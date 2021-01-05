Полностью обновленный MetaTrader 5 для Android: проведен редизайн, добавлены стакан цен, тиковый график и финансовые новости (ВИДЕО) - страница 6

Не смог найти, например ставим Стохастик, а где уровни можно изменять? Сейчас по умолчанию стоит 20,80.
Работа с уровнями доступна в IOs версии, в Android еще не реализовано.
 

Скачал обновление. Спасибо за исправление. Теперь шкала времени и цен отображается. Sony Erucsson Neo V. Android 4.0.4.

Теперь шкалы времени и цен отображаются 

 
подскажите какие индекаторы устоновить на платформу (для новечка)
 
В MetaTrader'e 5 для Android уже есть встроенные индикаторы. Свои (пользовательские) индикаторы в MetaTrader 5 для Android установить не получится - такое действие не предусмотрено.
 
Подтверждаю... даже достаточно просто свернуть терминал по кнопке "Home" и при последующей активации терминала - пустая вкладка.
Более того, потом другие вкладки можно открывать и информация обновляется нормально,

а при повторном выборе той что была "последней активной" до нажатия "Home", информация остаётся от предыдущей вкладки.

 
Какой у вас аппарат ? Какая версия андроида ?
[Удален]  
Что за безобразие? Почему нету голосовых команд для управления ордерами?
 
а самое главное где кнопка "make profit"?
 
