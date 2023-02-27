Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1353 - страница 7
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Уважаемые разработчики. Что-то случилось с ресурсами.
Запустил MACD sample в тестере - прогон за четыре месяца - 8 секунд.
Поменял вызов встроенного MACD на MACD стандартной поставки и сделал включение через ресурсы.
Т.е. всего два изменения:
1) эта строчка
2) замена вызова MACD
Теперь прогон в тестере 5 минут 46 сек.
Почему с ресурсами так падает скорость? Более чем 40 раз получилось.
OpenGL DirectX® то это в МТ5
Я пишу панель инструментов, которая отображает информацию из символов на всех других открытых графиках.
Если график удален или добавлен, мне нужно изменить размер панели инструментов и удалить/добавить отсутствующий символ/таймфреймы.
Вместо того, чтобы кодировать изменение размера, я решил, что лучше просто удалить панель и создать ее заново. Однако вызов Destroy() не удаляет панель на графике.
Я проверил возвращаемое значение OnDestroy() (true) и проверил _LastError (0), поэтому не знаю, что происходит. Единственное различие, которое я видел между Destroy() со значением 0 ( REASON_REMOVE ) и значением больше 0, заключается в том, что ChartIndicatorDelete() будет вызываться, когда Reason == REASON_REMOVE. Даже тогда я не понимаю, как это позволит удалять объекты.
Кстати, я обошел проблему, удалив объекты вручную с помощью ObjectsDeleteAll (для тех, кто хочет сделать то же самое: вам также необходимо повторно инициализировать переменную CAppDialog), но меня раздражает, что панель не удаляется автоматически, когда вызов Destroy().
Спасибо.
Напоминаю о древнейшем баге МТ4. На МТ5 не проверял.
Если индикатор имеет встроенный дэшборд, а на графике установлен любой советник с графической частью, то переключение по дэшборду вызовет зависание терминала.
Временный костыль, это перенаправить переключение графика на советник, но делается это только если есть исходник обоих продуктов, чтобы "подружить".
Ввиду распространённости дэшбордов и торговых панелей, получаем очень частые зависания у огромного кол-ва пользователей.
На уровне разработчика терминала такой баг поправим.
К той же проблеме можно отнести отслеживание объектов на предмет их удаления. В разных вариациях зависание также может происходить и внутри графика при использовании нескольких индикаторов и советника с графическими элементами.
Ещё одно важное упущение в терминале.
При тестировании советников не работают события мыши. Т.о. большинство панелей, и прочих полуавтоматов невозможно проверить на функционал в тестере перед покупкой.
Нажатие Button - да - работает, но кто их сейчас использует? Намного красивее и лучше рисовать самому, тот же Canvas.
При тестировании индикаторов такой проблемы нет. А значит это также легко сделать на уровне программиста терминала.
Думаете почему было так много Light и Demo версий в маркете? Потому что в тестере не пашут.
Пожалуйста, включите события мыши при тестировании советников, как и в индикаторах сейчас.
Всем привет, какая сейчас версия самая новая? build 1355? Автоматическое обновление в МТ4 не работает
всем пофиг :) Новая версия от 5 мая, билд 1356, вопросов не имею)
есть у кого ссылка на прямую скачку четверки ?
Dubai World Cup - Скачки 4-рок. https://www.youtube.com/watch?v=_GCpN2Lc7BA