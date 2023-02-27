Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1353 - страница 10

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Просьба к разработчикам починить функцию  OnChartEvent и обязательно напишите, если почините.

Пока что программисты придумывают костыли! В МТ5 такой проблемы нет.

Описание проблемы - https://www.mql5.com/ru/forum/379526/page9#comment_25865481

Описание решения проблемы - https://www.mql5.com/ru/forum/227736/page81#comment_41447601

 

b 1359

Ожидаю, если происходит вызов ExpertRemove() из OnInit(), то уже событие OnTick() не должно запускаться.

void OnInit()
{
  Print(__FUNCTION__);
  ExpertRemove();
}

void OnDeinit(const int reason)
{
  Print(__FUNCTION__, " reason=", reason);
}

void OnTick()
{
  Print(__FUNCTION__);
}

По крайней мере так можно понять из справки:


 Но в тестере показанный код вызывает OnTick() после ExpertRemove()


 
Vasiliy Pushkaryov #:

b 1359

Ожидаю, если происходит вызов ExpertRemove() из OnInit(), то уже событие OnTick() не должно запускаться.

По крайней мере так можно понять из справки:


 Но в тестере показанный код вызывает OnTick() после ExpertRemove()


Всё правильно выполняется. Выгрузка эксперта произойдёт после первого return что и показывает распечатка.

В функции OnInit получена команда выгрузки, код отработал до ближайшего return и был выгружен.

Функция OnInit не должна быть типа void, не надо самовольничать.

 
Alexey Viktorov #:

Всё правильно выполняется. Выгрузка эксперта произойдёт после первого return что и показывает распечатка.

В функции OnInit получена команда выгрузки, код отработал до ближайшего return и был выгружен.

Вы, прям, в каждой теме отмечаетесь.

Что значит до ближайшего return. Из справки по этому оператору:

Т.е. выход из OnInit() происходит с return. К слову, в реальном эксперте как раз и было выражение

if(условие) {ExpertRemove(); return;}

Функция OnInit не должна быть типа void, не надо самовольничать.

Из справки:


В реале OnTick() не вызывается, в тестере вызывается. Считаю, что в тестере неправильное поведение, написал разработчикам.

 
Vasiliy Pushkaryov #:

Вы, прям, в каждой теме отмечаетесь.

Вам перечислить темы которые я даже не читаю?

 

Предлагаю встроить в МТ4 оконный маркет, как в МТ5.

Если нет, то 2 вопроса:

1) В каком терминале удобный маркет.

2) В каком терминале больше выручка по маркету.

Если ответы не совпали, значит где-то упускается выгода.

Текущий в МТ4 медленный.


Написать решил, потому что задали вопрос. Как установить мой продукт на другой терминал, ведь с сайта всё время открывается по-умолчанию один и тот же терминал.

Кажется такое не первый раз слышу. Дал ответ либо скопировать с одного в другой вручную, либо воспользоваться вкладкой маркет в терминале МТ4 (а там неудобно).

Предположу, что такой функционал, как проверка уже потраченной активации на конкретном компе отсутствует и в новом терминале тратится ещё одна активация.

Если всё же есть проверка (а если нет, то логичнее сделать), то в новый терминал файл должен ставится через маркет без использования активации.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Предлагаю встроить в МТ4 оконный маркет, как в МТ5.

Если нет, то 2 вопроса:

1) В каком терминале удобный маркет.

2) В каком терминале больше выручка по маркету.

Если ответы не совпали, значит где-то упускается выгода.

Текущий в МТ4 медленный.


Написать решил, потому что задали вопрос. Как установить мой продукт на другой терминал, ведь с сайта всё время открывается по-умолчанию один и тот же терминал.

Кажется такое не первый раз слышу. Дал ответ либо скопировать с одного в другой вручную, либо воспользоваться вкладкой маркет в терминале МТ4 (а там неудобно).

Предположу, что такой функционал, как проверка уже потраченной активации на конкретном компе отсутствует и в новом терминале тратится ещё одна активация.

Если всё же есть проверка (а если нет, то логичнее сделать), то в новый терминал файл должен ставится через маркет без использования активации.

Не дурите людя́м голову. Если в пределах одного компа, то простое копирование никто не запрещал. А на другом компе откроется другой терминал.

Что касается выбора терминала при скачивании чего либо из маркета, не надо тыкать в кнопки не читая что предлагается. Когда вы первый раз скачивали был вариант выбора и был чек-бокс для запоминания куда устанавливать в будущем. Вот этот чек-бокс надо было отключить.

Исправить можно если путь к терминалу по умолчанию изменить или переименовать папку в которую он установлен. Затем загрузить любой бесплатный продукт, не забыв снять чек-бокс. И восстановить путь к терминалу… При следующем скачивании будет предложено выбрать куда сувать скачанное… И опять следите за чек-боксом.

 
Alexey Viktorov #:

Не дурите людя́м голову. Если в пределах одного компа, то простое копирование никто не запрещал. А на другом компе откроется другой терминал.

Что касается выбора терминала при скачивании чего либо из маркета, не надо тыкать в кнопки не читая что предлагается. Когда вы первый раз скачивали был вариант выбора и был чек-бокс для запоминания куда устанавливать в будущем. Вот этот чек-бокс надо было отключить.

Исправить можно если путь к терминалу по умолчанию изменить или переименовать папку в которую он установлен. Затем загрузить любой бесплатный продукт, не забыв снять чек-бокс. И восстановить путь к терминалу… При следующем скачивании будет предложено выбрать куда сувать скачанное… И опять следите за чек-боксом.

Вот как. Я дурю людям голову...

Моя цитата выше

А оказывается надо так

Alexey Viktorov #:

Не дурите людя́м голову. Если в пределах одного компа, то простое копирование никто не запрещал.

...


Ну это ладно, как выбрать то терминал при скачивании с сайта? Воспроизвёл в скринах


1) Кликаем "скачать"



2) Жмём "Да"



3) Жмём Открыть приложение


У меня много терминалов, но открывается всегда первый. Мне лично это совсем безразлично. Но если подскажете, как выбрать скажем 7-й терминал, а не первый, то напишите.

// Папку с терминалом переименовал и теперь вообще ничего не происходит при нажатии "Открыть приложение"

 
Vitaliy Kuznetsov #:


// Папку с терминалом переименовал и теперь вообще ничего не происходит при нажатии "Открыть приложение"

Да, звиняйте… Уже всё изменили и мои знания устарели.

Остаётся вариант загрузки из терминала.

 
Alexey Viktorov #:

Да, звиняйте… Уже всё изменили и мои знания устарели.

Остаётся вариант загрузки из терминала.

Если честно, то конечно не удобно. Грузит даже не в последний открытый, или единственно открытый терминал, а так и не понял, в какой то момент меняет путь загрузки, и где его штатно менять не нашел, прога по умолчанию не помогла. Только и остается что из терминала.

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