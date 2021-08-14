Авто или мануал
Я верю в ручную торговлю, вернее торговлю с мозгами.
Мозгами и руками ВЫ при всём желании и старании будете уступать любой мало-мальской "технике". О роботах вопрос поднимать совсем бессмысленно. Атоматизируйте по максимуму хотя бы "ручную" торговлю. Торговля в режиме полуавтомата/подтверждения машинного расчёта резко снижает психологическое давление и "человеческий фактор.
Мозгами и руками ВЫ при всём желании и старании будете уступать любой мало-мальской "технике". О роботах вопрос поднимать совсем бессмысленно. Атоматизируйте по максимуму хотя бы "ручную" торговлю. Торговля в режиме полуавтомата/подтверждения машинного расчёта резко снижает психологическое давление и "человеческий фактор.
В чём я буду уступать мало-мальской технике, скорости слива депо?
Вам просто физически здоровья не хватит - я вот например уже ослеп на один глаз от того что сутками пялился в монитор
я вот например уже ослеп на один глаз от того что сутками пялился в монитор
Это наверное из-за вашего метода Тыка.
- 2019.04.15
- www.mql5.com
Это наверное из-за вашего метода Тыка.
может быть! - но так не уютно с одним глазом
Я верю в ручную торговлю, вернее торговлю с мозгами.
Преимущества роботов перед ручной торговлей:
1. Отсутствие эмоций и всего, что с этим связано...
2. Круглосуточная торговля... Трейдеру ведь нужен отдых?...
3. Точность и быстрота торговли...
И самое главное:
Робот - это ВАША РУЧНАЯ стратегия, только в машинном коде...
Отмазки типа - невозможно перевести ручную стратегию в кодоалгоритм, не серьезно... Единственное оправдание - это Вы экстрасенс, и Вам подвластно заглядывать в БУДУЩЕЕ... Все остальное не катит, так как любую последовательность действий Трейдера в ручном режиме можно перевести в машинный код!
Преимущества роботов перед ручной торговлей:
1. Отсутствие эмоций и всего, что с этим связано...
2. Круглосуточная торговля... Трейдеру ведь нужен отдых?...
3. Точность и быстрота торговли...
И самое главное:
Робот - это ВАША РУЧНАЯ стратегия, только в машинном коде...
Отмазки типа - невозможно перевести ручную стратегию в кодоалгоритм, не серьезно... Единственное оправдание - это Вы экстрасенс, и Вам подвластно заглядывать в БУДУЩЕЕ... Все остальное не катит, так как любую последовательность действий Трейдера в ручном режиме можно перевести в машинный код!
Это если торгуешь по индикаторам
индикатор может быть невидимым - он в нашем мозге.
индикатор может быть невидимым - он в нашем мозге.
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