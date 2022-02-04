АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2021 - страница 5

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Evgeny Belyaev #:

Вы профи. Жалко что все сигналы и стрелочки только  на истории. Мы тоже так умеем.

Идеально видеть результаты в количестве недвижимости и мерседесов.

 

S&P 500 - 10-летний тренд 


 
Ети сикема как работать абиснити мине нечого не палучайцса 🥺
 
5.25 Omarov #:
Ети сикема как работать абиснити мине нечого не палучайцса 🥺

Что у Вас не получается ?

 

Buy-Sell Ratios по SPY


 

Мои мысли по S&P 500


 
mixail789 mixajlof #:

Мои мысли по S&P 500


В конце года, перед Рождеством, все закрывают позиции и фиксируют прибыль - каникулы

 
Dmytryi Nazarchuk #:

В конце года, перед Рождеством, все закрывают позиции и фиксируют прибыль - каникулы

Я думаю будет  новогоднее ралли 

 
mixail789 mixajlof #:

Я думаю будет  новогоднее ралли 

ралли на тонком рынке? Ню-ню...

 

Хорошая новость


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