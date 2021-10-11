Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1340 - страница 3
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Просьба исправить.
Исправлено, ждите следующий билд, пожалуйста.
Посмотрите, пожалуйста, функцию отслеживания объектов.
Возникает проблема (сильные тормоза вплоть до зависания) в отслеживании удалений объектов bmp (чаще всего когда их много) при использовании советника (с графикой bmp) и 2-х подобных индикаторов.
Переводил всю графику советника в индикатор и при использовании 3-х индикаторов проблемы нет. А вот, когда продукт - советник, то уже идёт внутренняя борьба.
К сожалению, пока нет времени написать прототипы под это дело, а оригиналы дать не могу, т.к. многолетние продукты, ждущие своё время на публикацию.
Могу только дать такой другой пример.
В первом изменяются объекты, в другом - удаляются и создаются. Во втором прототипе сразу зависает терминал.
Пример первого - всё летает.
Если сможете что-то сделать с терминалом, чтобы второй прототип "Объекты-удаляются-и-создаются-(зависнет).mq4" (в прикреплении) летал, то это будет качественный рывок вперёд и сильно ускорит множество продуктов.
Также посмотрите и попробуйте решить следующую проблему рисования линий через буферы. Это касается всех версий терминалов МТ4 и МТ5.
Чем толще линии, тем медленнее работает изменение масштаба. Сузьте график и попробуйте менять масштаб, всё увидите.
С объектами такой проблемы нет. Любая толщина и всё летает, как и буферное рисование с тонкими линиями.
MetaTrader 4 build 1340
Не возможно найти индикатор на своем/другом графике.
Код для воспроизведения.
Результат
После вставки скопированного часть кода компилятор ничего не компилирует если закрыть едитор спрашивает сохранить изминения или нет нажимаю сохранить не сохраняет и не закрывается. Если внести изменения в любом виде тоже не компелируется .
MetaTrader 4 build 1340
После вставки скопированного часть кода компилятор ничего не компилирует если закрыть едитор спрашивает сохранить изминения или нет нажимаю сохранить не сохраняет и не закрывается. Если внести изменения в любом виде тоже не компелируется .
MetaTrader 4 build 1340
Решил только так.
Создал новый проект в новом билде МТ едитор и перенес вес текст кода . Теперь все нормально
После вставки скопированного часть кода компилятор ничего не компилирует если закрыть едитор спрашивает сохранить изминения или нет нажимаю сохранить не сохраняет и не закрывается. Если внести изменения в любом виде тоже не компелируется .
MetaTrader 4 build 1340
У меня проблем не было. Копировал части кода и компилятор нормально работает.
при запуске советника = "Global initialization failed"
при компиляции файлов в MetaEditor = "ext_init_ea"
1340
при запуске советника = "Global initialization failed"
при компиляции файлов в MetaEditor = "ext_init_ea"
В коде есть DebugBreak();?
В Билде 1340 есть проблема с советником
И в терминале в разделе сообщений выдаёт сообщение об этой ошибке " global initialization failed "
Попытки удаления советника и установка заново не запускается.