Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1340 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В пятницу 23 июля 2021 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В нем исправлен ряд ошибок и повышена стабильность работы платформы.
Обновление будет доступно через систему Live Update.
После обновления перестали отключаться всплывающие подсказки с помощью рекомендованного оператора
При наведении мыши на объект появляется маленький белый прямоугольник прямо под курсором. До build 1340 такого явления не наблюдалось, всплывающие подсказки полноценно подавлялись.
Пользусь стантартыми функциями и проблем нет.
расскажите, какие есть еще стандартные функции чтобы отключить тултип?
расскажите, какие есть еще стандартные функции чтобы отключить тултип?
WinApi другого нет.
WinApi другого нет.
ну тогда можно еще наклейки на экран использовать, другого способа нет)
ну тогда можно еще наклейки на экран использовать, другого способа нет)
Аппаратный способ всегда лучше программного )))
Аппаратный способ всегда лучше программного )))
физический лучше аппаратного)
Расскажите как вы будете это делать на канвасе?
Это только у меня "Global initialization failed" при запуске эксперта ?
Или еще у кого-то так ?
Судя по всему, в компилированном модуле что-то не так...
У меня возникает эта же ошибка. Пробовал разобраться, вставив в самое начало советника такой код.
Не происходит не распечатки, не останова.
Я в приват вам направил всю информацию.
Надеюсь, поможет.
ЗЫ Взял ME от b1335 - с ним работает на MT4 b1340. Проблема точно в EX4 от b1340.
Просьба исправить.
Подскажите, как заставить этот советник не вызывать зависание терминала при его закрытии?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2020.03.20 08:36
При закрытии появляется сообщение на пять секунд. Поэтому можно понять, что на самом деле произошло.
На MT5 пашет, MT4 - нет. Приветствуются и WinAPI-решения.