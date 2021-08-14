Авто или мануал - страница 5
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Ну... Какие же они "стабильные", если "сливают в один прекрасный день" ??? Это любой мартин так работает... Увеличивает-увеличивает-увеличивает нагрузку, а эквити падает все быстрее и быстрее... Пока небольшое движение в нужную сторону не "вытягивает" эквити в небольшой плюс, после чего все закрывается...
Фактически, "казиношная" ТС... Использовать такую неразумно.
Стабильные относительно других советников, 1-2 года не сливает это показатель стабильности на таком участке периода,
это не мартини, мартини это уже в каменном веке сейчас мало кто использует,
но Граальные советники которые вообще не сливают таких нет.
Сливают все и в один прекрасный день особенно когда думаешь что вот уже все, Форексу хана!!! ;)
Да ЛЮБОЙ эксперт имеет периоды заработка. Но они короче периодов убытка, и при прочих равных условиях общий убыток в периоды убытка получается больше общего заработка в периоды профита.
Причем, это правило не зависит от сложности эксперта У меня все 700 ТС отрабатывают простейшие, давно известные закономерности. Код любой из них есть в Кодобазе. И в любой момент есть те, которые зарабатывают. Проблема только в том, что эти зарабатывающие ТС постоянно меняются.
Вы собрали кучу нерабочих инструментов и пытаетесь из этого принципиально ошибочного опыта делать выводы, ну и вот они: любой эксперт сливает больше, чем зарабатывает. Какие же это "закономерности", если они отрабатываются редко и слабо? Антизакономерности, или скорее вообще отсутствие закономерностей. Ваш подход это как порыться на свалке и на основании этого опыта затем утверждать, что исправных вещей не существует в природе, а бывают только поломанные.
Вы собрали кучу нерабочих инструментов и пытаетесь из этого принципиально ошибочного опыта делать выводы, ну и вот они: любой эксперт сливает больше, чем зарабатывает. Какие же это "закономерности", если они отрабатываются редко и слабо? Антизакономерности, или скорее вообще отсутствие закономерностей. Ваш подход это как порыться на свалке и на основании этого опыта затем утверждать, что исправных вещей не существует в природе, а бывают только поломанные.
Вы собрали кучу нерабочих инструментов и пытаетесь из этого принципиально ошибочного опыта делать выводы, ну и вот они: любой эксперт сливает больше, чем зарабатывает. Какие же это "закономерности", если они отрабатываются редко и слабо? Антизакономерности, или скорее вообще отсутствие закономерностей. Ваш подход это как порыться на свалке и на основании этого опыта затем утверждать, что исправных вещей не существует в природе, а бывают только поломанные.
Да нееет. Начал я с разработки весьма сложного эксперта, ТС которого была создана трейдером на основе более чем десятилетнего опыта. И на 20летней истории он стабильно давал прибыль.
Однако, когда его поставили на торговлю, он дал прибыль в течении двух месяцев. А за третий месяц - почти всю ее слил. Дальше мы его сняли, поставили на демо - и он ничего хорошего не показывал. Иногда у него появлялись хорошие месяцы, но убыточных было куда больше.
И эта ТС, повторю, базировалась на многолетнем опыте трейдера.
После этого я и взял "кучу неработающих инструментов". Когда я тут объявил о начале разработки - мне с пеной у рта доказывали, что "на Машках невозможно сделать прибыльного эксперта даже на короткое время", что "только скальперы дают прибыль, но их надо часто оптимизировать", что "все это гиблая затея, ни одного робота не будет прибыльного".
Мой опыт показал, что все эти "неработающие инструменты" работают абсолютно также, как тот очень сложный эксперт. И среди этих "мусорных ботов" всегда есть те, что зарабатывают. Вот их и надо выбирать.
И насчет "порыться в свалке" - совершенно верно. Лига Торговых Систем - это "завод по переработке мусора". И меня он вполне себе устраивает. Звезд с неба он не дает, но и слива с ним нет. Лично я думаю, что 30% годовых регулярно делать с ее помощью вполне реально. Тем более, что работают эти самые "мусорные ТС" абсолютно точно так же, как "немусорные"... И какой смысл тогда в "немусорных"?
Да нееет. Начал я с разработки весьма сложного эксперта, ТС которого была создана трейдером на основе более чем десятилетнего опыта. И на 20летней истории он стабильно давал прибыль.
Однако, когда его поставили на торговлю, он дал прибыль в течении двух месяцев. А за третий месяц - почти всю ее слил. Дальше мы его сняли, поставили на демо - и он ничего хорошего не показывал. Иногда у него появлялись хорошие месяцы, но убыточных было куда больше.
И эта ТС, повторю, базировалась на многолетнем опыте трейдера.
После этого я и взял "кучу неработающих инструментов". Когда я тут объявил о начале разработки - мне с пеной у рта доказывали, что "на Машках невозможно сделать прибыльного эксперта даже на короткое время", что "только скальперы дают прибыль, но их надо часто оптимизировать", что "все это гиблая затея, ни одного робота не будет прибыльного".
