется. Выгрузка эксперта произойдёт после первого return что и показывает распечатка.
В функции OnInit получена команда выгрузки, код отработал до ближайшего return и был выгружен.
Функция OnInit не должна быть типа void, не надо самовольничать.
Всё правильно выполняется. Выгрузка эксперта произойдёт после первого return что и показывает распечатка.
В функции OnInit получена команда выгрузки, код отработал до ближайшего return и был выгружен.
Вы, прям, в каждой теме отмечаетесь.
Что значит до ближайшего return. Из справки по этому оператору:
Т.е. выход из OnInit() происходит с return. К слову, в реальном эксперте как раз и было выражение
Функция OnInit не должна быть типа void, не надо самовольничать.
Из справки:
В реале OnTick() не вызывается, в тестере вызывается. Считаю, что в тестере неправильное поведение, написал разработчикам.
Вы, прям, в каждой теме отмечаетесь.
Вам перечислить темы которые я даже не читаю?
Предлагаю встроить в МТ4 оконный маркет, как в МТ5.
Если нет, то 2 вопроса:
1) В каком терминале удобный маркет.
2) В каком терминале больше выручка по маркету.
Если ответы не совпали, значит где-то упускается выгода.
Текущий в МТ4 медленный.
Написать решил, потому что задали вопрос. Как установить мой продукт на другой терминал, ведь с сайта всё время открывается по-умолчанию один и тот же терминал.
Кажется такое не первый раз слышу. Дал ответ либо скопировать с одного в другой вручную, либо воспользоваться вкладкой маркет в терминале МТ4 (а там неудобно).
Предположу, что такой функционал, как проверка уже потраченной активации на конкретном компе отсутствует и в новом терминале тратится ещё одна активация.
Если всё же есть проверка (а если нет, то логичнее сделать), то в новый терминал файл должен ставится через маркет без использования активации.
Предлагаю встроить в МТ4 оконный маркет, как в МТ5.
Если нет, то 2 вопроса:
1) В каком терминале удобный маркет.
2) В каком терминале больше выручка по маркету.
Если ответы не совпали, значит где-то упускается выгода.
Текущий в МТ4 медленный.
Написать решил, потому что задали вопрос. Как установить мой продукт на другой терминал, ведь с сайта всё время открывается по-умолчанию один и тот же терминал.
Кажется такое не первый раз слышу. Дал ответ либо скопировать с одного в другой вручную, либо воспользоваться вкладкой маркет в терминале МТ4 (а там неудобно).
Предположу, что такой функционал, как проверка уже потраченной активации на конкретном компе отсутствует и в новом терминале тратится ещё одна активация.
Если всё же есть проверка (а если нет, то логичнее сделать), то в новый терминал файл должен ставится через маркет без использования активации.
Не дурите людя́м голову. Если в пределах одного компа, то простое копирование никто не запрещал. А на другом компе откроется другой терминал.
Что касается выбора терминала при скачивании чего либо из маркета, не надо тыкать в кнопки не читая что предлагается. Когда вы первый раз скачивали был вариант выбора и был чек-бокс для запоминания куда устанавливать в будущем. Вот этот чек-бокс надо было отключить.
Исправить можно если путь к терминалу по умолчанию изменить или переименовать папку в которую он установлен. Затем загрузить любой бесплатный продукт, не забыв снять чек-бокс. И восстановить путь к терминалу… При следующем скачивании будет предложено выбрать куда сувать скачанное… И опять следите за чек-боксом.
Не дурите людя́м голову. Если в пределах одного компа, то простое копирование никто не запрещал. А на другом компе откроется другой терминал.
Что касается выбора терминала при скачивании чего либо из маркета, не надо тыкать в кнопки не читая что предлагается. Когда вы первый раз скачивали был вариант выбора и был чек-бокс для запоминания куда устанавливать в будущем. Вот этот чек-бокс надо было отключить.
Исправить можно если путь к терминалу по умолчанию изменить или переименовать папку в которую он установлен. Затем загрузить любой бесплатный продукт, не забыв снять чек-бокс. И восстановить путь к терминалу… При следующем скачивании будет предложено выбрать куда сувать скачанное… И опять следите за чек-боксом.
Вот как. Я дурю людям голову...
Моя цитата выше
А оказывается надо так
Не дурите людя́м голову. Если в пределах одного компа, то простое копирование никто не запрещал.
...
Ну это ладно, как выбрать то терминал при скачивании с сайта? Воспроизвёл в скринах
1) Кликаем "скачать"
2) Жмём "Да"
3) Жмём Открыть приложение
У меня много терминалов, но открывается всегда первый. Мне лично это совсем безразлично. Но если подскажете, как выбрать скажем 7-й терминал, а не первый, то напишите.
// Папку с терминалом переименовал и теперь вообще ничего не происходит при нажатии "Открыть приложение"
// Папку с терминалом переименовал и теперь вообще ничего не происходит при нажатии "Открыть приложение"
Да, звиняйте… Уже всё изменили и мои знания устарели.
Остаётся вариант загрузки из терминала.
Да, звиняйте… Уже всё изменили и мои знания устарели.
Остаётся вариант загрузки из терминала.
Если честно, то конечно не удобно. Грузит даже не в последний открытый, или единственно открытый терминал, а так и не понял, в какой то момент меняет путь загрузки, и где его штатно менять не нашел, прога по умолчанию не помогла. Только и остается что из терминала.