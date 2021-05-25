Не могу взять заказ. Почему стало мало новых заказов на фрилансе? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... Есть только вот такое, и такого наверное более 30%
Вообще-то, большая доля повторных заказов в общей массе - признак стабильности. Хотя с другой - признак снижения притока новых заказчиков. Ну это можно списать на пандемию, отсутствие Paypal и обычные колебания. Насчёт Paypal - у меня практически все постоянные в Европе/Америке и не один не жаловался на проблемы с пополнением
По общей статистике может и нет, хотя более 10% уменьшение.
Есть только вот такое, и такого наверное более 30%
и такое
отсутствие Paypal
Так вернули же Пейпел. Уже с неделю, наверное.
Так вернули же Пейпел. Уже с неделю, наверное.
Ну да. Отсутствовал несколько месяцев вроде
Я могу сказать как покупатель и как заказчик.
Как покупатель. 30 баксов для США или 30 евро для Европы за последние 10 лет это тоже самое, с каждым годом чуть дешевле. Для России 30 баксов это уже как 90 для них см. курс доллара. Поэтому покупать по 30 долларов (а это уже 2400 руб) какие-то там индикаторы - дороговато.
Как заказчик. Какой смысл не видеть профили откликнувшихся фрилансеров? Пусть тогда сайт сам предлагает рандомного одного кого-то. Зачем мне выбор? Как мне выбирать? По каким критериям? Например меня не интересует рейтинг и арбитражи. У меня были случаи, когда фрилансер имел отличный рейтинг, ни одного арбитража и даже почти не было просрочек. Но он оказался полным криворуким оленем. А были какие-то индусы, которых вообще потом забанили, но они делали все крайне быстро и четко.
Проблема демпинга в том, что нет реальной конкуренции.
Привет?
Кто знает, почему стало мало новых заказов на фрилансе?
Я могу предположить, что стало мало способов пополнения, из-за этого несколько стран "отвалилось",
т.к. не могут пополнить кошельки.
Все печально, только 2 выполненных работы за 12 дней от постоянных клиентов.
Первый раз вижу человека, кто выполнил более 1000 заказов, моё уважение!)
Пандемия, всё рушится и умирает. Умирают форумчане, умирает форекс. Деятельные и активные трейдеры переключились на криптовалюту. У меня сын в этом году за счёт криптовалюты стал миллионером.
Неудивительно, что заказов стало мало, когда в Индии и Бразилии в связи с пандемией творится такая фантасмагория. Не на много лучше положение и в некоторых других странах.
Переключение на крипту во всем мире очень масштабное. Все кто сидят на форексе этого не дооценивают. Крупнейшие фонды и богатейшие семьи мира еще в прошлом году массово поваливли в крипту, сокращая свои запасы в золоте (Ссылка). Тут уже дело пахнет самосбывающимся пророчеством про 1М - с обращением крупных фондов в эту новую "религию", связанную с верой в падение доллара и дальнейшим ростом Битка, вероятность достижения цены Битка 1М становится все выше.
В текущем варианте предлагаемые коннекторы это все кривые костыли. Те кто мало-мальски сечет в теме, пишут ботов на Питоне, либо сидят на NinjaTrader, и МТ5 им совершенно не нужен. Необходимо чтобы терминал МТ5 работал с сервером криптобиржи как с сервером МТ5, т.е. сам закачивал данные, строил графики, вызывал торговые события, позволял работать со счетом через стандартные функции и т.д.
Поддерживайте идею о нативной интегерации МТ5 с криптобиржами: тема. Подобный рывок в развитии МТ5 реально даст вам новую массу заказов.
Переключение на крипту во всем мире очень масштабное. Все кто сидят на форексе этого не дооценивают. Крупнейшие фонды и богатейшие семьи мира еще в прошлом году массово поваливли в крипту, сокращая свои запасы в золоте (Ссылка). Тут уже дело пахнет самосбывающимся пророчеством про 1М - с обращением крупных фондов в эту новую "религию", связанную с верой в падение доллара и дальней2шим ростом Битка, вероятность достижения цены Битка 1М становится все выше.
В текущем варианте предлагаемые коннекторы это все кривые костыли. Те кто мало-мальски сечет в теме, пишут ботов на Питоне, либо сидят на NinjaTrader, и МТ5 им совершенно не нужен. Необходимо чтобы терминал МТ5 работал с сервером криптобиржи как с сервером МТ5, т.е. сам закачивал данные, строил графики, вызывал торговые события, позволял работать со счетом через стандартные функции и т.д.
Поддерживайте идею о нативной интегерации МТ5 с криптобиржами: тема. Подобный рывок в развитии МТ5 реально даст вам новую массу заказов.
Если это предложение для MQ то ты ошибся темой.
Если это предложение для фриласеров то ты не понимаешь как фриланс работает.
Если это предложение для MQ то ты ошибся темой.
Если это предложение для фриласеров то ты не понимаешь как фриланс работает.
Это предложение для фрилансеров поддержать тему с конкретным предложением для MQ.
При этом если первое ваше предложение содержит сомнение в том, что в целях дальнешего развития своей экосистемы MQ необходимо решаться на прямую интеграцию терминала MT5 с серверами первой десятки криптобирж, то это просто показатель того что Алексей, вы как раз из числа "недогоняющих". Без обид, таких тут много.
Это предложение для фрилансеров поддержать тему с конкретным предложением для MQ.
При этом если первое ваше предложение содержит сомнение в том, что в целях дальнешего развития своей экосистемы MQ необходимо решаться на прямую интеграцию терминала MT5 с серверами первой десятки криптобирж, то это просто показатель того что Алексей, вы как раз из числа "недогоняющих". Без обид, таких тут много.
Вы, прежде чем называть кого-то недогоняющим, подумайте, почему единственную на ресурсе статью про коннект с криптобиржей (bitfinex.com) снесли. Если я не ошибаюсь, то это уникальный был случай, когда опубликованную статью забанили... Забавно видеть такие комменты в стиле "MQ необходимо решаться"... А если не решаться, то что? Ремнём по ж@пе?