АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , ИюЛь 2021 - страница 4
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Геп был даже больше чем размер дивидендов.
Если посмотреть дивидендную историю префоф сургута, то получается, что они один год платят высокий дивиденд и один год низкий. За 18 год див. доходность была 18% за 19 год менее 3%, за 20 год 14%. От сюда можно предположить, что за 21 год доходность будет не более 5%. Думаю, если сейчас брать префы сургута в расчете на будущие дивиденды, то сроком не менее чем на два-три года.
) т е если с самого низа после ГЕПА зайти в бай - это хомяк ? там уже под 40% рост снизу 19-го числа фиксировал
нет дорогой. ХОМЯК делает БАЙ на ХАЕ и СЕЛЛ на ЛОВЕ
а вы трейдер ? - ждете когда вырастет и только потом войдете ?
А купить ALRS от уровня 122 это тоже тактика хомяка?
Настоящие трейдеры уже купили ALRS на 141 ?
Да, я трейдер, именно поэтому мои торговые действия имеют совершенно иную логику :)
Штурм 4383.75 с походом к 4400
Да, я трейдер, именно поэтому мои торговые действия имеют совершенно иную логику :)
А купить ALRS от уровня 122 это тоже тактика хомяка? Настоящие трейдеры уже купили ALRS на 141 ?
т е видимо хомяки покупают от лова а продают на хае - понятносогласитесь - быть хомяком лучше чем трейдером
Прямо какой-то зоопарк - Быки, Медведи и теперь ещё узнал, что есть ещё и Хомяки.
похоже что хомяк это высшая эволюция трейдера
похоже что хомяк это высшая эволюция трейдера
Крипто-трейдера :)
Прямо какой-то зоопарк - Быки, Медведи и теперь ещё узнал, что есть ещё и Хомяки.
Хомяки это последователи стратегии "купи и держи". Среди этого зоопарка есть еще Кабаны и Лемминги. :)
Хомяки это последователи стратегии "купи и держи". Среди этого зоопарка есть еще Кабаны и Лемминги. :)
Как то Ларри Вильямс сказал что максимальную прибыль он совершил по сделкам по принципу купил и держи - ( разумеется в плюсе )
Как то Ларри Вильямс сказал что максимальную прибыль он совершил по сделкам по принципу купил и держи - ( разумеется в плюсе )
Возможно, единожды ...
Смотрел записи его семинаров, так вот он говорит совсем другое: "Как только вижу маленькую прибыль - тут-же выхожу с рынка, даже если сделка принесла 2пп"