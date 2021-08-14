Авто или мануал

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Я верю в ручную торговлю, вернее торговлю с мозгами.
Кто-то сторонник роботов.
Пишите свое мнение, может переубедюсь
 
Vladimir Baskakov:
Я верю в ручную торговлю, вернее торговлю с мозгами.
Кто-то сторонник роботов.
Пишите свое мнение, может переубедюсь

Мозгами и руками ВЫ при всём желании и старании будете уступать любой мало-мальской "технике". О роботах вопрос поднимать совсем бессмысленно. Атоматизируйте по максимуму хотя бы "ручную" торговлю. Торговля в режиме полуавтомата/подтверждения машинного расчёта резко снижает психологическое давление и "человеческий фактор.

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Mikhail Mishanin:

Мозгами и руками ВЫ при всём желании и старании будете уступать любой мало-мальской "технике". О роботах вопрос поднимать совсем бессмысленно. Атоматизируйте по максимуму хотя бы "ручную" торговлю. Торговля в режиме полуавтомата/подтверждения машинного расчёта резко снижает психологическое давление и "человеческий фактор.

В чём я буду уступать мало-мальской технике, скорости слива депо?
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Vladimir Baskakov:
В чём я буду уступать мало-мальской технике, скорости слива депо?

Вам просто физически здоровья не хватит - я вот например уже ослеп на один глаз от того что сутками пялился в монитор 

 
SanAlex:

я вот например уже ослеп на один глаз от того что сутками пялился в монитор 

Это наверное из-за вашего метода Тыка.

https://www.mql5.com/ru/forum/310846

Как я собираю себе советника методом тыка
Как я собираю себе советника методом тыка
  • 2019.04.15
  • www.mql5.com
Из этих Советников весь материал Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov. Stop loss Take profit.mq5TrendMeLeaveMe(barabashkakvn's edition...
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Evgeny Belyaev:

Это наверное из-за вашего метода Тыка.

https://www.mql5.com/ru/forum/310846

может быть! - но так не уютно с одним глазом

 
Vladimir Baskakov:
Я верю в ручную торговлю, вернее торговлю с мозгами.
Кто-то сторонник роботов.
Пишите свое мнение, может переубедюсь

Преимущества роботов перед ручной торговлей:

1. Отсутствие эмоций и всего, что с этим связано...

2. Круглосуточная торговля...  Трейдеру ведь нужен отдых?...

3. Точность и быстрота торговли...


И самое главное:

Робот - это ВАША РУЧНАЯ стратегия, только в машинном коде...

Отмазки типа - невозможно перевести ручную стратегию в кодоалгоритм, не серьезно...  Единственное оправдание - это Вы экстрасенс, и Вам подвластно заглядывать в БУДУЩЕЕ...  Все остальное не катит, так как любую последовательность действий Трейдера в ручном режиме можно перевести в машинный код!

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Serqey Nikitin:

Преимущества роботов перед ручной торговлей:

1. Отсутствие эмоций и всего, что с этим связано...

2. Круглосуточная торговля...  Трейдеру ведь нужен отдых?...

3. Точность и быстрота торговли...


И самое главное:

Робот - это ВАША РУЧНАЯ стратегия, только в машинном коде...

Отмазки типа - невозможно перевести ручную стратегию в кодоалгоритм, не серьезно...  Единственное оправдание - это Вы экстрасенс, и Вам подвластно заглядывать в БУДУЩЕЕ...  Все остальное не катит, так как любую последовательность действий Трейдера в ручном режиме можно перевести в машинный код!

Это если торгуешь по индикаторам
 

Сколько роботов агакнулось прямо сейчас на йене ?


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Vladimir Baskakov:
Это если торгуешь по индикаторам

индикатор может быть невидимым - он в нашем мозге. 

Снимок 

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SanAlex:

индикатор может быть невидимым - он в нашем мозге. 

 

В точку
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