АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , ИюЛь 2021 - страница 3
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Ухх, наворотил...
Понятно что сырьевая колония сильно отстает от передовых стран, но дело не в этом.
Для экспорто-ресурсо-ориентированной экономики тупо выгодно понемногу обесценивать свою валюту.
Выгодно экспортерам с валютной выручкой, выгодно госбюджету потому что расходы в нацвалюте дешевле и т.д.
Ну да, вот потому скорее уйдем к 100 чем к 60-65
Пора тарится!
Пора тарится!
Прям так сходу? может подождать немного?
Пора тарится!
это дивиденды
это дивиденды
Эти хомяки Лензолото уже неделю выкупают, народ, сидевший до дивидендов уже озолотился. Сейчас хомяки на Сургут переключатся. Выкупать :)
Эти хомяки Лензолото уже неделю выкупают, народ, сидевший до дивидендов уже озолотился. Сейчас хомяки на Сургут переключатся. Выкупать :)
это дивиденды
да - гэп был
Эти хомяки Лензолото уже неделю выкупают, народ, сидевший до дивидендов уже озолотился. Сейчас хомяки на Сургут переключатся. Выкупать :)
) т е если с самого низа после ГЕПА зайти в бай - это хомяк ? там уже под 40% рост снизу 19-го числа фиксировал
нет дорогой. ХОМЯК делает БАЙ на ХАЕ и СЕЛЛ на ЛОВЕ
а вы трейдер ? - ждете когда вырастет и только потом войдете ?
А купить ALRS от уровня 122 это тоже тактика хомяка?
Настоящие трейдеры уже купили ALRS на 141 ?
да - гэп был
Но если сейчас есть смысл закупаться, то этот смысл был и до дивидендов. Собственно, этот гэп ни на что не повлиял, т.к. сравним с дивидендами (6.72 на акцию).
Но если сейчас есть смысл закупаться, то этот смысл был и до дивидендов. Собственно, этот гэп ни на что не повлиял, т.к. сравним с дивидендами (6.72 на акцию).
Возможно.
Есть разные стратегии
например одна:
1) продать перед дивидендами за день или в день отсечки - сняв пенку
2) подождать геп - а он часто - даже в основном , бывает больше чем размер дивидендов и снова зайти.
--
Трудно сказать есть смысл - но акция у которой тренд вверх пожалуй логично ее покупать - в шорт точно нельзя вставать
а закупать надо ведь на падениях не так ли - а дивидендный геп в любом случае это падение