Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1340
Это только у меня "Global initialization failed" при запуске эксперта ?
Или еще у кого-то так ?
Судя по всему, в компилированном модуле что-то не так...
Да, какие-то изменения произошли, пришлось отключить дебаг-контроль указателей.
Кто не в Маркете, что заставляет до сих пор сидеть на MT4?
Мой случай: поддержка счета из статьи, что был открыт на четверке.
Косвенные причины:
- низкое потребление RAM/CPU.
- иной список торговых символов и маржинальных требований.
Кто не в Маркете, что заставляет до сих пор сидеть на MT4?
Мой случай: поддержка счета из статьи, что был открыт на четверке.
Косвенные причины:
- низкое потребление RAM/CPU.
- иной список торговых символов и маржинальных требований.
У меня - история торговли (счет действует с 2016г, и открыт был на четверке) плюс то, что счет в рейтинге, несмотря на низкий эквити (сейчас с таким эквити в рейтинг не попасть).
Вся работа, оптимизация, откладка - происходят только на МТ5.
Кто не в Маркете, что заставляет до сих пор сидеть на MT4?
Поламали всплывающие подсказки, раньше при установке "\n" подсказка не отображалась.
Сейчас рисует под стрелкой пустой прямоугольник.
Прошу вернуть прежнее поведение, или что теперь ставить чтобы отключить тултип?
В своей проблеме разобрался.
У меня в коде было преобразование из константного указателя в неконстантный. Когда исправил - все заработало. Странно, что раньше все проходило без проблем.
В своей проблеме разобрался.
У меня в коде было преобразование из константного указателя в неконстантный. Когда исправил - все заработало. Странно, что раньше все проходило без проблем.
Спасибо за сообщение.
Сообщите пожалуйста больше деталей, по возможности предоставьте код целиком или урезанный, для проверки на возможную ошибку в компиляторе.
Спасибо за сообщение.
Сообщите пожалуйста больше деталей, по возможности предоставьте код целиком или урезанный, для проверки на возможную ошибку в компиляторе.
Я в приват вам направил всю информацию.
Поламали всплывающие подсказки, раньше при установке "\n" подсказка не отображалась.
Сейчас рисует под стрелкой пустой прямоугольник.
Прошу вернуть прежнее поведение, или что теперь ставить чтобы отключить тултип?
Тоже заметил
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В пятницу 23 июля 2021 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В нем исправлен ряд ошибок и повышена стабильность работы платформы.
Обновление будет доступно через систему Live Update.