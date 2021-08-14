Авто или мануал - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я верю в ручную торговлю, вернее торговлю с мозгами.
Главное что профит есть (судя по сигналу), а руками или ногами не столь важно, каждый строчит как хочет (умеет).
Я верю в ручную торговлю, вернее торговлю с мозгами.
Maxim Romanov:
Если знаешь как зарабатывать, то почему не сделать робота, а если не знаешь, то зачем торговать?
Очень верная мысль!
Твоя лига уже вошла в историю форума, непонятно чем, но вошла. Наверное терпением и безграничной верой
Да какая, блин, "вера" ???
Я сто раз говорил - Лига это просто набор отлаженных на истории экспертов. Из них я выбираю экспертов себе на реал. ВСЁ.
Нужна она как раз для вот таких случаев, когда кто-то заявляет, что "вчера была особая ситуация". Сразу сделал отчет, и поглядел, была ли она особой... Оказывается, ничего особого - чисто большое движение, какие периодически бывают на всех символах... Да, сильное, но не "убийственное для роботов". На дневках день и вовсе был просто хорошим, но совершенно обычным движением - не дотянул до 1000 пунктов. Более 10% дневок на иене имеют такое движение. Без Лиги это утверждение было бы голословным. А так - у меня вполне четкое доказательство.
За вчерашний день один робот перешел из низшего дивизиона в средний, шесть роботов - перешли в низший дивизион из среднего, пять роботов показали недопустимое поведение и будут переоптимизированы. Из семисот. Это совершенно обычная ситуация, ничем не примечательная.
Именно тем и хороши роботы - они всегда автоматически следят за ситуацией. У меня на реале сейчас работает двадцать роботов. Как бы я все это ловил вручную ???
Так что я придерживаюсь своих убеждений. Торговать надо набором из роботов, а залог прибыли в том, чтобы их вовремя переключать.
Сколько роботов агакнулось прямо сейчас на йене ?
А сколько трейдеров вернулось к мониторам с отвисшей челюстью и мыслей "опять прос...л"
А сколько трейдеров вернулось к мониторам с отвисшей челюстью и мыслей "опять прос...л"
Вообще не понятно, о чём речь и что произошло.
Обычная штатная ситуация, которая бывает не так редко, ну прошли по йене примерно 80пп, это не 300 и не 500, и что страшного или странного
Вообще не понятно, о чём речь и что произошло.
Обычная штатная ситуация, которая бывает не так редко, ну прошли по йене примерно 80пп, и что страшного или странного
Не, ну справедливости ради надо отметить, что, скажем, таких длинных часовок на Иене за последний год не было ни одной. Так что если кто стоял в продажах, наверняка получили стоплоссы. Но один стоплосс... это и правда - вполне обычная ситуация.
Не, ну справедливости ради надо отметить, что, скажем, таких длинных часовок на Иене за последний год не было ни одной. Так что если кто стоял в продажах, наверняка получили стоплоссы. Но один стоплосс... это и правда - вполне обычная ситуация.
Это при условии, что стоплосс срабатывает каждый час, а не в минус столько-то пунктов.
Здесь вообще без разницы, за какое время цена прошла безоткатно в одном направлении, хоть за день, хоть за минуту.
Такие свечи повод не более чем "поговорить"
Профит = цена пункта*Количество.пунктов*лот
Вполне можно обойтись штатными функциями не прибегая к помощи робота. Например: выставить Отложенные ордера
Я верю в ручную торговлю, вернее торговлю с мозгами.
Пока только руками, но
хотелось бы и робота, чтобы самому отдыхать
мое мнение в том, что робот делает то что ты программируешь
а вот программировать то что только под силу мышления это для меня пока только загадка