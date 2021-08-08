АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , ИюЛь 2021 - страница 3

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transcendreamer:

Ухх, наворотил... 

Понятно что сырьевая колония сильно отстает от передовых стран, но дело не в этом.

Для экспорто-ресурсо-ориентированной экономики тупо выгодно понемногу обесценивать свою валюту.

Выгодно экспортерам с валютной выручкой, выгодно госбюджету потому что расходы в нацвалюте дешевле и т.д.

Ну да, вот потому скорее уйдем к 100 чем к 60-65

 

Пора тарится!


 
Yuriy Zaytsev:

Пора тарится!


Прям так сходу? может подождать немного?

 
Yuriy Zaytsev:

Пора тарится!


это дивиденды

 
PapaYozh:

это дивиденды

Эти хомяки Лензолото уже неделю выкупают, народ, сидевший до дивидендов уже озолотился. Сейчас хомяки на Сургут переключатся. Выкупать :)

[Удален]  
Dmi3:

Эти хомяки Лензолото уже неделю выкупают, народ, сидевший до дивидендов уже озолотился. Сейчас хомяки на Сургут переключатся. Выкупать :)

Почему хомяки? Сургут упадёт сильно и перехая не будет?
 
PapaYozh:

это дивиденды

да - гэп был

 
Dmi3:

Эти хомяки Лензолото уже неделю выкупают, народ, сидевший до дивидендов уже озолотился. Сейчас хомяки на Сургут переключатся. Выкупать :)

) т е если с самого низа после ГЕПА зайти в бай  - это хомяк ?  там уже под 40% рост снизу 19-го числа фиксировал

   нет дорогой. ХОМЯК делает БАЙ на ХАЕ и СЕЛЛ на ЛОВЕ


а вы трейдер ?  - ждете когда вырастет и только потом войдете ?


А купить ALRS от уровня 122 это тоже тактика хомяка? 

Настоящие трейдеры уже купили ALRS на 141 ?

 
Yuriy Zaytsev:

да - гэп был

Но если сейчас есть смысл закупаться, то этот смысл был и до дивидендов. Собственно, этот гэп ни на что не повлиял, т.к. сравним с дивидендами (6.72 на акцию).

 
PapaYozh:

Но если сейчас есть смысл закупаться, то этот смысл был и до дивидендов. Собственно, этот гэп ни на что не повлиял, т.к. сравним с дивидендами (6.72 на акцию).

Возможно.

Есть разные стратегии

например одна:

1) продать перед дивидендами за день или в день отсечки - сняв пенку

2) подождать геп - а он часто - даже в основном , бывает больше чем размер дивидендов и снова зайти.

--

Трудно сказать есть смысл - но акция у которой тренд вверх пожалуй логично ее покупать - в шорт точно нельзя вставать

а закупать надо ведь на падениях не так ли - а дивидендный геп в любом случае это падение

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