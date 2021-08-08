АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , ИюЛь 2021 - страница 6
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Как известно у Сургута прибыль сильно зависит от курсовой переоценки большого запаса валюты, поэтому рост в расчёте на хорошие дивы у них начался еще с конца 2020. есс-но это подкреплялось восстановлением цен а нефть и т.п.
Поэтому брать на дивы можно чётко когда есть основания что они будут немалые) а не эфемерно на 2-3 года.
12,7 акций? , ну ну. )
12,7 акций? , ну ну. )
Возможно, речь про 127 лотов по 100 акций. Т.е. 12700 акций.
Доллао пока падает.
Возможно, речь про 127 лотов по 100 акций. Т.е. 12700 акций.
да
Это за 2 квартал 21 года дивы, и если еще учесть что металлургов хотят "нахлобучить" путем ввода экспортной пошлины с августа 21 года (пока временные, но могут и на постоянку оставить) то еще не факт что он подрастет.
*
Возможно, речь про 127 лотов по 100 акций. Т.е. 12700 акций.
спасибо, кэп, и ты тут. скучно тут у вас))
пол ляма в префах СНГ так себе балансировка, если конечно это не 1% от депо.
Защита от роста доллара к рублю - обычно не доллар к рублю растет, а рубль к доллару обваливается) в этот момент эти акции обычно не растут догадайтесь почему, а вместе с рублём валятся.
вот тогда их и можно брать, а если кэш в $ то еще и со скидкой, и ждать дивов на следующий год. Иначе это заморозка кэша просто.
Что по облигациям думаете? есть ли смысл облигации покупать?
Если доходность 10% устраивает, то - да.