Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1340 - страница 7

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MetaQuotes:

В пятницу 23 июля 2021 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В нем исправлен ряд ошибок и повышена стабильность работы платформы.

Обновление будет доступно через систему Live Update.

А где можно скачать бит 1340
 
Denis Sartakov #:

хотя бы номинально отреагировали,

так мол и так, в ближайшее время исправим....

Да как то уж кривая ситуация...
 
Fonis #:
А где можно скачать бит 1340

В моем архиве можно.

 
Andrey Khatimlianskii #:

В моем архиве можно.

Спасибо за коллекцию, МТ3 скачал)))

 
Denis Sartakov #:

хотя бы номинально отреагировали,

так мол и так, в ближайшее время исправим....

Исправлено в бете 1346, которая доступна на MetaQuotes-Demo.

Обновитесь, пожалуйста.

 

Клиент жалуется, что регулярно натыкается на ошибку пропадания строковых параметров из окна свойств советника.


Порядок действий описал такой:

Установил в терм. Сов. открылся. Потом я выключил кнопку Авто-торговля и закрыл терм. для проверки робота: не слетит ли с графика после открытия терм. и т.д. Открыл терминал - Авто-торговлю не включал. Открываю настройки - а там пустые строки времени.


Эта ошибка нерегулярная. По какой причине могут пропадать строки?

Вывод в OnInit() через Print этих строковых параметров тоже показывает, что там пусто.

 
Vasiliy Pushkaryov #:

Клиент жалуется, что регулярно натыкается на ошибку пропадания строковых параметров из окна свойств советника.


Порядок действий описал такой:

Установил в терм. Сов. открылся. Потом я выключил кнопку Авто-торговля и закрыл терм. для проверки робота: не слетит ли с графика после открытия терм. и т.д. Открыл терминал - Авто-торговлю не включал. Открываю настройки - а там пустые строки времени.


Эта ошибка нерегулярная. По какой причине могут пропадать строки?

Вывод в OnInit() через Print этих строковых параметров тоже показывает, что там пусто.

На что-то аналогичное нарывался и я. Только не строковых, а enum переменных. Правда что произошло я не понял, в пропадание значений не поверил, для перестраховки внёс проверку в OnInit и на том забыл до текущего времени.
 

Подтверждаю, периодически случается.

Зависимостей не обнаружил.

Происходит давно.

 
MetaQuotes #:

Исправлено в бете 1346, которая доступна на MetaQuotes-Demo.

Обновитесь, пожалуйста.

хорошо.

может заодно исправите и это давнее недоразумение:

при добавление  папки внутрь  папки терминала Еxperts\,

начиная с определенного числа таких внутренних папок,

они перестают отображаться в навигаторе...

 

В онлайн/оффлайн-документации неправильное определение MqlTick.

struct MqlTick
  {
   datetime     time;          // Время последнего обновления цен
   double       bid;           // Текущая цена Bid
   double       ask;           // Текущая цена Ask
   double       last;          // Текущая цена последней сделки (Last)
   ulong        volume;        // Объем для текущей цены Last
  };

Не хватает двух полей: time_msc и flags.

Структура для получения текущих цен - Структуры данных - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL4
Структура для получения текущих цен - Структуры данных - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL4
  • docs.mql4.com
Структура для получения текущих цен - Структуры данных - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL4
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