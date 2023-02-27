Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1353 - страница 5

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Ihor Herasko #:

При указании даты/времени в литеральном виде компилятор оперирует 4-байтным представлением даты/времени (как было со старым datetime), присваивая 0 всем значениям, которые больше 2038.01.19 03:14:07.

Так:

работает нормально:

А вот так:

уже нет:


А что не правильно? Ведь вы указали как раз больше на 1 секунду.

 
Alexey Viktorov #:

А что не правильно? Ведь вы указали как раз больше на 1 секунду.

Обнуление времени не должно происходить, коли уж datetime 8-ибайтный, а не 4-хбайтный, как раньше.

Из справки:

Тип datetime

Диапазон значений от 1 января 1970 года до 31 декабря 3000 года.

 
Ihor Herasko #:

Обнуление времени не должно происходить, коли уж datetime 8-ибайтный, а не 4-хбайтный, как раньше.

Из справки:

А в расчёт не берётся, что МТ4 32х битный? Может по этому? А в справке ошибочно поправили когда объединяли компиляторы… Нет?

 
Alexey Viktorov #:

А в расчёт не берётся, что МТ4 32х битный? Может по этому? А в справке ошибочно поправили когда объединяли компиляторы… Нет?

32-х битный он только при работе с оперативкой. 64-битные данные никто не запрещает при этом использовать. Такое ведь нормально отрабатывает:

void OnStart()
{
   datetime dtTime = D'2500.12.01 00:00';
   Alert("time: ", TimeToString(dtTime));
}

Результат:

2022.01.15 17:46:08.952 Test GBPUSD,M15: Alert: time: 2500.12.01 00:00
 
Ihor Herasko #:

32-х битный он только при работе с оперативкой. 64-битные данные никто не запрещает при этом использовать. Такое ведь нормально отрабатывает:

Результат:

А ничего, что в предыдущем вопросе была input переменная, а тут простая?

Мне лениво проверять… Так-что можете не обращать внимания…

 

Сломано отображение Fibo, луч продолжается за пределы цены

Билд 3210


в МТ5 рисует правильно


 

Не совсем понял механизм, но лучше запретить терминалу удалять индикаторы с жёсткого диска.

Кажется, что удаляешь индикатор с графика при нажатии DEL, а происходит удаление с жёсткого диска, при этом мимо корзины.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Не совсем понял механизм, но лучше запретить терминалу удалять индикаторы с жёсткого диска.

Кажется, что удаляешь индикатор с графика при нажатии DEL, а происходит удаление с жёсткого диска, при этом мимо корзины.

Если в навигаторе, то это файловый навигатор, с почти всеми возможностями удаления копирования перемещения файлов. Но вот что мимо корзины без предупреждения это слишком.
 
Valeriy Yastremskiy #:
Если в навигаторе, то это файловый навигатор, с почти всеми возможностями удаления копирования перемещения файлов. Но вот что мимо корзины без предупреждения это слишком.

Привычка к корзине - очень вредная привычка.

 
JRandomTrader #:

Привычка к корзине - очень вредная привычка.

Дурацкая защита - защита от дурака и дурацких ошибок.)))

И на старуху бывает....   вручную по памяти восстанавливать))))

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