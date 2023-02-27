Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1353 - страница 2
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А как предлагается преобразовывать значение double в строку?
В четвёрке давно есть, наряду с устаревшей DoubleToStr(), соответствующая пятёрке DoubleToString().
Вот чего не хватает в мт4, так это PlotIndexSetInteger(...) приходится писать код для разделения языков, что не удобно и не красиво.
Может когда-то добавят
Вот чего не хватает в мт4, так это PlotIndexSetInteger(...) приходится писать код для разделения языков, что не удобно и не красиво.
Может когда-то добавят
Так из этого списка отсутствует только PLOT_ARROW_SHIFT, PLOT_DRAW_BEGIN и разноцветность отображения. Но цвет относится к другим построениям и вряд-ли когда будет добавлен.
Вот проверял, но правда давненько, функций компилируются, но не работают
Вот проверял, но правда давненько, функций компилируются, но не работают
Так они чуток не так называются да и я чуток ошибся.SetIndexDrawBegin
Устанавливает порядковый номер бара от начала данных, с которого должна начинаться отрисовка указанной линии индикатора.
Устанавливает смещение линии индикатора относительно начала графика.
Ну и дальше можно поискать. На память я конечно не помню.
А вот PLOT_ARROW_SHIFT точно нету…
Так они чуток не так называются да и я чуток ошибся
....
Что развеять сомнение - проверил.
Компилируется, но не работает:
---
Огромная просьба, добавьте в следующем обновлении!
Что развеять сомнение - проверил.
Компилируется, но не работает:
---
Огромная просьба, добавьте в следующем обновлении!
Виталий, а можете объяснить зачем это надо, если всё работает вот так
результат
Виталий, а можете объяснить зачем это надо, если всё работает вот так
Менять значения на лету.
В вашем примере привязаны к одному буферу, в моём примере буферов может быть от 1 до N и каждому нужно менять цвет, ширину, иногда стиль.
Менять значения на лету.
В вашем примере привязаны к одному буферу, в моём примере буферов может быть от 1 до N и каждому нужно менять цвет, ширину, иногда стиль.
Ну так и меняйте на закладке «Цвета» ведь на рисунке показано…
Если буферов несколько, то они нумеруются
Или воспользуйтесь функцией