АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , ИюЛь 2021 - страница 2

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Account_:
10 рублей за доллар, за одну ночь, разом.
Далее до ₽0,5 за $1.


ну уж нет

 
Evgeny Belyaev:

идем на 65

В каком году там будем? В каком десятилетии? Cтолетии ?

 
Yuriy Zaytsev:
У SP500 новая цель 4400

Плавно идем к 4400


 
Yuriy Zaytsev:

В каком году там будем? В каком десятилетии? Cтолетии ?

Ну прогноз среднесрочный, до 25 года туда сходим. Я собираюсь там докупаться.

Прошлый прогноз сработал.

Наш диалог. Дата  2019.11.06

 
Evgeny Belyaev:

Ну прогноз среднесрочный, до 25 года туда сходим. Я собираюсь там докупаться.

Прошлый прогноз сработал.

Наш диалог. Дата  2019.11.06

А S&Pэшка когда отскочит?

 
Evgeny Belyaev:

Ну прогноз среднесрочный, до 25 года туда сходим. Я собираюсь там докупаться.

Прошлый прогноз сработал.

Наш диалог. Дата  2019.11.06

ок попробуем дождаться

 
Evgeny Belyaev:

идем на 65

А какие для этого основания?
 
PapaYozh:
А какие для этого основания?


Да вот же ,  в стране 10-20  олигархов  миллиардеров  ,  которые держат бизнес в РФ  , - друзей  самого великого самого  лучшего царя ...   ( чуть не написал Отца народа) ,    продается только ГАЗ НЕФТЬ ЛЕС,  не выпускаем ни машин ни пылесосов ни стиралок ни холодильников даже фены не делаем. Уже молчу про микросхемы , чипы ,компьютеры ,смартфоны.

минималка пенсии 2021

Наименование субъекта РФ ПМП в 2021 году ПМП в 2020 году ПМП в в 2019 году
В целом по России 10 022 9 311 8 846
Белгородская область 8 659 8 016 8 016
Брянская область 9 860 9 120 8 523

Нижняя пенсия  у населения 8.6 - 10 тыс.  цены летят все выше и выше 2017 год  яйца 30 руб 10шт  - сейчас 70-100 руб ,  в  60-70 руб ,  это если подтухают. 

Это просто экономика - просто моя оценка реалий , и  пояснеие почему не должно нырнуть к 65.

Кстати в США подорожали продукты.

И судя по принципу "ЗЕРРО" с 24 года +6  до 30 еще все это будет продолжаться. т е еще ХХ  лет точно. А следующий царь раньше чем   30 +(6*2)  = 42,   30 года не приступит к обязанностям. Кстати там возможно добавят поправку какую либо  и еще 30 +12 и до 42 го возможно.

А в 42  могут  научатся клонировать , и тогда вечно. А возможно просто стол , на столе голова, снизу приборы и оборудование поддерживающее жизненные процессы мозга + механизм регенерации.

Да и никого производства особого не намечается.

Жду  $ через лет пять выше 100 -120 а к 30 году наверно 200 - 300 а к 42 -му  даже страшно представить курс, но явно не 30 будет.

 
Yuriy Zaytsev:


[...]

Ухх, наворотил... 

Понятно что сырьевая колония сильно отстает от передовых стран, но дело не в этом.

Для экспорто-ресурсо-ориентированной экономики тупо выгодно понемногу обесценивать свою валюту.

Выгодно экспортерам с валютной выручкой, выгодно госбюджету потому что расходы в нацвалюте дешевле и т.д.

 
Yuriy Zaytsev:


Да вот же 


Да я тоже не вижу причин для возвращения рубля к 65. А за сотку уйдёт.

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