"покупать нельзя продавать". Имеется ли формальное определение Тренд или Флет?
Делаю небольшой индикатор и понадобилось для него классифицировать ближайшую историю по плавному диапазону buy-flat-sell/ или trend-flat.
Например имеем движение цены. Вот вопрос - есть ли формальные условия проверки этого движения (по тикам или барам), чтоб говорить, что данное движение есть Тренд, а не Флет?
Или есть ли критерии, чтоб можно было предствить это движение в "плавной" градации? Типа похожесть движения можно было соотнести с каким-то идеальным понятием тренд или флет.
И тогда можно было бы говорить что движение похоже на тренд примерно на 75% или на флет на 25%.
Конечно, это все связано с реальным входом. То есть не нужна формализация, приводящая к тому, что трендом может идентифицироваться движение в размере спреда.
Может тут и число проверяемых баров присутсвовать (или адаптироваться под проверяемое движение), вобщем главное чтоб на выходе получилось число (критерий, похожесть, мера) тренда или флета
Буду благодарен за помощь в формализации. Результат кодинга выдам тут в виде готового индикатора!
Для определенных и непрерывных функций есть. А вот для прерывных рядов с элементами случайного блуждания нет. Расширяющийся канал вниз и вверх это что? Можно выделить участки где это можно определить, когда они ровные, но вот в реальном времени поймать и формализовать начало конец этих участков пока не удалось.) В смысле никому)
Для определенных и непрерывных функций есть. А вот для прерывных рядов с элементами случайного блуждания нет. Расширяющийся канал вниз и вверх это что? Можно выделить участки где это можно определить, когда они ровные, но вот в реальном времени поймать и формализовать начало конец этих участков пока не удалось.) В смысле никому)
Ренат уже был ? рассказал что надо смотреть в его предыдущих постах и прошлогодних снах и что про сумма активов 0 ?
или вот ещё определение: когда П+Н+Б = 1 значит тренда уже нет
шутю.. :-)
ну окститесь, ну какой такой тренд в абстрактном таймфрейме ещё и разные бары пересчитывать...тренд он же на рынке, а сформирован - когда всеми поддержан и все включились. Значит минимум сутки. Шар круглый :-)
"каждая новая вершина выше предыдущей" на M1 бывает по много-много раз на дню. Есть даже заранее оговорённые моменты когда это есть. Но это не тренд, это волатает волатильность. Но зато на ней можно вскочить в заранее определённое. Изучайте волатильность в первую очередь
завершая опус : в абстрактных ценах трендов нет.
В ветке "Тренд и уровни" есть гуру, он сегодня меня научил, что есть тренд
И что это?
Делаю небольшой индикатор и понадобилось для него классифицировать ближайшую историю по плавному диапазону buy-flat-sell/ или trend-flat.
Например имеем движение цены. Вот вопрос - есть ли формальные условия проверки этого движения (по тикам или барам), чтоб говорить, что данное движение есть Тренд, а не Флет?
Или есть ли критерии, чтоб можно было предствить это движение в "плавной" градации? Типа похожесть движения можно было соотнести с каким-то идеальным понятием тренд или флет.
И тогда можно было бы говорить что движение похоже на тренд примерно на 75% или на флет на 25%.
Конечно, это все связано с реальным входом. То есть не нужна формализация, приводящая к тому, что трендом может идентифицироваться движение в размере спреда.
Может тут и число проверяемых баров присутсвовать (или адаптироваться под проверяемое движение), вобщем главное чтоб на выходе получилось число (критерий, похожесть, мера) тренда или флета
Буду благодарен за помощь в формализации. Результат кодинга выдам тут в виде готового индикатора!
Вот тут https://www.mql5.com/ru/articles/8184 я писал что такое трнедовое движение.
Если кратко, то трендовое движение это движение, у которого вероятность продолжения больше вероятности разворота.
- www.mql5.com
Вот тут https://www.mql5.com/ru/articles/8184 я писал что такое трнедовое движение.
Если кратко, то трендовое движение это движение, у которого вероятность продолжения больше вероятности разворота.
есть ли у вас итоговый индикатор по этой статье? чтоб он показывал два числа (меры) трендовости или флетовости.
то есть кидаем на чарт и внизу рисуется линия меры тренда и линия меры флета.
если нет, то могли бы вы описать формализацию этой меры здесь?
Вот тут https://www.mql5.com/ru/articles/8184 я писал что такое трнедовое движение.
Если кратко, то трендовое движение это движение, у которого вероятность продолжения больше вероятности разворота.
Да ну?
То есть чисто теоретический если все время торговать тренд, то в итоге прибыль с трендового движения перекроет все убытки с противотрендового движения?
Да ну?
То есть чисто теоретический если все время торговать тренд, то в итоге прибыль с трендового движения перекроет все убытки с противотрендового движения?
Фокус недоступный Акопяну: A B C D имеют совокупный капитал X, взаимные долговые обязательства Y больше X, но при этом каждый находится в прибыли
Да ну?
То есть чисто теоретический если все время торговать тренд, то в итоге прибыль с трендового движения перекроет все убытки с противотрендового движения?
Если рынок трендовый, то да, так и будет. Рынок акций трендовый, особенно американский и если все время торговать на продолжение тренда, то будет профит. На валютах по другому работает. В статье я показал, что валюты слегка трендовые, но на самом деле я не учел ошибку при формировании блоков и реально график GBPUSD немного флетовый.
И вот что будет, если торговать GBPUSD контртрендовой стратегией. Это без учета комиссий с 2008 года вроде. Никакой подгонки под историю, просто торговля против тренда с фиксированными параметрами.
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Делаю небольшой индикатор и понадобилось для него классифицировать ближайшую историю по плавному диапазону buy-flat-sell/ или trend-flat.
Например имеем движение цены. Вот вопрос - есть ли формальные условия проверки этого движения (по тикам или барам), чтоб говорить, что данное движение есть Тренд, а не Флет?
Или есть ли критерии, чтоб можно было предствить это движение в "плавной" градации? Типа похожесть движения можно было соотнести с каким-то идеальным понятием тренд или флет.
И тогда можно было бы говорить что движение похоже на тренд примерно на 75% или на флет на 25%.
Конечно, это все связано с реальным входом. То есть не нужна формализация, приводящая к тому, что трендом может идентифицироваться движение в размере спреда.
Может тут и число проверяемых баров присутсвовать (или адаптироваться под проверяемое движение), вобщем главное чтоб на выходе получилось число (критерий, похожесть, мера) тренда или флета
Буду благодарен за помощь в формализации. Результат кодинга выдам тут в виде готового индикатора!