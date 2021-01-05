Полностью обновленный MetaTrader 5 для Android: проведен редизайн, добавлены стакан цен, тиковый график и финансовые новости (ВИДЕО) - страница 2

баг выглядит следующим образом, при закрытии терминала, та вкладка которая была активна при закрытиии терминала становится недоступной при следующем запуске
 
IvanIvanov:
баг выглядит следующим образом, при закрытии терминала, та вкладка которая была активна при закрытиии терминала становится недоступной при следующем запуске
А на какой вкладке открывается терминал при следующем запуске ?
alexl:
А на какой вкладке открывается терминал при следующем запуске ?
если вытащить боковое меню то на той на которой и закрывался, активная строчка, но основное поле пустое
 
Приложите скрин графика обновленного МТ5 (26 Nov 2014) для Андроид. Свечи какие-то перекошенные.
 
Marina_:
Приложите скрин графика обновленного МТ5 (26 Nov 2014) для Андроид. Свечи какие-то перекошенные.

Можно поподробнее ?

Вот график у меня


 
alexl:

Можно поподробнее ?

Вот график у меня


Понятно. Значит вирусы на моем планшете.
 
Marina_:
Понятно. Значит вирусы на моем планшете.

Приложите скриншот  с вашего планшета (обычно кнопки громкость вниз+питание), мы проверим

Какая у вас модель планшета и версия андроида ?

 

Sony Ericsson Neo V (MT 11i). Android 4.0.4 (оффициальный). 

Окно с графиком: не показывается шкала времени и шкала цен (на из месте пустые белые полоски).  

 
barabashkakvn:

Sony Ericsson Neo V (MT 11i). Android 4.0.4 (оффициальный). 

Окно с графиком: не показывается шкала времени и шкала цен (на из месте пустые белые полоски).  

Приложите скриншот, пожалуйста
alexl:

Можно поподробнее ?

Вот график у меня


если помельче масштаб сделать у меня тоже тени свечей не по центру тела
