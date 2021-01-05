Полностью обновленный MetaTrader 5 для Android: проведен редизайн, добавлены стакан цен, тиковый график и финансовые новости (ВИДЕО) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
баг выглядит следующим образом, при закрытии терминала, та вкладка которая была активна при закрытиии терминала становится недоступной при следующем запуске
А на какой вкладке открывается терминал при следующем запуске ?
Приложите скрин графика обновленного МТ5 (26 Nov 2014) для Андроид. Свечи какие-то перекошенные.
Можно поподробнее ?
Вот график у меня
Можно поподробнее ?
Вот график у меня
Понятно. Значит вирусы на моем планшете.
Приложите скриншот с вашего планшета (обычно кнопки громкость вниз+питание), мы проверим
Какая у вас модель планшета и версия андроида ?
Sony Ericsson Neo V (MT 11i). Android 4.0.4 (оффициальный).
Окно с графиком: не показывается шкала времени и шкала цен (на из месте пустые белые полоски).
Sony Ericsson Neo V (MT 11i). Android 4.0.4 (оффициальный).
Окно с графиком: не показывается шкала времени и шкала цен (на из месте пустые белые полоски).
Можно поподробнее ?
Вот график у меня