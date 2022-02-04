АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2021 - страница 6
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Хорошая новость
Вроде, это с MT несовместимо.
Рейтинги аналитиков по компаниям из индекса S&P500.
Хорошая новость
Отработка анализа по S&P 500 который я давал 2021.12.20 17:19
Отработка анализа по S&P 500 который я давал 2021.12.20 17:19
А где открытый ордер на скрине?
На этот раз без ордера, только анализ
На этот раз без ордера, только анализ
А, ну тогда понятно...
На этот раз без ордера, только анализ
Стрелочку позиции не сложно нарисовать. Адепты у акка уже появились?
Стрелочку позиции не сложно нарисовать. Адепты у акка уже появились?
Что такое акка?