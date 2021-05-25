Не могу взять заказ. Почему стало мало новых заказов на фрилансе? - страница 6
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А давайте замутим кроуд проект напишем библу-фасад и коннекторы к Бинансу и Тинькофф в кодобазу. Типа MT4Order fxsaber-а, только MT5 <-> биржи.
Тут пишут, что стало мало заказов, а он проект в кодобазу.
Как то не логично, рыть себе яму, уменьшая ещё заказы.
Тут пишут, что стало мало заказов, а он проект в кодобазу.
Как то не логично, рыть себе яму, уменьшая ещё заказы.
да нее. профи, которые сами делают и используют заготовки для Веб-Апи бирж, они уверен здесь уже давно не сидят за редким исключением.
Поэтому наличие библы-заготовки позволит всем остальным (кому самому сложно написать с нуля такую библу) делать заказы в новой нише. Это же было с телегой, когда запрос на неё пошёл.
Да и не только же про фриланс-речь, бог с ним, главное это развитие направления и расширение функциональности МТ. На Мосбирже люди тут через Открытие авто-торгуют, у кого рвотный рефлекс от О получается сдерживать) (у меня не получается)
а так будет альтернатива достойная ;)
Заказы не уменьшит, не будут же сами заказчики писать с кодобазы)
да нее. профи, которые сами делают и используют заготовки для Веб-Апи бирж, они уверен здесь уже давно не сидят за редким исключением.
Поэтому наличие библы-заготовки позволит всем остальным (кому самому сложно написать с нуля такую библу) делать заказы в новой нише. Это же было с телегой, когда запрос на неё пошёл.
Да и не только же про фриланс-речь, бог с ним, главное это развитие направления и расширение функциональности МТ. На Мосбирже люди тут через Открытие авто-торгуют, у кого рвотный рефлекс от О получается сдерживать) (у меня не получается)
а так будет альтернатива достойная ;)
Заказы не уменьшит, не будут же сами заказчики писать с кодобазы)
Ну смотри, написал я класс заготовку для работы с wss,
думаешь мне интересно её выкладывать в кодобазу? Абсолютно нет.
Кому сложно написать коннектор, вэлкам во фриланс ))
Я не фрилансер и не пишу под заказ, но тут же тема фрилансеров.
Интересно читать, меня обсуждают люди у которых вообще выполненных работ нет.
Я ветку создавал в основном для тех, кто работает на фрилансе.
Подобную проблему я предвидел ещё на профильном обучении в вузе. Поступило нас на специальность 120 человек. Смотрю я на всех нас, поступивших, и думаю: "дай бог хотя бы половина дойдет до выпуска - это человек 60... И так ежегодно. Количество рабочих мест ограничено и они ежегодно сокращаются. Старые работники на пенсию уходить не стремятся. Так вот куда нас столько выпускать собираются?"
Так и во фрилансе: старые программисты никуда не уходят, появляются новые и готовы браться за ту же работу даже не имея опыта: " сделаю - получу $, не сделаю - я $ не теряю...". Придет потенциальный заказчик, гарантия на такого недоуча и весь фриланс потерял заказчика с его будущими не состоявшимися заказами. Так что если есть желание вернуть фрилансе жизнь - надо что бы кодить могли те, кто умеет это делать, или создать некую ступенчатую систему доступа к заказам: сумел написать штук 5 аллертов, получил доступ к индюкам. После дюжины индюков - велком к советникам. Арбитраж или просрочка - счётчик с нуля.
Ну или как вариант надо создать новый интерес к анализу рынка. И как пример - "другое" отображение свечного анализа цен. Хоть в виде "индикатора", хоть плагин под платформу - я предлагал следующее :
, который будет отображать цены в абсолютно не стандартных периодах? - Нет, не типа m2, m3 etc, а делить суточные котировки на сессии... т.е. показывать отдельно бары по каждой сессии... при необходимости исключать отображение котировок не интересующих сессий.
