АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , ИюЛь 2021

Новый комментарий
 
 

 

   Прогноз Bloomberg Economics по росту экономики стран EM в 2021 году: оранжевым обозначена доля эффекта низкой базы, а серым — рост внутри 2021 года. Источник: Bloomberg


В целом, развивающиеся страны полностью восстановились после прошлогоднего экономического обвала, и их совокупный ВВП превысил докризисные уровни, пишет Bloomberg. Однако внутри этой группы стран экономическое восстановление протекает неравномерно и сильно зависит от успехов в борьбе с пандемией, торговли, цен на сырье, потоков капитала, а также от эффекта низкой базы.

Экономика крупнейших развивающихся стран вырастет в этом году на 8% после сокращения на 1,1% в 2020 году, прогнозирует Bloomberg Economics. Эксперты компании отмечают, что если не брать в расчет эффект низкой базы, то ВВП стран-экспортеров сырья, вроде Чили и Саудовской Аравии, должен показать опережающие темпы роста.

 
У SP500 новая цель 4400
 
да когда ж всё рухнет-то
 
transcendreamer:
да когда ж всё рухнет-то

Когда что-то рухнет, то что-то обязательно вырастет.
Другого не дано.

 

S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов закрытия после того, как протокол июньского заседания Федеральной резервной системы показал, что официальные лица, вероятно, еще не готовы ужесточать политику.

Представители Федеральной резервной системы в прошлом месяце считали, что существенный дальнейший прогресс в восстановлении экономики США "в целом еще не достигнут". При этом они согласились с тем, что должны быть готовы действовать, если инфляция или другие риски материализуются, показал протокол июньского заседания регулятора, опубликованный в среду.

"Я воспринимаю его (протокол ФРС) как набор "голубиных" заметок просто потому, что они (руководство) не чувствуют, что у них достаточно уверенности, чтобы вносить какие-либо изменения", - сказал Брэд Макмиллан из Commonwealth Financial Network.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,3% до 34.681,79 пункта, индекс S&P 500 - на 0,34% до 4.358,13 пункта​, в то время как ​Nasdaq мало менялся и закрылся на уровне 14.665,063 пункта​.

Акции Didi , котирующиеся в США, упали на 4,6% после обрушения почти на 20% днем ранее после того, как регулятор рынка Китая оштрафовал компанию, наряду с другими китайскими гигантами Tencent и Alibaba , за то, что они не сообщили о сделках по слиянию.

 
transcendreamer:
да когда ж всё рухнет-то
Об этом пока остаётся только мечтать. Пусть собъет все стопы , которые давно в безубытке. Грохнется ниже чем в марте 2020, Что бы снова купить на всю котлету, дождаться очередных рекордов и нового грандиозного падения  ??? Так ?
  Но если смотреть на  месячные графики  , то видим такое сладкое  падение было в 2008, затем в 2020, ждать долго придется.  Ну лет 8-15 наверное , надеюсь доживём )
 
Ах да , ещё 1929 год ...  Рухнуло очень круто ) , главное в этот момент быть в кэше 
 

дневной гоафик - ждем окончания  - что скажут знатоки куда идем ?

 
Yuriy Zaytsev:

дневной гоафик - ждем окончания  - что скажут знатоки куда идем ?

идем на 65

[Удален]  
Evgeny Belyaev:

идем на 65

10 рублей за доллар, за одну ночь, разом.
Далее до ₽0,5 за $1.


12345678
Новый комментарий