АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Ноябрь 2021 - страница 6

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prostotrader #:

Хорошая новость


Вроде, это с MT несовместимо.

 

Рейтинги аналитиков по компаниям из индекса S&P500. 


Всего существует 10 785 оценок акций, из них: 56,8% — с рейтингом «Покупать», 37,2% — «Держать» и 6% — «Продавать».

Наибольшее количество рейтингов «Покупать» имеют следующие сектора:

• Energy (нефть и газ) — 67%
• Коммуникационные услуги — 62%
• Информационные технологии — 62%
• Здравоохранение — 61%

Сектор потребительских товаров первой необходимости имеет наименьшее количество рейтингов на покупку — 42%, в нем также самое большое количество рекомендаций «Держать» — 48% и «Продавать» — 10%


 
prostotrader #:

Хорошая новость


Фьючей же нет на них. В чем плюс.
 


Отработка анализа по S&P 500 который я давал    2021.12.20 17:19  

 
mixail789 mixajlof #:


Отработка анализа по S&P 500 который я давал    2021.12.20 17:19  

А где открытый ордер на скрине?
 
Dmytryi Nazarchuk #:
А где открытый ордер на скрине?

На этот раз без ордера, только анализ 

 
mixail789 mixajlof #:

На этот раз без ордера, только анализ 

А, ну тогда понятно...

 
mixail789 mixajlof #:

На этот раз без ордера, только анализ 

Стрелочку позиции не сложно нарисовать. Адепты у акка уже появились?

 
Evgeny Belyaev #:

Стрелочку позиции не сложно нарисовать. Адепты у акка уже появились?

Что такое акка?

 
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