Не индикатор, который группирует в цвет на графике бары по времени, а именно стоить сами бары, чтобы индикаторы уже по ним работали.
т.е. примерно так что б выглядела панелька. а эти бары чтоб можно было делить не только по времени m, h, но и на две половины, три трети, четыре четверти...
Так же понимаю, что есть наложение сессий, но даже это наложение можно отображать в двух видах, опять таки на личное усмотрение.
с таким плагином анализ рынка может заиграть новыми "красками" и способно дать толчок в абсолютно новом направлении анализирования цен.
Если это реально, то такой плагин сделать доступным всем, поскольку для реализации через маркет будет осуществлена привязка к счету, а это как-то жадновато. К тому же такое расширение возможностей платформы даст толчок и к новым заказам на фрилансе.
Подобную проблему я предвидел ещё на профильном обучении в вузе. Поступило нас на специальность 120 человек. Смотрю я на всех нас, поступивших, и думаю: "дай бог хотя бы половина дойдет до выпуска - это человек 60... И так ежегодно. Количество рабочих мест ограничено и они ежегодно сокращаются. Старые работники на пенсию уходить не стремятся. Так вот куда нас столько выпускать собираются?"
Так и во фрилансе: старые программисты никуда не уходят, появляются новые и готовы браться за ту же работу даже не имея опыта: " сделаю - получу $, не сделаю - я $ не теряю...". Придет потенциальный заказчик, гарантия на такого недоуча и весь фриланс потерял заказчика с его будущими не состоявшимися заказами. Так что если есть желание вернуть фрилансе жизнь - надо что бы кодить могли те, кто умеет это делать, или создать некую ступенчатую систему доступа к заказам: сумел написать штук 5 аллертов, получил доступ к индюкам. После дюжины индюков - велком к советникам. Арбитраж или просрочка - счётчик с нуля.
Ну или как вариант надо создать новый интерес к анализу рынка. И как пример - "другое" отображение свечного анализа цен. Хоть в виде "индикатора", хоть плагин под платформу - я предлагал следующее :
, который будет отображать цены в абсолютно не стандартных периодах? - Нет, не типа m2, m3 etc, а делить суточные котировки на сессии... т.е. показывать отдельно бары по каждой сессии... при необходимости исключать отображение котировок не интересующих сессий.
Не индикатор, который группирует в цвет на графике бары по времени, а именно стоить сами бары, чтобы индикаторы уже по ним работали.
т.е. примерно так что б выглядела панелька. а эти бары чтоб можно было делить не только по времени m, h, но и на две половины, три трети, четыре четверти...
Так же понимаю, что есть наложение сессий, но даже это наложение можно отображать в двух видах, опять таки на личное усмотрение.
с таким плагином анализ рынка может заиграть новыми "красками" и способно дать толчок в абсолютно новом направлении анализирования цен.
Если это реально, то такой плагин сделать доступным всем, поскольку для реализации через маркет будет осуществлена привязка к счету, а это как-то жадновато. К тому же такое расширение возможностей платформы даст толчок и к новым заказам на фрилансе.
да нет никакой проблемы.
Еще Билл Гейтс сказал, что богатыми станут те, кто построит свою сеть.
У программистов все осталось на том же уровне что и 15 лет назад. Только тонкости языка больше понимать стали. А продавать свой труд за дорого не научились.
Падения количества новых заказов во фрилансе нет:
Падения количества новых заказов во фрилансе нет:
Но и роста тоже нет)
Интересно было бы увидеть больше статистики по всем сервисам.
Падения количества новых заказов во фрилансе нет:
14% - не падение? По графику видно, что падение и рост обычно плавные. А здесь сразу - обвал, иначе не назовешь.
Падения количества новых заказов во фрилансе нет:
Сезон + Пандемия + Кризис + 30$ это все таки не малые деньги.
Падение есть и без графиков...
Падения количества новых заказов во фрилансе нет:
По общей статистике может и нет, хотя более 10% уменьшение.
Есть только вот такое, и такого наверное более 30%