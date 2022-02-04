АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2021 - страница 7
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S&P 500 - 10-летний тренд
Да, перегрев жуткий. Индекс Баффета две с половиной сотни. Караул.
Я думаю будет новогоднее ралли
Ралли на 10 дней? Да Вы спринтер...
Хорошая новость
Обсуждение брокеров?
Рейтинги аналитиков по компаниям из индекса S&P500.
Значит, преимущественно закрываем (антирейтинг, работает почти всегда).
Дочь звонила сегодня, мои рекомендации:
Поскольку управление активами с 31.12.21 по какое-то.01.22 будет невозможно, а обвалы на восточных и западных рынках вполне возможны, предлагаю разделить активы на три пула:
1. Активы, в которых вполне уверен. Их держать.
2. Активы, в которых не уверен, текущий убыток по которым с учётом объёма незначителен, но объём возможных потерь может быть значительным. Закрыть. Стоп лосс такой.
3. Активы, в которых не уверен, возможный убыток по которым может оказаться значительным. Подумать, куда их отнести - в пул 1, или пул 2.Предельный срок исполнения - 30.12.21. Лучше днём раньше.
Дочь звонила сегодня, мои рекомендации:
И не надоедает же ему эти малахольные басни на потеху публике продолжать... 😏
И не надоедает же ему эти малахольные басни на потеху публике продолжать... 😏
Видите ли, это работает и приносит деньги, вполне реальные деньги. Недоступный разуму мечтатель, так ведь Ваше имя?
Видите ли, это работает и приносит деньги, вполне реальные деньги. Недоступный разуму мечтатель, так ведь Ваше имя?
Еще десять раз повтори эту мантру 😂🤣😃
Удивительно что некоторые персонажи не осознают насколько они смешны...
Мои мысли и сделка по AAPL.
Получил небольшой стоп по AAPL