Некорректное отображения объема сделки
Добрый день,
Подскажите пожалуйста почему график MT5 отображает сделку на свечке 00:18 объемом 0.03, хотя по списку сделок ниже в этой свечке была только одна сделка объемом 0.01? Это баг клиента, или я не так понимаю причину происходящего?
Всё абсолютно корректно отображается. Ответ в заголовке:
Справка:
- www.metatrader5.com
Это не объясняет почему на графике отображается объем сделки, сделанный на этой свечке, который не равен тому же что и в списке сделок. В остальных сделках объем выводится корректно, а здесь почему-то добавляет к сделке в 00:18 объем сделки в 00:19. Единственное объяснения котороя я нахожу это то, что между сделками прошло менее 1 минуты (60 секунд), и поэтому они совмещены в одну на графике.
Каким образом по вашему Netting влияет на отображение сделок на графике? На каждую конкретную сделку-стрелочку выводится объем этой конкретной сделки, и он не суммируется с предыдущими, в соответствие с документацией.
- www.metatrader5.com
Это не объясняет почему на графике отображается объем сделки, сделанный на этой свечке, который не равен тому же что и в списке сделок. В остальных сделках объем выводится корректно, а здесь почему-то добавляет к сделке в 00:18 объем сделки в 00:19. Единственное объяснения котороя я нахожу это то, что между сделками прошло менее 1 минуты (60 секунд), и поэтому они "совмещены" в одну на графике.
Каким образом по вашему Netting влияет на отображение сделок на графике? На каждую конкретную сделку-стрелочку выводится объем этой конкретной сделки, и он не суммируется с предыдущими.
Ещё раз: читать и читать справку Неттинговая система
Если лень читать и думать - привожу полную справку:
Неттинговая система
Эта система учета подразумевает, что в один момент времени на счете может быть только одна открытая позиция по одному и тому же символу:
- Если по инструменту существует позиция, при совершении сделки том же направлении, происходит наращивание объема этой позиции.
- При совершении сделки в обратном направлении происходит уменьшение объема существующей позиции, ее закрытие (при совершении сделки в объеме, равном объему текущей позиции) либо разворот (если объем противоположной сделки больше текущей позиции).
При этом не имеет значения, в результате какого действия совершается сделка в противоположном направлении — в результате исполнения рыночного ордера или срабатывания отложенного.
Ниже приведен пример совершения двух сделок на покупку EURUSD объемом 0,5 лота каждая:
Результатом исполнения этих сделок стала одна общая позиция объемом 1 лот.
- www.metatrader5.com
Еще раз, Владимир, разговор не про итоговый объем всех сделок как результат неттинга, а про отображение двух слившихся сделок и их стрелочек на минутном графике. Предположим вы купите 0.5 EURUSD сейчас и еще 0.5 через пять минут - на графике история сделок и их стрелочек на минутном графике будет на разных свечах, а не в одной. Стрелки будут указывать на разные свечи, понимаете?
Создайте торговый счет типа хедж и проверьте. На неттинге ВСЕ СДЕЛКИ ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ сливаются в одну. Это нужно зазубрить, высечь на стене. На этом все.
Да, здесь я вряд ли найду помощь и буду обращаться напрямую к MetaQuotes через баг репорт, раз даже модераторы здесь не вчитываются в суть вопросов.
Да, здесь я вряд ли найду помощь и буду обращаться напрямую к MetaQuotes через баг репорт, раз даже модераторы здесь не вчитываются в суть вопросов.
Вместо надутия губ, прочтите и изучите справку. На всякий случай: СервисДеск занимается ТОЛЬКО финансовыми вопросами.
Настоятельно рекомендую изучить справку, открыть два вида торгового счета: неттинг и хедж. Изучить все.
Спасибо, у меня уже есть и неттинг, и хедж есть более пяти лет, там сделки отображаются горизонтальными линиями и к ним вопросов нет - они отображаются корректно, даже если сделки были сделаны в течении секунды-другой.
Вопрос к неттинг счету в пятом Метатрейдере и отображении истории сделок на графике, а не в списке внизу. Если, как вы говорите, стрелки на графике должны сливаться, то почему тогда они все не слиты в одну?
Еще раз, я не говорю про итоговую общую позицию которая показана как прерывистая зеленая линия, я говорю про красную стрелку на свечке, когда был открыта сделка.
Спасибо, у меня уже есть и неттинг, и хедж есть более пяти лет, там сделки отображаются горизонтальными линиями и к ним вопросов нет - они отображаются корректно, даже если сделки были сделаны в течении секунды-другой.
Вопрос к неттинг счету в пятом Метатрейдере и отображении истории сделок на графике, а не в списке внизу.
В неттинге позиция по одному символу - всегда ОДНА. Поэтому после добавления/уменьшения объёма эта ОДНА позиция будет отображать ИТОГОВЫЙ результат.
В неттинге позиция по одному символу - всегда ОДНА. Поэтому после добавления/уменьшения объёма эта ОДНА позиция будет отображать ИТОГОВЫЙ результат.
Владимир, вы посмотрите внимательно, если бы было так как описываете вы, то и в этом случае отображение не правильное, так как там до этих сделок ещё несколько сделок селл и если предположить, что они открывались тоже лотом 0.01
то по вашей логике на скрине у сделки лот должен быть 0.08 , а он 0.03.
Почему? )))
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Добрый день,
Подскажите пожалуйста почему график MT5 отображает сделку на свечке 00:18 объемом 0.03, хотя по списку сделок ниже в этой свечке была только одна сделка объемом 0.01? Это баг клиента, или я не так понимаю причину происходящего?