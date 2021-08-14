Авто или мануал - страница 3

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Vladimir Baskakov:
Я верю в ручную торговлю, вернее торговлю с мозгами.
Кто-то сторонник роботов.
Пишите свое мнение, может переубедюсь

Главное что профит есть (судя по сигналу), а руками или ногами не столь важно, каждый строчит как хочет (умеет).

 
Vladimir Baskakov:
Я верю в ручную торговлю, вернее торговлю с мозгами.
Кто-то сторонник роботов.
Пишите свое мнение, может переубедюсь
Если знаешь как зарабатывать, то почему не сделать робота, а если не знаешь, то зачем торговать? 
В этом и есть вся философия. Единственная причина, когда робот не нужен это когда его делать нерентабельно. 
Даже пылесосы уже роботы. Но каждый должен заниматься своим делом... Трейдер - знать и уметь находить закономерности, разработчик алгоритмов должен разрабатывать, а программист - кодить. В одного это очень не просто осилить.
Только в простых стратегиях типа календарного спреда, можно обойтись без робота, и то, робот значительно повысит доходность.
 

Maxim Romanov:
Если знаешь как зарабатывать, то почему не сделать робота, а если не знаешь, то зачем торговать? 



Очень верная мысль!

 
Vladimir Baskakov:
Твоя лига уже вошла в историю форума, непонятно чем, но вошла. Наверное терпением и безграничной верой

Да какая, блин, "вера" ??? 

Я сто раз говорил - Лига это просто набор отлаженных на истории экспертов. Из них я выбираю экспертов себе на реал. ВСЁ. 

Нужна она как раз для вот таких случаев, когда кто-то заявляет, что "вчера была особая ситуация". Сразу сделал отчет, и поглядел, была ли она особой... Оказывается, ничего особого - чисто большое движение, какие периодически бывают на всех символах... Да, сильное, но не "убийственное для роботов". На дневках день и вовсе был просто хорошим, но совершенно обычным движением - не дотянул до 1000 пунктов. Более 10% дневок на иене имеют такое движение. Без Лиги это утверждение было бы голословным. А так - у меня вполне четкое доказательство. 

За вчерашний день один робот перешел из низшего дивизиона в средний, шесть роботов - перешли в низший дивизион из среднего, пять роботов показали недопустимое поведение и будут переоптимизированы. Из семисот. Это совершенно обычная ситуация, ничем не примечательная. 

Именно тем и хороши роботы - они всегда автоматически следят за ситуацией. У меня на реале сейчас работает двадцать роботов. Как бы я все это ловил вручную ??? 

Так что я придерживаюсь своих убеждений. Торговать надо набором из роботов, а залог прибыли в том, чтобы их вовремя переключать.

 
Maxim Kuznetsov:

Сколько роботов агакнулось прямо сейчас на йене ?


А сколько трейдеров вернулось к мониторам с отвисшей челюстью и мыслей "опять прос...л"

 
Shoker:

А сколько трейдеров вернулось к мониторам с отвисшей челюстью и мыслей "опять прос...л"

Вообще не понятно, о чём речь и что произошло.

Обычная штатная ситуация, которая бывает не так редко, ну прошли по йене примерно 80пп, это не 300 и не 500, и что страшного или странного


 
Vitaly Muzichenko:

Вообще не понятно, о чём речь и что произошло.

Обычная штатная ситуация, которая бывает не так редко, ну прошли по йене примерно 80пп, и что страшного или странного

Не, ну справедливости ради надо отметить, что, скажем, таких длинных часовок на Иене за последний год не было ни одной. Так что если кто стоял в продажах, наверняка получили стоплоссы. Но один стоплосс... это и правда - вполне обычная ситуация.

 
Georgiy Merts:

Не, ну справедливости ради надо отметить, что, скажем, таких длинных часовок на Иене за последний год не было ни одной. Так что если кто стоял в продажах, наверняка получили стоплоссы. Но один стоплосс... это и правда - вполне обычная ситуация.

Это при условии, что стоплосс срабатывает каждый час, а не в минус столько-то пунктов. 

Здесь вообще без разницы, за какое время цена прошла безоткатно в одном направлении, хоть за день, хоть за минуту.

Такие свечи повод не более чем "поговорить"

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Renat Akhtyamov:
Профит = цена пункта*Количество.пунктов*лот
Ждешь нужную цифру и Open

Вполне можно обойтись штатными функциями не прибегая к помощи робота. Например: выставить Отложенные ордера 

 
Vladimir Baskakov:
Я верю в ручную торговлю, вернее торговлю с мозгами.
Кто-то сторонник роботов.
Пишите свое мнение, может переубедюсь

Пока только руками, но

хотелось бы и робота, чтобы самому отдыхать

мое мнение в том, что робот делает то что ты программируешь

а вот программировать то что только под силу мышления это для меня пока только загадка

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