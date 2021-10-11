Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1340 - страница 4

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MetaQuotes:

Исправлено, ждите следующий билд, пожалуйста.

b1341 - теперь пишет 2383. Это правильно?

 
fxsaber:

b1341 - теперь пишет 2383. Это правильно?

Да


 
Ilyas:

Да

Сюда

#property description "Compiler Version: " + (string)__MQLBUILD__

 никак не прописать, к какому билду терминала относится компилятор.

 
fxsaber:

Сюда

 никак не прописать, к какому билду терминала относится компилятор.

Нет, билд терминала можно получить только на рантайме

 

В новом билде МТ4 обнаружилась та же проблема, что ранее была выявлена для МТ5. При работе на мониторе с разрешением 4К шрифт в некоторых окнах не реагирует на системную настройку "Увеличить размер текста".

Пожалуйста, разберитесь с этой проблемой в следующей сборке МТ4. Если её невозможно решить из-за особенностей текущей версии ОС Windows, считаю необходимым в качестве временной меры добавить возможность увеличения размера шрифта пользователем для отдельных элементов, перечисленных в этом посте. Там речь идёт про МТ5, но для МТ4 практически всё то же самое.

Пример такого решения можно посмотреть в широко известном приложении Total Commander от Ghisler Software в разделе Конфигурация → Настройка → Шрифты.

Использование MT5 на мониторе с разрешением 4К
Использование MT5 на мониторе с разрешением 4К
  • 2019.10.22
  • www.mql5.com
Добрый день, обращаюсь к команде разработчиков MT5. Я использую монитор с разрешением 4К размером 43”...
 

b1342, ошибка компиляции.

class A
{
  struct STRUCT { int i; };
  
  void f()
  {
    A::STRUCT b1; // 'STRUCT' - struct member undefined.
    STRUCT b2;    // OK.
  }
};
 

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В сборке 1344 для MT4 не работает windowfind ()

Мохаммад Хоссейн Садеги , 2021.09.06 16:33

Я тестировал в сборке 1345:

Я могу подтвердить, что WindowFind и ChartWindowFind возвращают неправильный номер согласно документации:

 void OnStart ()
  {
//---
   Print (WindowFind( "MA(21)" ), "," , ChartWindowFind ( 0 , "MA(21)" ));
   Print (WindowFind( "RSI(14)" ), "," , ChartWindowFind ( 0 , "RSI(14)" ));
  }


0 18: 57: 13.649 Скрипт _ Test \ test-WindowFind GBPUSD, Daily: успешно загружен
0 18: 57: 13.661 test-WindowFind GBPUSD, Daily: инициализировано
0 18: 57: 13.662 test-WindowFind GBPUSD, Ежедневно: 1,1
0 18: 57: 13.662 test-WindowFind GBPUSD, Ежедневно: 2,2
0 18: 57: 13.662 test-WindowFind GBPUSD, Daily: неинформативная причина 0
0 18: 57: 13.663 Скрипт test-WindowFind GBPUSD, Daily: удален



 
Отсутствует предупреждение компилятора. 
double f() { return(0); }

void OnStart()
{
  int i = f(); // MT4 - OK.
  int j = f(); // MT5 - possible loss of data due to type conversion from 'double' to 'int'
}
 
fxsaber #:
Отсутствует предупреждение компилятора.

#property strict

в МТ4 есть у Вас в коде?

 
Igor Makanu #:

#property strict

в МТ4 есть у Вас в коде?

Точно, допустил детскую ошибку. Спасибо.

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