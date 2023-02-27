Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1353 - страница 5
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При указании даты/времени в литеральном виде компилятор оперирует 4-байтным представлением даты/времени (как было со старым datetime), присваивая 0 всем значениям, которые больше 2038.01.19 03:14:07.
Так:
работает нормально:
А вот так:
уже нет:
А что не правильно? Ведь вы указали как раз больше на 1 секунду.
А что не правильно? Ведь вы указали как раз больше на 1 секунду.
Обнуление времени не должно происходить, коли уж datetime 8-ибайтный, а не 4-хбайтный, как раньше.
Из справки:
Диапазон значений от 1 января 1970 года до 31 декабря 3000 года.
Обнуление времени не должно происходить, коли уж datetime 8-ибайтный, а не 4-хбайтный, как раньше.
Из справки:
А в расчёт не берётся, что МТ4 32х битный? Может по этому? А в справке ошибочно поправили когда объединяли компиляторы… Нет?
А в расчёт не берётся, что МТ4 32х битный? Может по этому? А в справке ошибочно поправили когда объединяли компиляторы… Нет?
32-х битный он только при работе с оперативкой. 64-битные данные никто не запрещает при этом использовать. Такое ведь нормально отрабатывает:
Результат:
32-х битный он только при работе с оперативкой. 64-битные данные никто не запрещает при этом использовать. Такое ведь нормально отрабатывает:
Результат:
А ничего, что в предыдущем вопросе была input переменная, а тут простая?
Мне лениво проверять… Так-что можете не обращать внимания…
Сломано отображение Fibo, луч продолжается за пределы цены
Билд 3210
в МТ5 рисует правильно
Не совсем понял механизм, но лучше запретить терминалу удалять индикаторы с жёсткого диска.
Кажется, что удаляешь индикатор с графика при нажатии DEL, а происходит удаление с жёсткого диска, при этом мимо корзины.
Не совсем понял механизм, но лучше запретить терминалу удалять индикаторы с жёсткого диска.
Кажется, что удаляешь индикатор с графика при нажатии DEL, а происходит удаление с жёсткого диска, при этом мимо корзины.
Если в навигаторе, то это файловый навигатор, с почти всеми возможностями удаления копирования перемещения файлов. Но вот что мимо корзины без предупреждения это слишком.
Привычка к корзине - очень вредная привычка.
Привычка к корзине - очень вредная привычка.
Дурацкая защита - защита от дурака и дурацких ошибок.)))
И на старуху бывает.... вручную по памяти восстанавливать))))