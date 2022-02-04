АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2021

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СБЕР банк , будет ли до конца года перехай.

 
Отчёт Сбера был последний хорош, профит триллион, капитал растет...
 

USDRUB 4 дня подряд идет перехай , в общем поход вниз слегка приостановлен. В конце октября баксом слегка затарился и тут же закупил из списка SP500 дивидендные бумаги + с хорошими показателями.

будем наблюдать


 
ФРС заявил о сокращении программы выкупа активов.
 
04 ноября 2021, 21:35

Новак оценил вероятность подорожания нефти до $100 за баррель

 
Американские фондовые индексы уверенно растут
 
Pfizer объявил о волшебных таблетках антиковидных и акции на 15% вверх сходили.
 
Yuriy Zaytsev #:
04 ноября 2021, 21:35

Новак оценил вероятность подорожания нефти до $100 за баррель

Который раз. Вообще это манипулирование, жаль без последствий.

 

SP500 штурмует очередной хай


[Удален]  

не как не научусь - как тут зарабатывают ? - 

Вот например я решил войти - спрогнозировал что она пойдёт вниз, откроется и что делать дальше ? когда можно закрыть и как?

Снимок экрана 2021-11-16 132630

 
SanAlex #:

не как не научусь - как тут зарабатывают ? - 

Вот например я решил войти - спрогнозировал что она пойдёт вниз, откроется и что делать дальше ? когда можно закрыть и как?


Если есть непреодолимое желание играть от шорта - IMHO лучше посмотреть в сторону фьючей.

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