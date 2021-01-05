Полностью обновленный MetaTrader 5 для Android: проведен редизайн, добавлены стакан цен, тиковый график и финансовые новости (ВИДЕО) - страница 3
если помельче масштаб сделать у меня тоже тени свечей не по центру
Sony Ericsson Neo V (MT 11i). Android 4.0.4 (оффициальный).
Окно с графиком: не показывается шкала времени и шкала цен (на из месте пустые белые полоски).
Народ хочет рисовать трендовые линии. У меня один товарищ прикладывает листок на экран, чтобы увидеть уровни. Стакан не хочет (вот дурак).
Знатное приложение получилось. Лаконичность и утончённость... Мне очень понравилось.
Проблема с получением PUSH-сообщений осталась. Не приходят даже при запущенном терминале. И не понятно, почему приложения нет среди активных (впрочем, и в кэше тоже нет) если терминал закрыть? Разве не должен оставаться сервисный процесс что бы обеспечить стабильное получение сообщений?
Я плохо разбираюсь в приложениях для Android, но заметил закономерность - если разработчик желает что бы прога имела непрерываемую связь с внешним миром, то самым действенным решением является виджет этого приложения на экране.
Кстати насчет виджетов. Весьма логично было бы ожидать от мобильного терминала наличия оного. Было бы вообще песня, если бы виджет был настраиваемым: счет, открытые позы, баланс/эквити, алерты.. Когда первый раз поставил мобильный терминал то тут же стал привычно искать его виджет - а его нет.
и на мой взгяд удобнее с чарта открывать сделки как щас в четверке, пятерку первый раз поставил не знаю как до обновления было
В окне "Чарты" есть кнопка
Так ничто не мешает.
В правом верхнем углу выдвигающихся панелей кнопка нового ордера.
Логи приложите, пожалуйста