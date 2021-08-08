АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , ИюЛь 2021 - страница 6

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Aleksey Mavrin:

Как известно у Сургута прибыль сильно зависит от курсовой переоценки большого запаса валюты, поэтому рост в расчёте на хорошие дивы у них начался еще с конца 2020. есс-но это подкреплялось восстановлением цен а нефть и т.п.

Поэтому брать на дивы можно чётко когда есть основания что они будут немалые) а не эфемерно на 2-3 года.


Ну я скромненько , 12,700 акций всего в префах  .  Хорошо балансирует , защита о роста доллара опять же хорошая. Да и приятные дивиденды бывают. 
 
Yuriy Zaytsev:

Ну я скромненько , 12,700 акций всего в префах  .  Хорошо балансирует , защита о роста доллара опять же хорошая. Да и приятные дивиденды бывают. 

12,7 акций? , ну ну. )

 
Aleksey Mavrin:

12,7 акций? , ну ну. )

Возможно, речь про 127 лотов по 100 акций. Т.е. 12700 акций.

 
Yuriy Zaytsev:

Ну я скромненько , 12,700 акций всего в префах  .  Хорошо балансирует , защита о роста доллара опять же хорошая. Да и приятные дивиденды бывают. 

Доллао пока падает.

 
PapaYozh:

Возможно, речь про 127 лотов по 100 акций. Т.е. 12700 акций.

да

 
Vitalii Ananev:

Это за 2 квартал 21 года дивы, и если еще учесть что металлургов хотят "нахлобучить" путем ввода экспортной пошлины с августа 21 года (пока временные, но могут и на постоянку оставить) то еще не факт что он подрастет.

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НЛМК 2021 июль

 
PapaYozh:

Возможно, речь про 127 лотов по 100 акций. Т.е. 12700 акций.

спасибо, кэп, и ты тут.  скучно тут у вас))

Yuriy Zaytsev:

Ну я скромненько , 12,700 акций всего в префах  .  Хорошо балансирует , защита о роста доллара опять же хорошая. Да и приятные дивиденды бывают. 

пол ляма в префах СНГ так себе балансировка, если конечно это не 1% от депо.

Защита от роста доллара к рублю - обычно не доллар к рублю  растет, а рубль к доллару обваливается) в этот момент эти акции обычно не растут догадайтесь почему, а вместе с рублём валятся.

вот тогда их и можно брать, а если кэш в $ то еще и со скидкой, и ждать дивов на следующий год. Иначе это заморозка кэша просто.

 
Что по облигациям думаете? есть ли смысл облигации покупать?
 
diman1982:
Что по облигациям думаете? есть ли смысл облигации покупать?
Если доходность 10% устраивает, то - да.
Только не надо брать сильно выше номинала и по рынку.
 
PapaYozh:
Если доходность 10% устраивает, то - да.
Только не надо брать сильно выше номинала и по рынку.
Так что то 10 процентов сейчас не найти. 
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