АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2021 - страница 7

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Sergayust1234 #:
Найдите старый счёт a s1234456
 
mixail789 mixajlof #:

S&P 500 - 10-летний тренд 


Да, перегрев жуткий. Индекс Баффета две с половиной сотни. Караул. 

 
mixail789 mixajlof #:

Я думаю будет  новогоднее ралли 

Ралли на 10 дней? Да Вы спринтер... 

 
prostotrader #:

Хорошая новость


Обсуждение брокеров? 

 
mixail789 mixajlof #:

Рейтинги аналитиков по компаниям из индекса S&P500. 


Всего существует 10 785 оценок акций, из них: 56,8% — с рейтингом «Покупать», 37,2% — «Держать» и 6% — «Продавать».

Наибольшее количество рейтингов «Покупать» имеют следующие сектора:

• Energy (нефть и газ) — 67%
• Коммуникационные услуги — 62%
• Информационные технологии — 62%
• Здравоохранение — 61%

Сектор потребительских товаров первой необходимости имеет наименьшее количество рейтингов на покупку — 42%, в нем также самое большое количество рекомендаций «Держать» — 48% и «Продавать» — 10%


Значит, преимущественно закрываем (антирейтинг, работает почти всегда). 

 Дочь звонила сегодня, мои рекомендации: 

Поскольку управление активами с 31.12.21 по какое-то.01.22 будет невозможно, а обвалы на восточных и западных рынках вполне возможны, предлагаю разделить активы на три пула: 

1. Активы, в которых вполне уверен. Их держать. 

2. Активы, в которых не уверен, текущий убыток по которым с учётом объёма незначителен, но объём возможных потерь может быть значительным. Закрыть. Стоп лосс такой. 

3. Активы, в которых не уверен, возможный убыток по которым может оказаться значительным. Подумать, куда их отнести - в пул 1, или пул 2. 

Предельный срок исполнения - 30.12.21. Лучше днём раньше. 
 

Дочь звонила сегодня, мои рекомендации: 

И не надоедает же ему эти малахольные басни на потеху публике продолжать... 😏

 
transcendreamer #:

И не надоедает же ему эти малахольные басни на потеху публике продолжать... 😏

Видите ли, это работает и приносит деньги, вполне реальные деньги. Недоступный разуму мечтатель, так ведь Ваше имя? 

 
Алексей Тарабанов #:

Видите ли, это работает и приносит деньги, вполне реальные деньги. Недоступный разуму мечтатель, так ведь Ваше имя? 

Еще десять раз повтори эту мантру 😂🤣😃

Удивительно что некоторые персонажи не осознают насколько они смешны...

 

Мои мысли и сделка по  AAPL. 


 

Получил небольшой стоп по AAPL


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