Полностью обновленный MetaTrader 5 для Android: проведен редизайн, добавлены стакан цен, тиковый график и финансовые новости (ВИДЕО) - страница 6
Не смог найти, например ставим Стохастик, а где уровни можно изменять? Сейчас по умолчанию стоит 20,80.
Скачал обновление. Спасибо за исправление. Теперь шкала времени и цен отображается. Sony Erucsson Neo V. Android 4.0.4.
подскажите какие индекаторы устоновить на платформу (для новечка)
обнаружил продолжение глюка с пустыми вкладками который описывал выше, после срабатывания хранителя экрана и блокировке экрана на открытом терминале ситуация аналогичная, последняя активная вкладка становится пустой
Подтверждаю... даже достаточно просто свернуть терминал по кнопке "Home" и при последующей активации терминала - пустая вкладка.
Что за безобразие? Почему нету голосовых команд для управления ордерами?
а самое главное где кнопка "make profit"?