Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1340 - страница 5
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Если сделать шаблон с индикаторами и назвать его Tester.tpl, а потом при тестировании нажать кнопку пропустить - индикаторы в конце теста исчезают.
Если потом вызвать окно со списком индикаторов и закрыть его, то индикаторы появляются. Можно ли сделать, чтобы индикаторы не пропадали.
Не знаю почему картинка ниже не показывает анимацию сразу, нужно нажать на нее, чтобы зашевелилась.
Не знаю почему картинка ниже не показывает анимацию сразу, нужно нажать на нее, чтобы зашевелилась.
Картинки анимашки надо вставлять не перетаскиванием, а через кнопку
b1342. Посмотрите у себя журнал советника, не попадают ли туда modify-строки, что должны быть только в журнале терминала?
В мт4 всегда в журнал советника попадали все команды.
И это удобно.
Картинки анимашки надо вставлять не перетаскиванием, а через кнопку
Нет, не по этой причине. Причина в их размере по высоте и ширине. Должна быть не более определённого количества пикселей. Сколько - точно не помню. Например, 610 x 357 влезает в разрешённые размеры и сразу воспроизводится анимация.
Нет, не по этой причине. Причина в их размере по высоте и ширине. Должна быть не более определённого количества пикселей. Сколько - точно не помню. Например, 610 x 357 влезает в разрешённые размеры и сразу воспроизводится анимация.
Ааа, вот оно чо……… А я несколько раз вставлял перетаскиванием, не запускается… Недавно вставил через кнопку — работает. И я решил, что я самый умный. А оказалось как всегда…
В мт4 всегда в журнал советника попадали все команды.
Это не так. Если торговый советник ничего не выводил, то этот журнал был пустым даже во время торговли.
Это не так. Если торговый советник ничего не выводил, то этот журнал был пустым даже во время торговли.
b1342. Посмотрите у себя журнал советника, не попадают ли туда modify-строки, что должны быть только в журнале терминала?
Баг?
b1342. Посмотрите у себя журнал советника, не попадают ли туда modify-строки, что должны быть только в журнале терминала?
1345
Модифицировал руками отложку, в журнале советников пусто.