"покупать нельзя продавать". Имеется ли формальное определение Тренд или Флет?

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Делаю небольшой индикатор и понадобилось для него классифицировать ближайшую историю по плавному диапазону buy-flat-sell/ или trend-flat.

Например имеем движение цены.  Вот вопрос - есть ли формальные условия проверки этого движения (по тикам или барам), чтоб говорить, что данное движение есть Тренд, а не Флет?

Или есть ли критерии, чтоб можно было предствить это движение в "плавной" градации? Типа похожесть движения можно было соотнести с каким-то идеальным понятием тренд или флет.
И тогда можно было бы говорить что движение похоже на тренд примерно на 75% или на флет на 25%.

Конечно, это все связано с реальным входом. То есть не нужна формализация, приводящая к тому, что трендом может идентифицироваться движение в размере спреда

Может тут и число проверяемых баров присутсвовать (или адаптироваться под проверяемое движение),  вобщем главное чтоб на выходе получилось число (критерий, похожесть, мера) тренда или флета


Буду благодарен за помощь в формализации. Результат кодинга выдам тут в виде готового индикатора!

 
trufather:

Делаю небольшой индикатор и понадобилось для него классифицировать ближайшую историю по плавному диапазону buy-flat-sell/ или trend-flat.

Например имеем движение цены.  Вот вопрос - есть ли формальные условия проверки этого движения (по тикам или барам), чтоб говорить, что данное движение есть Тренд, а не Флет?

Или есть ли критерии, чтоб можно было предствить это движение в "плавной" градации? Типа похожесть движения можно было соотнести с каким-то идеальным понятием тренд или флет.
И тогда можно было бы говорить что движение похоже на тренд примерно на 75% или на флет на 25%.

Конечно, это все связано с реальным входом. То есть не нужна формализация, приводящая к тому, что трендом может идентифицироваться движение в размере спреда

Может тут и число проверяемых баров присутсвовать (или адаптироваться под проверяемое движение),  вобщем главное чтоб на выходе получилось число (критерий, похожесть, мера) тренда или флета


Буду благодарен за помощь в формализации. Результат кодинга выдам тут в виде готового индикатора!

Для определенных и непрерывных функций есть. А вот для прерывных рядов с элементами случайного блуждания нет. Расширяющийся канал  вниз и вверх это что? Можно выделить участки где это можно определить, когда они ровные, но вот в реальном времени поймать и формализовать начало конец этих участков пока не удалось.) В смысле никому)

 
Такие параметры нужно делать переменные, подбирать оптимизацией.
[Удален]  
Valeriy Yastremskiy:

Для определенных и непрерывных функций есть. А вот для прерывных рядов с элементами случайного блуждания нет. Расширяющийся канал  вниз и вверх это что? Можно выделить участки где это можно определить, когда они ровные, но вот в реальном времени поймать и формализовать начало конец этих участков пока не удалось.) В смысле никому)

В ветке "Тренд и уровни" есть гуру, он сегодня меня научил, что есть тренд
 

Ренат уже был ? рассказал что надо смотреть в его предыдущих постах и прошлогодних снах и что про сумма активов 0 ? 

или вот ещё определение: когда П+Н+Б = 1 значит тренда уже нет 

шутю.. :-)

ну окститесь, ну какой такой тренд в абстрактном таймфрейме ещё и разные бары пересчитывать...тренд он же на рынке, а сформирован - когда всеми поддержан и все включились. Значит минимум сутки. Шар круглый :-)

"каждая новая вершина выше предыдущей" на M1 бывает по много-много раз на дню. Есть даже заранее оговорённые моменты когда это есть. Но это не тренд, это волатает волатильность. Но зато на ней можно вскочить в заранее определённое. Изучайте волатильность в первую очередь

завершая опус : в абстрактных ценах трендов нет. 

