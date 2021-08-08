АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , ИюЛь 2021 - страница 5
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Возможно, единожды ...
Смотрел записи его семинаров, так вот он говорит совсем другое: "Как только вижу маленькую прибыль - тут-же выхожу с рынка, даже если сделка принесла 2пп"
Подозреваю, что он на семинарах и на продаже книг заработал больше чем с рынка трейдингом.
СП 500 продолжает свой путь , приближается перехай и награда хомякам которые грамотно затарились у лова ( трейдеры пока сидят и ждут - обычно пятой волны берут 2-3пункта отбивая комиссию , а как хомяк - тарится ? на разворотных ловах и выливает на разворотных хаях - обычно на шипах )
тут мы коллективно выяснили уже что хомяк , это трейдер достигший вершин мастерства.
Возможно, единожды ...
Смотрел записи его семинаров, так вот он говорит совсем другое: "Как только вижу маленькую прибыль - тут-же выхожу с рынка, даже если сделка принесла 2пп"
т е Ларри поступает как типичный трейдер - трейдун - не как хомяк , ждет 5-ю волну берет 2пипса едва отбивая комиссию ?
Т е стоять от 180 по сбербанку с 2020 года он не смог бы ? это у дивидендных хомяков входы с 2020 сохранились ))) от лова шипа месячного -- мартовского
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Хомячья тактика снять дивиденды и выйти на хаях
Геп был даже больше чем размер дивидендов.
Если посмотреть дивидендную историю префоф сургута, то получается, что они один год платят высокий дивиденд и один год низкий. За 18 год див. доходность была 18% за 19 год менее 3%, за 20 год 14%. От сюда можно предположить, что за 21 год доходность будет не более 5%. Думаю, если сейчас брать префы сургута в расчете на будущие дивиденды, то сроком не менее чем на два-три года.
Как известно у Сургута прибыль сильно зависит от курсовой переоценки большого запаса валюты, поэтому рост в расчёте на хорошие дивы у них начался еще с конца 2020. есс-но это подкреплялось восстановлением цен а нефть и т.п.
Поэтому брать на дивы можно чётко когда есть основания что они будут немалые) а не эфемерно на 2-3 года.
Как известно у Сургута прибыль сильно зависит от курсовой переоценки большого запаса валюты, поэтому рост в расчёте на хорошие дивы у них начался еще с конца 2020. есс-но это подкреплялось восстановлением цен а нефть и т.п.
Поэтому брать на дивы можно чётко когда есть основания что они будут немалые) а не эфемерно на 2-3 года.
НЛМК объявил грядущие дивиденды 13.62, что порядка 5.5% текущей стоимости.
Есть смысл купить, т.к. в ближайшее время акция скорее всего подрастёт.
НЛМК объявил грядущие дивиденды 13.62, что порядка 5.5% текущей стоимости.
Есть смысл купить, т.к. в ближайшее время акция скорее всего подрастёт.
Это за 2 квартал 21 года дивы, и если еще учесть что металлургов хотят "нахлобучить" путем ввода экспортной пошлины с августа 21 года (пока временные, но могут и на постоянку оставить) то еще не факт что он подрастет.
Это за 2 квартал 21 года дивы, и если еще учесть что металлургов хотят "нахлобучить" путем ввода экспортной пошлины с августа 21 года (пока временные, но могут и на постоянку оставить) то еще не факт что он подрастет.
Да, блин, с металлургами сейчас одна головная боль - когда же продать и не пожалеть ))
Решение как всегда простое - не продавать)
А те кто думает ещё купить ну хз, я что-то пока почти ничего не докупаю, пока не определиться уже с инфляцией и политикой ФРС. Но и не продаю)
На вопрос а что тогда делаете? отвечу известной цитатой - Фьючерсами балуемся.)
Да, блин, с металлургами сейчас одна головная боль - когда же продать и не пожалеть ))
Решение как всегда простое - не продавать)
Верное решение. Главное не купить Г компаний.
А те кто думает ещё купить ну хз, я что-то пока почти ничего не докупаю,
отвечу известной цитатой - Фьючерсами балуемся.)
Вот это уже сомнительно.
Да, блин, с металлургами сейчас одна головная боль - когда же продать и не пожалеть ))
Решение как всегда простое - не продавать)
А те кто думает ещё купить ну хз, я что-то пока почти ничего не докупаю, пока не определиться уже с инфляцией и политикой ФРС. Но и не продаю)
На вопрос а что тогда делаете? отвечу известной цитатой - Фьючерсами балуемся.)
Из всех металлургов я только ММК докупал на просадке. У ММК продажи по большей части ориентированы на наш внутренний рынок более 70%. Северсталь (где то 50% внутренний рынок) и НЛМК (40% внутренний рынок) просто держу продавать не собираюсь.
Пошлины затронут только сырье (так называемые слябы). Ни кто не мешает металлургом прекратить экспорт слябов, а экспортировать сразу готовую продукцию. У ММК, Северстали, НЛМК довольно широкий выбор металлопрокатной продукции. Вот только у НЛМК где то 40% производственных мощностей находятся в США и Европе. И если учесть, что импортная пошлина в США (а НЛМК на свое производство в США везет сырье из России ) на сталь составляет 25% и еще сюда прибавится еще наша экспортная пошлина 15%. То больше всего пострадает НЛМК именно та часть его производства что расположена в США. Цены на их продукцию станут не конкурентные с другими производителями. Им придется искать других поставщиков сырья для своего производства в США. Иначе придется повышать цены на продукцию что бы компенсировать нашу экспортную пошлину.
Больше всего стали выплавляется в КНР. Китайцы на 1 месте Россия только на 5-том. Введение экспортных пошлин снизит конкурентоспособность наших металлургов, возможны потери рынка сбыта.
Русал очень сильно пострадает у него из всего производства алюминия по большей части (если не считать фольгу и алюминиевые диски) производится только сырье.