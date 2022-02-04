АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2021 - страница 4
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Отработка точки входа sell по S&P500
На чём основывалась идея продавать? если не секрет
На чём основывалась идея продавать? если не секрет
Нет не секрет,совокупность факторов ,таких как рекордный отток с рынка акций, put/coll ratio .VIX,sentiment, и технические параметры, и все это совпало в один момент .
Вот один из факторов Put/Call ratio
Зашел по TSLA в sell когда появилась большая сделка PUT на опицонах
Зашел по TSLA в sell когда появилась большая сделка PUT на опицонах
Вы профи. Жалко что все сигналы и стрелочки только на истории. Мы тоже так умеем.
Вы профи. Жалко что все сигналы и стрелочки только на истории. Мы тоже так умеем.
По S&P500 и акции NEM я заранее выкладывал точки входа когда входил, на этом форуме2021.11.16 по S&P500 и NEM
Нет не секрет,совокупность факторов ,таких как рекордный отток с рынка акций, put/coll ratio .VIX,sentiment, и технические параметры, и все это совпало в один момент .
Вот один из факторов Put/Call ratio
Хорошо, это точка входа. А как же тогда выглядит точка выхода? или это спроектированный уровень?
На чём основывалась идея продавать? если не секрет
Дочь сегодня советовалась, оставлять ли на выходные ADR Газпрома. Пришли к консенсусу - оставлять, ожидая роста до $10. Хотя, можно было и закрыть,- прибыль уже неплохая, а ожидания роста невелики.
Общая идея: избавляться от акций вообще и переходить на валютные спекуляции, что мы умеем и любим. Но, не на ФорЭксе, а на бирже.
Практически, всё остальное - на продажу. Грядёт пипец, либо малый (короткий), либо большой (длинный).
Хорошо, это точка входа. А как же тогда выглядит точка выхода? или это спроектированный уровень?
Точка выхода по технике или средний атр по месяцу
По S&P500 и акции NEM я заранее выкладывал точки входа когда входил, на этом форуме2021.11.16 по S&P500 и NEM
Классные точки входа. Браво! Цен не видно, дат не видно! Молодца.
Еще с каких пор на mt4 акции, это ведь CFD.
Будет ли еще импульс в верх по VIX ???