Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1340 - страница 4
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Исправлено, ждите следующий билд, пожалуйста.
b1341 - теперь пишет 2383. Это правильно?
b1341 - теперь пишет 2383. Это правильно?
Да
Да
Сюда
никак не прописать, к какому билду терминала относится компилятор.
Сюда
никак не прописать, к какому билду терминала относится компилятор.
Нет, билд терминала можно получить только на рантайме
В новом билде МТ4 обнаружилась та же проблема, что ранее была выявлена для МТ5. При работе на мониторе с разрешением 4К шрифт в некоторых окнах не реагирует на системную настройку "Увеличить размер текста".
Пожалуйста, разберитесь с этой проблемой в следующей сборке МТ4. Если её невозможно решить из-за особенностей текущей версии ОС Windows, считаю необходимым в качестве временной меры добавить возможность увеличения размера шрифта пользователем для отдельных элементов, перечисленных в этом посте. Там речь идёт про МТ5, но для МТ4 практически всё то же самое.
Пример такого решения можно посмотреть в широко известном приложении Total Commander от Ghisler Software в разделе Конфигурация → Настройка → Шрифты.
b1342, ошибка компиляции.
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В сборке 1344 для MT4 не работает windowfind ()
Мохаммад Хоссейн Садеги , 2021.09.06 16:33
Я тестировал в сборке 1345:
Я могу подтвердить, что WindowFind и ChartWindowFind возвращают неправильный номер согласно документации:
0 18: 57: 13.649 Скрипт _ Test \ test-WindowFind GBPUSD, Daily: успешно загружен
0 18: 57: 13.661 test-WindowFind GBPUSD, Daily: инициализировано
0 18: 57: 13.662 test-WindowFind GBPUSD, Ежедневно: 1,1
0 18: 57: 13.662 test-WindowFind GBPUSD, Ежедневно: 2,2
0 18: 57: 13.662 test-WindowFind GBPUSD, Daily: неинформативная причина 0
0 18: 57: 13.663 Скрипт test-WindowFind GBPUSD, Daily: удален
Отсутствует предупреждение компилятора.
#property strict
в МТ4 есть у Вас в коде?
#property strict
в МТ4 есть у Вас в коде?
Точно, допустил детскую ошибку. Спасибо.