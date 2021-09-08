Некорректное отображения объема сделки - страница 3

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Vladimir Karputov #:

Ошибка есть - я провел несколько сделок на неттинге. Предварительно: сделка на свече не отображается, а переносится на левую свечу...

Подумаю как наиболее эффективно показать эту ошибку.


При неттинге все сделки по одному инструменту в одном направлении складываются в одну позицию. Стрелками рисуется вход и выход из позиции.

Поэтому вторая продажа не отражена на графике. При этом объем позиции увеличивается

Вопрос был в этом?

 
Rashid Umarov #:

При неттинге все сделки по одному инструменту в одном направлении складываются в одну позицию. Стрелками рисуется вход и выход из позиции.

Поэтому вторая продажа не отражена на графике. При этом объем позиции увеличивается

Вопрос был в этом?

Вот и я этими же словами две страницы говорил. Нет, вопрос не в этом. 

Каждая сделка рисуется объектом (стрелочкой манисенькой) и эта стрелка для каждой сделки (а позиция может набираться из нескольких сделок) отображает СВОЙ объём. Два пример (последовательных ниже) - первая показывает объем СДЕЛКИ 0.1, вторая показывает объем СДЕЛКИ 0.01:

А итоговый объём ПОЗИЦИИ, понятное дело, смотрится во вкладке "Торговля".


И вот в какой-то момент сделка 21:29 не отобразилась (не отрисовалась манипусенькой стрелкой) на свече 21:29:05, а почему-то перенесла свой объём на левую соседнею свечу.

Рис. 1. 21:28:09.035 объём сделки 0.01

 

Рис. 2. Сбой - стрелка сделки не отобразилась, а её объём ...


Рис. 3. ... переполз на свечу расположенную левее

[Удален]  
Еще раз хочу уточнить - после объяснений и кейса по воспроизведению, эта проблема будет передана выше по цепочке для исправления?
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