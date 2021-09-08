Некорректное отображения объема сделки - страница 2

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Aleksandr Slavskii #:

Владимир, вы посмотрите внимательно, если бы было так как описываете вы, то и в этом случае отображение не правильное, так как там до этих сделок ещё несколько сделок селл и если предположить, что они открывались тоже лотом 0.01

то по вашей логике на скрине у сделки лот должен быть 0.08 

Напишите код и симитируйте сделки. Все станет ясно.

[Удален]  

Спасибо, а то я уже сдался пытаясь донести суть проблемы :)

Сделки начались с 0.01 и постепенно увеличиваются, в списке сделок 0.02 в 00:19 потому что множитель в советнике отработал и открыл заказ на такой объём; это не результат суммирования предыдущих сделок как часть неттинга, а добавление новой сделки на 0.02. Проблема в том что эти две сделки 0.01 и 0.02 на графике слепились в одну 0.03. Такое было замечено для сделок, разница по времени у которых менее 60 секунд. Может это и есть причина, и терминал их сводит в одну для отображения на графике?

 
Daniel Protopopov #:

Спасибо, а то я уже сдался пытаясь донести суть проблемы :)

Сделки начались с 0.01 и постепенно увеличиваются, в списке сделок 0.02 в 00:19 потому что множитель в советнике отработал и открыл заказ на такой объём; это не результат суммирования предыдущих сделок как часть неттинга, а добавление новой сделки на 0.02. Проблема в том что эти две сделки 0.01 и 0.02 на графике слепились в одну 0.03. Такое было замечено для сделок, разница по времени у которых менее 60 секунд. Может это и есть причина, и терминал их сводит в одну для отображения на графике?

Почитайте наконец-то о типах счетов hadge и netting

 
Vladimir Karputov #:

Создайте торговый счет типа хедж и проверьте. На неттинге ВСЕ СДЕЛКИ ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ сливаются в одну. Это нужно зазубрить, высечь на стене. На этом все.

Вы бы сами сначала справку прочитали и подумали. А то еще капсом выделили)) Поменьше апломба, Владимир!
 
Ждемс воспроизводимый код от теоретиков. Без кода (абы не было пустых разговоров) что-либо пояснять бессмысленно. При таком то нежелании читать и изучать справку.
 
Daniel Protopopov #:

Это не объясняет почему на графике отображается объем сделки, сделанный на этой свечке, который не равен тому же что и в списке сделок. В остальных сделках объем выводится корректно, а здесь почему-то добавляет к сделке в 00:18 объем сделки в 00:19. Единственное объяснения котороя я нахожу это то, что между сделками прошло менее 1 минуты (60 секунд), и поэтому они совмещены в одну на графике.


Каким образом по вашему Netting влияет на отображение сделок на графике? На каждую конкретную сделку-стрелочку выводится объем этой конкретной сделки, и он не суммируется с предыдущими, в соответствие с документацией.

Увы, я тоже не вник в суть вопроса и написал некорректный совет. Извините.

 

Ошибка есть - я провел несколько сделок на неттинге. Предварительно: сделка на свече не отображается, а переносится на левую свечу...

Подумаю как наиболее эффективно показать эту ошибку.


Счет неттинг. Терминал:

MetaTrader 5 x64 build 3030 started for MetaQuotes Software Corp.
Windows 11 build 22000, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 23 / 31 Gb memory, 798 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

Ордера и сделки (выделил сделка, которая сбойнула: на своей свече не был отрисован значок сделки и объём сделки был перенесен на свечу расположенную левее)

Orders
Open Time Order Symbol Type Volume Price S / L T / P Time State Comment
2021.08.31 21:23:15 1104318438 EURUSD buy 0.1 / 0.1  1,18090     2021.08.31 21:23:15 filled  
2021.08.31 21:24:32 1104319287 EURUSD sell 0.01 / 0.01  1,18090     2021.08.31 21:24:32 filled  
2021.08.31 21:25:11 1104319860 EURUSD buy 0.02 / 0.02  1,18098     2021.08.31 21:25:11 filled  
2021.08.31 21:26:01 1104320747 EURUSD sell 0.02 / 0.02  1,18105     2021.08.31 21:26:01 filled  
2021.08.31 21:27:04 1104321733 EURUSD sell 0.01 / 0.01  1,18110     2021.08.31 21:27:04 filled  
2021.08.31 21:28:08 1104322709 EURUSD sell 0.01 / 0.01  1,18113     2021.08.31 21:28:08 filled  
2021.08.31 21:29:05 1104323429 EURUSD sell 0.01 / 0.01  1,18106     2021.08.31 21:29:05 filled  
2021.08.31 21:30:16 1104324440 EURUSD sell 0.01 / 0.01  1,18094     2021.08.31 21:30:16 filled  
2021.08.31 21:32:59 1104326424 EURUSD sell 0.05 / 0.05  1,18090     2021.08.31 21:32:59 filled  
Deals
Time Deal Symbol Type Direction Volume Price Order Commission Fee Swap Profit Balance Comment
2021.08.31 21:23:15 1087652242 EURUSD buy in 0.1  1,18090 1104318438 0,00 0,00 0,00 0,00 99 977,18  
2021.08.31 21:24:32 1087653049 EURUSD sell out 0.01  1,18090 1104319287 0,00 0,00 0,00 0,00 99 977,18  
2021.08.31 21:25:11 1087653592 EURUSD buy in 0.02  1,18098 1104319860 0,00 0,00 0,00 0,00 99 977,18  
2021.08.31 21:26:01 1087654473 EURUSD sell out 0.02  1,18105 1104320747 0,00 0,00 0,00  0,27 99 977,45  
2021.08.31 21:27:04 1087655485 EURUSD sell out 0.01  1,18110 1104321733 0,00 0,00 0,00  0,19 99 977,64  
2021.08.31 21:28:08 1087656453 EURUSD sell out 0.01  1,18113 1104322709 0,00 0,00 0,00  0,22 99 977,86  
2021.08.31 21:29:05 1087657158 EURUSD sell out 0.01  1,18106 1104323429 0,00 0,00 0,00  0,15 99 978,01  
2021.08.31 21:30:16 1087658156 EURUSD sell out 0.01  1,18094 1104324440 0,00 0,00 0,00  0,03 99 978,04  
2021.08.31 21:32:59 1087659992 EURUSD sell out 0.05  1,18090 1104326424 0,00 0,00 0,00 - 0,07 99 977,97  


После каждой сделки делал скриншот, поместил все скриншоты в архив.

Здесь покажу только сбойнувшую сделку

Рис. 1. 21:28:09.035 объём сделки 0.01

 

Рис. 2. Сбой - стрелка сделки не отобразилась, а её объём ...


Рис. 3. ... переполз на свечу расположенную левее

Файлы:
2021-08-31_21h32_28.zip  540 kb
[Удален]  
Спасибо Владимир за детальный баг репорт. А как обычно происходит их передача команде разработчиков? Вы, как модератор, сможете передать вышеизложенное им на изучение и исправление?
 
Vladimir Karputov #:

Ошибка есть - я провел несколько сделок на неттинге. Предварительно: сделка на свече не отображается, а переносится на левую свечу...

Подумаю как наиболее эффективно показать эту ошибку.


А видео точно для этого кейса?

 
Rashid Umarov #:

А видео точно для этого кейса?

Заменил архив. 

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