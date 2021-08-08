АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , ИюЛь 2021 - страница 5

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Vitaly Muzichenko:

Возможно, единожды ...

Смотрел записи его семинаров, так вот он говорит совсем другое: "Как только вижу маленькую прибыль - тут-же выхожу с рынка, даже если сделка принесла 2пп"

Подозреваю, что он на семинарах и на продаже книг заработал больше чем с рынка трейдингом.

 

СП 500 продолжает свой путь , приближается перехай и награда хомякам  которые грамотно затарились у лова  ( трейдеры пока сидят и ждут - обычно пятой волны  берут 2-3пункта отбивая комиссию ,  а как хомяк - тарится ?  на разворотных  ловах и выливает на разворотных хаях   - обычно на шипах  )  

  тут мы коллективно выяснили уже что хомяк , это трейдер достигший вершин мастерства.


 
Vitaly Muzichenko:

Возможно, единожды ...

Смотрел записи его семинаров, так вот он говорит совсем другое: "Как только вижу маленькую прибыль - тут-же выхожу с рынка, даже если сделка принесла 2пп"

т е Ларри поступает как типичный трейдер - трейдун - не как хомяк ,   ждет 5-ю волну берет 2пипса едва отбивая комиссию ? 

Т е стоять от 180  по сбербанку с 2020 года он не смог бы ?  это у дивидендных хомяков входы с 2020 сохранились ))) от лова шипа месячного -- мартовского 

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Хомячья тактика снять дивиденды и выйти на хаях


 
Vitalii Ananev:

Геп был даже больше чем размер дивидендов.

Если посмотреть дивидендную историю префоф сургута, то получается, что они один год платят высокий дивиденд и один год низкий. За 18 год див. доходность была 18% за 19 год менее 3%, за 20 год 14%. От сюда можно предположить, что за 21 год доходность будет не более 5%. Думаю, если сейчас брать префы сургута в расчете на будущие дивиденды, то сроком не менее чем на два-три года.

Как известно у Сургута прибыль сильно зависит от курсовой переоценки большого запаса валюты, поэтому рост в расчёте на хорошие дивы у них начался еще с конца 2020. есс-но это подкреплялось восстановлением цен а нефть и т.п.

Поэтому брать на дивы можно чётко когда есть основания что они будут немалые) а не эфемерно на 2-3 года.

 
Aleksey Mavrin:

Как известно у Сургута прибыль сильно зависит от курсовой переоценки большого запаса валюты, поэтому рост в расчёте на хорошие дивы у них начался еще с конца 2020. есс-но это подкреплялось восстановлением цен а нефть и т.п.

Поэтому брать на дивы можно чётко когда есть основания что они будут немалые) а не эфемерно на 2-3 года.

Верно..

 

НЛМК объявил грядущие дивиденды 13.62, что порядка 5.5% текущей стоимости.

Есть смысл купить, т.к. в ближайшее время акция скорее всего подрастёт.

 
PapaYozh:

НЛМК объявил грядущие дивиденды 13.62, что порядка 5.5% текущей стоимости.

Есть смысл купить, т.к. в ближайшее время акция скорее всего подрастёт.

Это за 2 квартал 21 года дивы, и если еще учесть что металлургов хотят "нахлобучить" путем ввода экспортной пошлины с августа 21 года (пока временные, но могут и на постоянку оставить) то еще не факт что он подрастет.

 
Vitalii Ananev:

Это за 2 квартал 21 года дивы, и если еще учесть что металлургов хотят "нахлобучить" путем ввода экспортной пошлины с августа 21 года (пока временные, но могут и на постоянку оставить) то еще не факт что он подрастет.

Да, блин, с металлургами сейчас одна головная боль - когда же продать и не пожалеть ))

Решение как всегда простое - не продавать)

А те кто думает ещё купить ну хз, я что-то пока почти ничего не докупаю, пока не определиться уже с инфляцией и политикой ФРС. Но и не продаю)

На вопрос а что тогда делаете? отвечу известной цитатой - Фьючерсами балуемся.)

 
Aleksey Mavrin:

Да, блин, с металлургами сейчас одна головная боль - когда же продать и не пожалеть ))

Решение как всегда простое - не продавать)

Верное решение. Главное не купить Г компаний.

Aleksey Mavrin:

А те кто думает ещё купить ну хз, я что-то пока почти ничего не докупаю, 

 отвечу известной цитатой - Фьючерсами балуемся.)

Вот это уже сомнительно.

 
Aleksey Mavrin:

Да, блин, с металлургами сейчас одна головная боль - когда же продать и не пожалеть ))

Решение как всегда простое - не продавать)

А те кто думает ещё купить ну хз, я что-то пока почти ничего не докупаю, пока не определиться уже с инфляцией и политикой ФРС. Но и не продаю)

На вопрос а что тогда делаете? отвечу известной цитатой - Фьючерсами балуемся.)

Из всех металлургов я только ММК докупал на просадке. У ММК продажи по большей части ориентированы на наш внутренний рынок более 70%. Северсталь (где то 50% внутренний рынок)  и НЛМК (40% внутренний рынок) просто держу продавать не собираюсь.

Пошлины затронут только сырье (так называемые слябы). Ни кто не мешает металлургом прекратить экспорт слябов, а экспортировать сразу готовую продукцию. У ММК, Северстали, НЛМК довольно широкий выбор металлопрокатной продукции. Вот только у НЛМК где то  40% производственных мощностей находятся в США и Европе. И если учесть, что импортная пошлина в США (а НЛМК на свое производство в США везет сырье из России ) на сталь составляет 25% и еще сюда прибавится еще наша экспортная пошлина 15%. То больше всего пострадает НЛМК именно та часть его производства что расположена в США. Цены на их продукцию станут не конкурентные с другими производителями. Им придется искать других поставщиков сырья для своего производства в США. Иначе придется повышать цены на продукцию что бы компенсировать нашу экспортную пошлину.

Больше всего стали выплавляется в КНР. Китайцы на 1 месте Россия только на 5-том. Введение экспортных пошлин снизит конкурентоспособность наших металлургов, возможны потери рынка сбыта.   

Русал очень сильно пострадает у него из всего производства алюминия по большей части (если не считать фольгу и алюминиевые диски) производится только сырье. 

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