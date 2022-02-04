АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2021 - страница 3

Новый комментарий
 
JRandomTrader #:

Прикупил.

У меня уже есть позиция по Магниту, жду может ниже упадет тогда усредняться буду.

 
mixail789 mixajlof #:
Небольшая сделка внутри  дня, по акциям сбербанка 

Для этого лучше фьючи, не?

 
Сегодня акции ( AAPL ) были самые обсуждаемые на форумах
Файлы:
Screenshot_3.png  27 kb
 
JRandomTrader #:

Для этого лучше фьючи, не?

Согласен!

 

.


 

Старая трейдерская поговорка: "Деревья не растут до неба".

На деньги, которые сейчас зарабатывают роботы от шорта RTS и MIX, можно подставить пониже тазики, чтобы налили по интересным ценам "вкусных" акций.

 
mixail789 mixajlof #:
шортанул акцию (nem)

Результат по сделке 

Файлы:
Screenshot_3.png  39 kb
 
Сегодня акции ( TSLA ) были самые обсуждаемые на форумах, решил прикупить внутри  дня
Файлы:
photo_2021-11-24_19-04-12.jpg  39 kb
 
Yuriy Zaytsev:

СБЕР банк , будет ли до конца года перехай.

сейчас все перестроились

sbermegamarke, мне очень понравился, 
 

Отработка точки входа sell по S&P500

12345678
Новый комментарий