АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2021 - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы профи. Жалко что все сигналы и стрелочки только на истории. Мы тоже так умеем.
Идеально видеть результаты в количестве недвижимости и мерседесов.
S&P 500 - 10-летний тренд
Ети сикема как работать абиснити мине нечого не палучайцса 🥺
Что у Вас не получается ?
Buy-Sell Ratios по SPY
Мои мысли по S&P 500
Мои мысли по S&P 500
В конце года, перед Рождеством, все закрывают позиции и фиксируют прибыль - каникулы
В конце года, перед Рождеством, все закрывают позиции и фиксируют прибыль - каникулы
Я думаю будет новогоднее ралли
Я думаю будет новогоднее ралли
ралли на тонком рынке? Ню-ню...
Хорошая новость