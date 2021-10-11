Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1340 - страница 2

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MetaQuotes:

В пятницу 23 июля 2021 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В нем исправлен ряд ошибок и повышена стабильность работы платформы.

Обновление будет доступно через систему Live Update.

После обновления перестали отключаться всплывающие подсказки с помощью рекомендованного оператора

ObjectSetString(0,objname,OBJPROP_TOOLTIP,"\n");

При наведении мыши на объект появляется маленький белый прямоугольник прямо под курсором. До build 1340 такого явления не наблюдалось, всплывающие подсказки полноценно подавлялись.

 
Пользусь стантартыми функциями и проблем нет.
 
Volodymyr Zubov:
Пользусь стантартыми функциями и проблем нет.

расскажите, какие есть еще стандартные функции чтобы отключить тултип?

1
 
Taras Slobodyanik:

расскажите, какие есть еще стандартные функции чтобы отключить тултип?

WinApi другого нет.

 
Volodymyr Zubov:

WinApi другого нет.

ну тогда можно еще наклейки на экран использовать, другого способа нет)

 
Taras Slobodyanik:

ну тогда можно еще наклейки на экран использовать, другого способа нет)

Аппаратный способ всегда лучше программного )))

 
Volodymyr Zubov:

Аппаратный способ всегда лучше программного )))

физический лучше аппаратного)

Расскажите как вы будете это делать на канвасе?

2

 
Georgiy Merts:

Это только у меня "Global initialization failed" при запуске эксперта ? 

Или еще у кого-то так ? 

Судя по всему, в компилированном модуле что-то не так... 

У меня возникает эта же ошибка. Пробовал разобраться, вставив в самое начало советника такой код.

class A
{
public:
  A()
  {
    Print(__FUNCSIG__);
    DebugBreak();
  }
};

A DebugTmp;

Не происходит не распечатки, не останова.

Georgiy Merts:

Я в приват вам направил всю информацию. 

Надеюсь, поможет.


ЗЫ Взял ME от b1335 - с ним работает на MT4 b1340. Проблема точно в EX4 от b1340.

 

Просьба исправить.

void OnStart()
{
  Print(__MQLBUILD__); // 553, должно быть 1340.
}
 

Подскажите, как заставить этот советник не вызывать зависание терминала при его закрытии?

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Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы

fxsaber, 2020.03.20 08:36

void OnDeinit( const int Reason )
{
  if (Reason == REASON_CLOSE)
    MessageBox("Terminal is being closed!");
}

При закрытии появляется сообщение на пять секунд. Поэтому можно понять, что на самом деле произошло.

На MT5 пашет, MT4 - нет. Приветствуются и WinAPI-решения.

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