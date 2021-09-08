Некорректное отображения объема сделки - страница 2
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Владимир, вы посмотрите внимательно, если бы было так как описываете вы, то и в этом случае отображение не правильное, так как там до этих сделок ещё несколько сделок селл и если предположить, что они открывались тоже лотом 0.01
то по вашей логике на скрине у сделки лот должен быть 0.08
Напишите код и симитируйте сделки. Все станет ясно.
Спасибо, а то я уже сдался пытаясь донести суть проблемы :)
Сделки начались с 0.01 и постепенно увеличиваются, в списке сделок 0.02 в 00:19 потому что множитель в советнике отработал и открыл заказ на такой объём; это не результат суммирования предыдущих сделок как часть неттинга, а добавление новой сделки на 0.02. Проблема в том что эти две сделки 0.01 и 0.02 на графике слепились в одну 0.03. Такое было замечено для сделок, разница по времени у которых менее 60 секунд. Может это и есть причина, и терминал их сводит в одну для отображения на графике?
Спасибо, а то я уже сдался пытаясь донести суть проблемы :)
Сделки начались с 0.01 и постепенно увеличиваются, в списке сделок 0.02 в 00:19 потому что множитель в советнике отработал и открыл заказ на такой объём; это не результат суммирования предыдущих сделок как часть неттинга, а добавление новой сделки на 0.02. Проблема в том что эти две сделки 0.01 и 0.02 на графике слепились в одну 0.03. Такое было замечено для сделок, разница по времени у которых менее 60 секунд. Может это и есть причина, и терминал их сводит в одну для отображения на графике?
Почитайте наконец-то о типах счетов hadge и netting
Создайте торговый счет типа хедж и проверьте. На неттинге ВСЕ СДЕЛКИ ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ сливаются в одну. Это нужно зазубрить, высечь на стене. На этом все.
Это не объясняет почему на графике отображается объем сделки, сделанный на этой свечке, который не равен тому же что и в списке сделок. В остальных сделках объем выводится корректно, а здесь почему-то добавляет к сделке в 00:18 объем сделки в 00:19. Единственное объяснения котороя я нахожу это то, что между сделками прошло менее 1 минуты (60 секунд), и поэтому они совмещены в одну на графике.
Каким образом по вашему Netting влияет на отображение сделок на графике? На каждую конкретную сделку-стрелочку выводится объем этой конкретной сделки, и он не суммируется с предыдущими, в соответствие с документацией.
Увы, я тоже не вник в суть вопроса и написал некорректный совет. Извините.
Ошибка есть - я провел несколько сделок на неттинге. Предварительно: сделка на свече не отображается, а переносится на левую свечу...
Подумаю как наиболее эффективно показать эту ошибку.
Счет неттинг. Терминал:
Ордера и сделки (выделил сделка, которая сбойнула: на своей свече не был отрисован значок сделки и объём сделки был перенесен на свечу расположенную левее)
После каждой сделки делал скриншот, поместил все скриншоты в архив.
Здесь покажу только сбойнувшую сделку
Рис. 1. 21:28:09.035 объём сделки 0.01
Рис. 2. Сбой - стрелка сделки не отобразилась, а её объём ...
Рис. 3. ... переполз на свечу расположенную левее
Ошибка есть - я провел несколько сделок на неттинге. Предварительно: сделка на свече не отображается, а переносится на левую свечу...
Подумаю как наиболее эффективно показать эту ошибку.
А видео точно для этого кейса?
А видео точно для этого кейса?
Заменил архив.