АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , ИюЛь 2021 - страница 4

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Геп был даже больше чем размер дивидендов.

Если посмотреть дивидендную историю префоф сургута, то получается, что они один год платят высокий дивиденд и один год низкий. За 18 год див. доходность была 18% за 19 год менее 3%, за 20 год 14%. От сюда можно предположить, что за 21 год доходность будет не более 5%. Думаю, если сейчас брать префы сургута в расчете на будущие дивиденды, то сроком не менее чем на два-три года.

 
Yuriy Zaytsev:

) т е если с самого низа после ГЕПА зайти в бай  - это хомяк ?  там уже под 40% рост снизу 19-го числа фиксировал

   нет дорогой. ХОМЯК делает БАЙ на ХАЕ и СЕЛЛ на ЛОВЕ


а вы трейдер ?  - ждете когда вырастет и только потом войдете ?


А купить ALRS от уровня 122 это тоже тактика хомяка? 

Настоящие трейдеры уже купили ALRS на 141 ?

Да, я трейдер, именно поэтому мои торговые действия имеют совершенно иную логику :)

 

Штурм 4383.75  с походом к 4400


 
Dmi3:

Да, я трейдер, именно поэтому мои торговые действия имеют совершенно иную логику :)

А купить ALRS от уровня 122 это тоже тактика хомяка?    Настоящие трейдеры уже купили ALRS на 141 ?


т е   видимо  хомяки покупают от лова а продают на хае - понятно

согласитесь - быть хомяком лучше чем трейдером
[Удален]  
Прямо какой-то зоопарк - Быки, Медведи и теперь ещё узнал, что есть ещё и Хомяки.
 
SanAlex:
Прямо какой-то зоопарк - Быки, Медведи и теперь ещё узнал, что есть ещё и Хомяки.

похоже что хомяк это высшая эволюция трейдера

 
Yuriy Zaytsev:

похоже что хомяк это высшая эволюция трейдера

Крипто-трейдера :)

 
SanAlex:
Прямо какой-то зоопарк - Быки, Медведи и теперь ещё узнал, что есть ещё и Хомяки.

Хомяки это последователи стратегии "купи и держи". Среди этого зоопарка есть еще Кабаны и Лемминги. :) 

 
Vitalii Ananev:

Хомяки это последователи стратегии "купи и держи". Среди этого зоопарка есть еще Кабаны и Лемминги. :) 

Как то Ларри Вильямс сказал что максимальную прибыль он совершил по сделкам по принципу купил и держи - ( разумеется в плюсе )

 
Yuriy Zaytsev:

Как то Ларри Вильямс сказал что максимальную прибыль он совершил по сделкам по принципу купил и держи - ( разумеется в плюсе )

Возможно, единожды ...

Смотрел записи его семинаров, так вот он говорит совсем другое: "Как только вижу маленькую прибыль - тут-же выхожу с рынка, даже если сделка принесла 2пп"

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