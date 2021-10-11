Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1340 - страница 7
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В пятницу 23 июля 2021 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В нем исправлен ряд ошибок и повышена стабильность работы платформы.
Обновление будет доступно через систему Live Update.
хотя бы номинально отреагировали,
так мол и так, в ближайшее время исправим....
А где можно скачать бит 1340
В моем архиве можно.
В моем архиве можно.
Спасибо за коллекцию, МТ3 скачал)))
хотя бы номинально отреагировали,
так мол и так, в ближайшее время исправим....
Исправлено в бете 1346, которая доступна на MetaQuotes-Demo.
Обновитесь, пожалуйста.
Клиент жалуется, что регулярно натыкается на ошибку пропадания строковых параметров из окна свойств советника.
Порядок действий описал такой:
Установил в терм. Сов. открылся. Потом я выключил кнопку Авто-торговля и закрыл терм. для проверки робота: не слетит ли с графика после открытия терм. и т.д. Открыл терминал - Авто-торговлю не включал. Открываю настройки - а там пустые строки времени.
Эта ошибка нерегулярная. По какой причине могут пропадать строки?
Вывод в OnInit() через Print этих строковых параметров тоже показывает, что там пусто.
Клиент жалуется, что регулярно натыкается на ошибку пропадания строковых параметров из окна свойств советника.
Порядок действий описал такой:
Установил в терм. Сов. открылся. Потом я выключил кнопку Авто-торговля и закрыл терм. для проверки робота: не слетит ли с графика после открытия терм. и т.д. Открыл терминал - Авто-торговлю не включал. Открываю настройки - а там пустые строки времени.
Эта ошибка нерегулярная. По какой причине могут пропадать строки?
Вывод в OnInit() через Print этих строковых параметров тоже показывает, что там пусто.
Подтверждаю, периодически случается.
Зависимостей не обнаружил.
Происходит давно.
Исправлено в бете 1346, которая доступна на MetaQuotes-Demo.
Обновитесь, пожалуйста.
хорошо.
может заодно исправите и это давнее недоразумение:
при добавление папки внутрь папки терминала Еxperts\,
начиная с определенного числа таких внутренних папок,
они перестают отображаться в навигаторе...
В онлайн/оффлайн-документации неправильное определение MqlTick.
Не хватает двух полей: time_msc и flags.