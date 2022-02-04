АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2021 - страница 4

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mixail789 mixajlof #:

Отработка точки входа sell по S&P500

На чём основывалась идея продавать? если не секрет

 
VVT #:

На чём основывалась идея продавать? если не секрет

Нет не секрет,совокупность  факторов ,таких как рекордный отток  с рынка акций,  put/coll ratio .VIX,sentiment, и технические параметры, и все это совпало в один момент .

Вот один из факторов  Put/Call ratio


 

Зашел по TSLA  в sell  когда появилась большая сделка PUT на опицонах


 
mixail789 mixajlof #:

Зашел по TSLA  в sell  когда появилась большая сделка PUT на опицонах


Вы профи. Жалко что все сигналы и стрелочки только  на истории. Мы тоже так умеем.

 
Evgeny Belyaev #:

Вы профи. Жалко что все сигналы и стрелочки только  на истории. Мы тоже так умеем.

По S&P500 и акции NEM  я  заранее  выкладывал точки входа  когда входил,   на этом форуме

2021.11.16 по S&P500 и NEM 
 
mixail789 mixajlof #:

Нет не секрет,совокупность  факторов ,таких как рекордный отток  с рынка акций,  put/coll ratio .VIX,sentiment, и технические параметры, и все это совпало в один момент .

Вот один из факторов  Put/Call ratio

Хорошо, это точка входа. А как же тогда выглядит точка выхода? или это спроектированный уровень?

 
VVT #:

На чём основывалась идея продавать? если не секрет

Дочь сегодня советовалась, оставлять ли на выходные ADR Газпрома. Пришли к консенсусу - оставлять, ожидая роста до $10. Хотя, можно было и закрыть,- прибыль уже неплохая, а ожидания роста невелики. 

Общая идея: избавляться от акций вообще и переходить на валютные спекуляции, что мы умеем и любим. Но, не на ФорЭксе, а на бирже. 

Практически, всё остальное - на продажу. Грядёт пипец, либо малый (короткий), либо большой (длинный). 

 
VVT #:

Хорошо, это точка входа. А как же тогда выглядит точка выхода? или это спроектированный уровень?

Точка выхода по технике или средний атр по месяцу 

 
mixail789 mixajlof #:

По S&P500 и акции NEM  я  заранее  выкладывал точки входа  когда входил,   на этом форуме

2021.11.16 по S&P500 и NEM 

Классные точки входа. Браво! Цен не видно, дат не видно! Молодца.

Еще с каких пор на mt4 акции, это ведь CFD.


 

Будет ли еще импульс в верх по VIX ???


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