 
Vladimir Baskakov:
В ветке "Тренд и уровни" есть гуру, он сегодня меня научил, что есть тренд

И что это?

 
trufather:

Делаю небольшой индикатор и понадобилось для него классифицировать ближайшую историю по плавному диапазону buy-flat-sell/ или trend-flat.

Например имеем движение цены.  Вот вопрос - есть ли формальные условия проверки этого движения (по тикам или барам), чтоб говорить, что данное движение есть Тренд, а не Флет?

Или есть ли критерии, чтоб можно было предствить это движение в "плавной" градации? Типа похожесть движения можно было соотнести с каким-то идеальным понятием тренд или флет.
И тогда можно было бы говорить что движение похоже на тренд примерно на 75% или на флет на 25%.

Конечно, это все связано с реальным входом. То есть не нужна формализация, приводящая к тому, что трендом может идентифицироваться движение в размере спреда

Может тут и число проверяемых баров присутсвовать (или адаптироваться под проверяемое движение),  вобщем главное чтоб на выходе получилось число (критерий, похожесть, мера) тренда или флета


Буду благодарен за помощь в формализации. Результат кодинга выдам тут в виде готового индикатора!

Вот тут https://www.mql5.com/ru/articles/8184 я писал что такое трнедовое движение.

Если кратко, то трендовое движение это движение, у которого вероятность продолжения больше вероятности разворота.

Что такое тренды и какова структура рынков — трендовая или флэтовая?
Что такое тренды и какова структура рынков — трендовая или флэтовая?
  • www.mql5.com
Трейдеры часто говорят о трендах и флэтах, но очень не многие действительно правильно понимают что-же такое на самом деле тренд / флэт и только единицы способны внятно объяснить эти понятия. Вокруг этих базовых понятий, сложился устойчивый набор предрассудков и заблуждений. Все это несмотря на то, что для заработка необходимо понимать математический и логический смысл. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое тренд, что такое флэт, какова структура рынков трендовая, флэтовая или какая-то другая. Рассмотрим какая должна быть стратегия, чтобы заработать на трендовом рынке, и какая должна быть стратегия, чтобы заработать во время флэта.
 
Maxim Romanov:

Вот тут https://www.mql5.com/ru/articles/8184 я писал что такое трнедовое движение.

Если кратко, то трендовое движение это движение, у которого вероятность продолжения больше вероятности разворота.

есть ли у вас итоговый индикатор по этой статье? чтоб он показывал два числа (меры) трендовости или флетовости.

то есть кидаем на чарт и внизу рисуется линия меры тренда и линия меры флета.

если нет, то могли бы вы описать формализацию этой меры здесь?

 
Maxim Romanov:

Вот тут https://www.mql5.com/ru/articles/8184 я писал что такое трнедовое движение.

Если кратко, то трендовое движение это движение, у которого вероятность продолжения больше вероятности разворота.

Да ну?

То есть чисто теоретический если все время торговать тренд, то в итоге прибыль с трендового движения перекроет все убытки с противотрендового движения?

 
Marat Zeidaliyev:

Да ну?

То есть чисто теоретический если все время торговать тренд, то в итоге прибыль с трендового движения перекроет все убытки с противотрендового движения?

Фокус недоступный Акопяну: A B C D имеют совокупный капитал X, взаимные долговые обязательства Y больше X, но при этом каждый находится в прибыли

 
Marat Zeidaliyev:

Да ну?

То есть чисто теоретический если все время торговать тренд, то в итоге прибыль с трендового движения перекроет все убытки с противотрендового движения?

Если рынок трендовый, то да, так и будет. Рынок акций трендовый, особенно американский и если все время торговать на продолжение тренда, то будет профит. На валютах по другому работает. В статье я показал, что валюты слегка трендовые, но на самом деле я не учел ошибку при формировании блоков и реально график GBPUSD немного флетовый. 

И вот что будет, если торговать GBPUSD контртрендовой стратегией. Это без учета комиссий с 2008 года вроде. Никакой подгонки под историю, просто торговля против тренда с фиксированными параметрами.


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