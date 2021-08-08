АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , ИюЛь 2021 - страница 2
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ну уж нет
идем на 65
В каком году там будем? В каком десятилетии? Cтолетии ?
У SP500 новая цель 4400
Плавно идем к 4400
В каком году там будем? В каком десятилетии? Cтолетии ?
Ну прогноз среднесрочный, до 25 года туда сходим. Я собираюсь там докупаться.
Прошлый прогноз сработал.
Наш диалог. Дата 2019.11.06
Ну прогноз среднесрочный, до 25 года туда сходим. Я собираюсь там докупаться.
Прошлый прогноз сработал.
Наш диалог. Дата 2019.11.06
А S&Pэшка когда отскочит?
Ну прогноз среднесрочный, до 25 года туда сходим. Я собираюсь там докупаться.
Прошлый прогноз сработал.
Наш диалог. Дата 2019.11.06
ок попробуем дождаться
идем на 65
А какие для этого основания?
Да вот же , в стране 10-20 олигархов миллиардеров , которые держат бизнес в РФ , - друзей самого великого самого лучшего царя ... ( чуть не написал Отца народа) , продается только ГАЗ НЕФТЬ ЛЕС, не выпускаем ни машин ни пылесосов ни стиралок ни холодильников даже фены не делаем. Уже молчу про микросхемы , чипы ,компьютеры ,смартфоны.
минималка пенсии 2021
Нижняя пенсия у населения 8.6 - 10 тыс. цены летят все выше и выше 2017 год яйца 30 руб 10шт - сейчас 70-100 руб , в 60-70 руб , это если подтухают.
Это просто экономика - просто моя оценка реалий , и пояснеие почему не должно нырнуть к 65.
Кстати в США подорожали продукты.
И судя по принципу "ЗЕРРО" с 24 года +6 до 30 еще все это будет продолжаться. т е еще ХХ лет точно. А следующий царь раньше чем 30 +(6*2) = 42, 30 года не приступит к обязанностям. Кстати там возможно добавят поправку какую либо и еще 30 +12 и до 42 го возможно.
А в 42 могут научатся клонировать , и тогда вечно. А возможно просто стол , на столе голова, снизу приборы и оборудование поддерживающее жизненные процессы мозга + механизм регенерации.
Да и никого производства особого не намечается.
Жду $ через лет пять выше 100 -120 а к 30 году наверно 200 - 300 а к 42 -му даже страшно представить курс, но явно не 30 будет.
[...]
Ухх, наворотил...
Понятно что сырьевая колония сильно отстает от передовых стран, но дело не в этом.
Для экспорто-ресурсо-ориентированной экономики тупо выгодно понемногу обесценивать свою валюту.
Выгодно экспортерам с валютной выручкой, выгодно госбюджету потому что расходы в нацвалюте дешевле и т.д.
Да вот же
Да я тоже не вижу причин для возвращения рубля к 65. А за сотку уйдёт.