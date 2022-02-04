АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2021
Отчёт Сбера был последний хорош, профит триллион, капитал растет...
USDRUB 4 дня подряд идет перехай , в общем поход вниз слегка приостановлен. В конце октября баксом слегка затарился и тут же закупил из списка SP500 дивидендные бумаги + с хорошими показателями.
будем наблюдать
ФРС заявил о сокращении программы выкупа активов.
04 ноября 2021, 21:35
Новак оценил вероятность подорожания нефти до $100 за баррель
Американские фондовые индексы уверенно растут
Pfizer объявил о волшебных таблетках антиковидных и акции на 15% вверх сходили.
SP500 штурмует очередной хай
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СБЕР банк , будет ли до конца года перехай.