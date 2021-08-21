"покупать нельзя продавать". Имеется ли формальное определение Тренд или Флет? - страница 2

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Maxim Kuznetsov:

Фокус недоступный Акопяну: A B C D имеют совокупный капитал X, взаимные долговые обязательства Y больше X, но при этом каждый находится в прибыли

но да) это тут уместно)

 
Marat Zeidaliyev:

Да ну?

То есть чисто теоретический если все время торговать тренд, то в итоге прибыль с трендового движения перекроет все убытки с противотрендового движения?

во тут https://www.mql5.com/ru/articles/8231 я даже выкладывал простого робота, который торгует по тренду. На трендовых акциях выходит в плюс. Это примитив, но находите трендовые активы, берите и пользуйтесь.

Научный подход к разработке торговых алгоритмов
Научный подход к разработке торговых алгоритмов
  • www.mql5.com
В статье на примере будет рассмотрена методика разработки торговых алгоритмов при использовании последовательного научного подхода к анализу возможных закономерностей ценообразования и построения на основе этих закономерностей торговых алгоритмов.
 
Maxim Kuznetsov:

Фокус недоступный Акопяну: A B C D имеют совокупный капитал X, взаимные долговые обязательства Y больше X, но при этом каждый находится в прибыли

прибыль там не постоянная она имеет свойство текучести, плавно переливаясь из зеленой зоны  в красное, 

важно уметь балансировать между этими зонами и фиксировать излишки)

 
Maxim Romanov:

Если рынок трендовый, то да, так и будет. Рынок акций трендовый, особенно американский и если все время торговать на продолжение тренда, то будет профит. На валютах по другому работает. В статье я показал, что валюты слегка трендовые, но на самом деле я не учел ошибку при формировании блоков и реально график GBPUSD немного флетовый. 

И вот что будет, если торговать GBPUSD контртрендовой стратегией. Это без учета комиссий с 2008 года вроде. Никакой подгонки под историю, просто торговля против тренда с фиксированными параметрами.


Вот вот, это то к чему я это привел

валютный рынок очень любить балансировать между трендом и флетом,

по идее тренд должен все же преобладать, если использовать трендовую стратегию

 
trufather:

есть ли у вас итоговый индикатор по этой статье? чтоб он показывал два числа (меры) трендовости или флетовости.

то есть кидаем на чарт и внизу рисуется линия меры тренда и линия меры флета.

если нет, то могли бы вы описать формализацию этой меры здесь?

Индикатор есть, но я его не выкладываю. Мера очень простая разбиваем график на блоки по N пунктов (правильно это сделать отдельная история и как это сделать правильно придется самому подумать, но можете взять мой индикатор из статьи он пойдет для опытов).

И далее считаем в скольких % случаев после растущего блока следует растущий и после падающего следует падаюший. Получится вот такой показатель


Всего вероятность продолжения 58%, Вероятность продолжения вверх 61%, вероятность продолжения вниз 55%. Это сырые цифры. Блоки закрываются с некоторой погрешностью, из-за того, что строяся по свечам. Нужно учесть эту погрешность и получите реальные вероятности. 

Интерпретировать просто: больше 0,5 - трендовый, меньше флетовый, 0,5 - рандом.

 
Marat Zeidaliyev:

Вот вот, это то к чему я это привел

валютный рынок очень любить балансировать между трендом и флетом,

по идее тренд должен все же преобладать, если использовать трендовую стратегию

не совсем так, валютный рынок скорее флетовый ,если торгуются 2 одинаковых валюты типа EURUSD. Если торгуются валюты стран с менее развитой экономикой, то будет слегка тренд. Все зависит от инфляции. USDRUR флетовая на падении и трендовая на рост. МЫ теряем прибыль в долларах и зарабатываем в рублях. Все объясняется фундаментально. Если из сисетмы уходят деньги, она флетовая, если приходят, она трендовая. Из системы USDRUR уходят деньги в долларах и приходят в рублях, вот и результат. Стратегию нужно строить под характер. Его можно читать с графика и корректировать стратегию под каждый инструмент на лету

 
Maxim Romanov:

не совсем так, валютный рынок скорее флетовый ,если торгуются 2 одинаковых валюты типа EURUSD. Если торгуются валюты стран с менее развитой экономикой, то будет слегка тренд. Все зависит от инфляции. USDRUR флетовая на падении и трендовая на рост. МЫ теряем прибыль в долларах и зарабатываем в рублях. Все объясняется фундаментально. Если из сисетмы уходят деньги, она флетовая, если приходят, она трендовая. Из системы USDRUR уходят деньги в долларах и приходят в рублях, вот и результат. Стратегию нужно строить под характер. Его можно читать с графика и корректировать стратегию под каждый инструмент на лету

Какое количество инструментов исследовалось? Форекс, фонд?

 
Maxim Romanov:

но да) это тут уместно)

это было к вопросу о трендах и определениях. Откуда они тут берутся/происходят. Теперь дело за малым - сообразить что за фокусом и как подыгрывать фокуснику :-)

 
VVT:

Какое количество инструментов исследовалось? Форекс, фонд?

28 американских акций из сп500, штук 6 русских, газпром, сбер, аэрофлот трендовые, а вот камаз очень флетовый. Но там ликвидности мало и спреды широкие, незнаю удастся ли реализовать этот флет.
Штук 6 валютных пар к доллару, среди них рубль был. И штук 6 криптовалют. Популярные криптовалюты трендовые, но есть и флетовые среди малоликвидных. Я пока не сильно много инструментов проверил.
 
Maxim Romanov:
28 американских акций из сп500, штук 6 русских, газпром, сбер, аэрофлот трендовые, а вот камаз очень флетовый. Но там ликвидности мало и спреды широкие, незнаю удастся ли реализовать этот флет.
Штук 6 валютных пар к доллару, среди них рубль был. И штук 6 криптовалют. Популярные криптовалюты трендовые, но есть и флетовые среди малоликвидных. Я пока не сильно много инструментов проверил.

Основные инструменты это долларовые пары, поэтому в первую очередь надо изучать доллар, а он ходит по разному, вверх отличается от вниз, это надо учитывать

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