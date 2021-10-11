Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1340 - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хорошо.
может заодно исправите и это давнее недоразумение:
при добавление папки внутрь папки терминала Еxperts\,
начиная с определенного числа таких внутренних папок,
они перестают отображаться в навигаторе...
за это исправление плачу фирме MetaQuotes 48 баксов,
как кому, но мне это доставляет большие неудобства
В онлайн/оффлайн-документации неправильное определение MqlTick.
Не хватает двух полей: time_msc и flags.
Вы проверяли, что там?
Пишем пример
и получаем константы
Вы проверяли, что там?
Да, конечно. Речь шла о том, что документация показывает, что якобы этих полей нет в MT4. Однако, они есть. sizeof(MqlTick) = 52.
Да, конечно. Речь шла о том, что документация показывает, что якобы этих полей нет в MT4. Однако, они есть. sizeof(MqlTick) = 52.
Да, конечно. Речь шла о том, что документация показывает, что якобы этих полей нет в MT4. Однако, они есть. sizeof(MqlTick) = 52.
Как вы это будете использовать?
Как вы это будете использовать?
Как вы это будете использовать?
Использую в кроссплатформенных решениях. В частности, в кодобазе.
Обратил только на несоответствие документации и реальности.
Если там мусор, то стоит написать в доке: "зарезервировано".
Там не мусор.
На домашней машине из одного терминала успешно подключаюсь к торговым счетам. При этом текущие и закрытые ордера не отображаются - пусто.
Пробую из других терминалов - все видно. Подскажите, какой файл битый, чтобы реанимировать терминал?