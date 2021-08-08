АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , ИюЛь 2021
Прогноз Bloomberg Economics по росту экономики стран EM в 2021 году: оранжевым обозначена доля эффекта низкой базы, а серым — рост внутри 2021 года. Источник: Bloomberg
В целом, развивающиеся страны полностью восстановились после прошлогоднего экономического обвала, и их совокупный ВВП превысил докризисные уровни, пишет Bloomberg. Однако внутри этой группы стран экономическое восстановление протекает неравномерно и сильно зависит от успехов в борьбе с пандемией, торговли, цен на сырье, потоков капитала, а также от эффекта низкой базы.
Экономика крупнейших развивающихся стран вырастет в этом году на 8% после сокращения на 1,1% в 2020 году, прогнозирует Bloomberg Economics. Эксперты компании отмечают, что если не брать в расчет эффект низкой базы, то ВВП стран-экспортеров сырья, вроде Чили и Саудовской Аравии, должен показать опережающие темпы роста.
да когда ж всё рухнет-то
Когда что-то рухнет, то что-то обязательно вырастет.
Другого не дано.
S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов закрытия после того, как протокол июньского заседания Федеральной резервной системы показал, что официальные лица, вероятно, еще не готовы ужесточать политику.
Представители Федеральной резервной системы в прошлом месяце считали, что существенный дальнейший прогресс в восстановлении экономики США "в целом еще не достигнут". При этом они согласились с тем, что должны быть готовы действовать, если инфляция или другие риски материализуются, показал протокол июньского заседания регулятора, опубликованный в среду.
"Я воспринимаю его (протокол ФРС) как набор "голубиных" заметок просто потому, что они (руководство) не чувствуют, что у них достаточно уверенности, чтобы вносить какие-либо изменения", - сказал Брэд Макмиллан из Commonwealth Financial Network.
Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,3% до 34.681,79 пункта, индекс S&P 500 - на 0,34% до 4.358,13 пункта, в то время как Nasdaq мало менялся и закрылся на уровне 14.665,063 пункта.
Акции Didi , котирующиеся в США, упали на 4,6% после обрушения почти на 20% днем ранее после того, как регулятор рынка Китая оштрафовал компанию, наряду с другими китайскими гигантами Tencent и Alibaba , за то, что они не сообщили о сделках по слиянию.
да когда ж всё рухнет-то
дневной гоафик - ждем окончания - что скажут знатоки куда идем ?
идем на 65
идем на 65
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