АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2021 - страница 3
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Прикупил.
У меня уже есть позиция по Магниту, жду может ниже упадет тогда усредняться буду.
Небольшая сделка внутри дня, по акциям сбербанка
Для этого лучше фьючи, не?
Для этого лучше фьючи, не?
Согласен!
.
Старая трейдерская поговорка: "Деревья не растут до неба".
На деньги, которые сейчас зарабатывают роботы от шорта RTS и MIX, можно подставить пониже тазики, чтобы налили по интересным ценам "вкусных" акций.
шортанул акцию (nem)
Результат по сделке
СБЕР банк , будет ли до конца года перехай.
сейчас все перестроилисьsbermegamarke, мне очень понравился,
Отработка точки входа sell по S&P500