Мой опыт показал, что все эти "неработающие инструменты" работают абсолютно также, как тот очень сложный эксперт. И среди этих "мусорных ботов" всегда есть те, что зарабатывают. Вот их и надо выбирать.
И насчет "порыться в свалке" - совершенно верно. Лига Торговых Систем - это "завод по переработке мусора". И меня он вполне себе устраивает. Звезд с неба он не дает, но и слива с ним нет. Лично я думаю, что 30% годовых регулярно делать с ее помощью вполне реально. Тем более, что работают эти самые "мусорные ТС" абсолютно точно так же, как "немусорные"... И какой смысл тогда в "немусорных"?
Вам нужны эти 30% годовых?
Что будете с ними делать? Вам этого достаточно?
Вам нужны эти 30% годовых?
Что будете с ними делать? Вам этого достаточно?
А ты сколько хочешь ? (не надо мне высокомерно "выкать", давай на "ты").
Некоторые и 100% в день делают... И где эти "некоторые" ??? А я за восемь лет ни разу не слил. Вот и ответ на вопрос "что будешь делать".
А ты сколько хочешь ? (не надо мне высокомерно "выкать", давай на "ты").
Некоторые и 100% в день делают... И где эти "некоторые" ??? А я за восемь лет ни разу не слил. Вот и ответ на вопрос "что будешь делать".
А ты сколько хочешь ? (не надо мне высокомерно "выкать", давай на "ты").
Некоторые и 100% в день делают... И где эти "некоторые" ??? А я за восемь лет ни разу не слил. Вот и ответ на вопрос "что будешь делать".
Ну как хочешь тыкать так тыкать, манера общения для тебя думаю чужды, впрочем знал что ты так напишешь )
Я знаю где эти некоторые можешь и не спрашивать,
я задал конкретный вполне реальный вопрос
тебе этого достаточно 30%? при таком доходе что будешь делать?
или под диваном завалился лишний миллиард рублей? )
Если за 8 лет ни разу не слил, наверное заработал достаточно чтобы не копаться на свалке мусоров,
мог бы и найти инвесторов за такой период времени любой даст деньги,
или забыл сказать что это была всего лишь демка.. )))
Что меня смущает, так это огромное количество роботов в кодобазе, маркете, на других ресурсах. Зарабатывающих нет
Почему смущает? Мусорных товаров во всех сферах всегда большинство.
Да нееет. Начал я с разработки весьма сложного эксперта, ТС которого была создана трейдером на основе более чем десятилетнего опыта. И на 20летней истории он стабильно давал прибыль.
Однако, когда его поставили на торговлю, он дал прибыль в течении двух месяцев. А за третий месяц - почти всю ее слил. Дальше мы его сняли, поставили на демо - и он ничего хорошего не показывал. Иногда у него появлялись хорошие месяцы, но убыточных было куда больше.
И эта ТС, повторю, базировалась на многолетнем опыте трейдера.
После этого я и взял "кучу неработающих инструментов". Когда я тут объявил о начале разработки - мне с пеной у рта доказывали, что "на Машках невозможно сделать прибыльного эксперта даже на короткое время", что "только скальперы дают прибыль, но их надо часто оптимизировать", что "все это гиблая затея, ни одного робота не будет прибыльного".
Мой опыт показал, что все эти "неработающие инструменты" работают абсолютно также, как тот очень сложный эксперт. И среди этих "мусорных ботов" всегда есть те, что зарабатывают. Вот их и надо выбирать.
И насчет "порыться в свалке" - совершенно верно. Лига Торговых Систем - это "завод по переработке мусора". И меня он вполне себе устраивает. Звезд с неба он не дает, но и слива с ним нет. Лично я думаю, что 30% годовых регулярно делать с ее помощью вполне реально.
Ваши тезисы:
1) все эксперты периодически зарабатывают, но сливают на дистанции больше
2) для того, чтобы зарабатывать, нужно вовремя ротировать экспертов, выключая те, что в данный момент сливают
3) критерия будущей разладки нет, значит ротация угадаечная и запоздалая, т.к. требуется время для констатации периода слива или заработка
Отсутствие прибыли на дистанции - это результат отсутствия в логике эксперта некой закономерности, которая по определению позволяет прогнозировать будущее состояние процесса с вероятностью выше 0.5. Раз ее нет, зачем вообще имитировать анализ рынка внутри эксперта при помощи индикаторов, если никакой ценной информации для прогноза такой "анализ" не извлекает? Можно просто торговать монетку или набор монеток и точно так же сливать по спреду.
Как вообще из факта "все эксперты сливают" делается вывод о том, что с таким набором можно зарабатывать на дистанции? Это же абсурд. Если вероятность прибыльного исхода заведомо меньше 0.5, то сумма их реализаций это верный слив, без вариантов. Как можно, не имея методов анализа, закономерностей, т.е. никаких критериев для осмысленного принятия решений, вытащить набор заведомо убыточных траекторий баланса в область выше нуля? Вы хотите сложением отрицательных чисел получить их положительную сумму, ну это просто невозможно.