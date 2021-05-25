Не могу взять заказ. Почему стало мало новых заказов на фрилансе? - страница 6

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Aleksey Mavrin:

А давайте замутим кроуд проект напишем библу-фасад и коннекторы к Бинансу и Тинькофф в кодобазу. Типа MT4Order fxsaber-а, только MT5 <-> биржи.

Тут пишут, что стало мало заказов, а он проект в кодобазу.
Как то не логично, рыть себе яму, уменьшая ещё заказы.

 
Roman:

Тут пишут, что стало мало заказов, а он проект в кодобазу.
Как то не логично, рыть себе яму, уменьшая ещё заказы.

да нее. профи, которые сами делают и используют заготовки для Веб-Апи бирж, они  уверен здесь уже давно не сидят за редким исключением.

Поэтому наличие библы-заготовки позволит всем остальным (кому самому сложно написать с нуля такую библу) делать заказы в новой нише. Это же было с телегой, когда запрос на неё пошёл.

Да и не только же про фриланс-речь, бог с ним, главное это развитие направления и расширение функциональности МТ. На Мосбирже люди тут через Открытие авто-торгуют, у кого рвотный рефлекс от О получается сдерживать) (у меня не получается)

а так будет альтернатива достойная ;)

Заказы не уменьшит, не будут же сами заказчики писать с кодобазы)

 
Aleksey Mavrin:

да нее. профи, которые сами делают и используют заготовки для Веб-Апи бирж, они  уверен здесь уже давно не сидят за редким исключением.

Поэтому наличие библы-заготовки позволит всем остальным (кому самому сложно написать с нуля такую библу) делать заказы в новой нише. Это же было с телегой, когда запрос на неё пошёл.

Да и не только же про фриланс-речь, бог с ним, главное это развитие направления и расширение функциональности МТ. На Мосбирже люди тут через Открытие авто-торгуют, у кого рвотный рефлекс от О получается сдерживать) (у меня не получается)

а так будет альтернатива достойная ;)

Заказы не уменьшит, не будут же сами заказчики писать с кодобазы)

Ну смотри, написал я класс заготовку для работы с wss,
думаешь мне интересно её выкладывать в кодобазу? Абсолютно нет.
Кому сложно написать коннектор, вэлкам во фриланс ))
Я не фрилансер и не пишу под заказ, но тут же тема фрилансеров.

 
Fedor Arkhipov:

Интересно читать, меня обсуждают люди у которых вообще выполненных работ нет.

Я ветку создавал в основном для тех, кто работает на фрилансе.

Подобную проблему я предвидел ещё на профильном обучении в вузе. Поступило нас на специальность 120 человек. Смотрю я на всех нас, поступивших, и думаю: "дай бог хотя бы половина дойдет до выпуска - это человек 60... И так ежегодно. Количество рабочих мест ограничено и они ежегодно сокращаются. Старые работники на пенсию уходить не стремятся. Так вот куда нас столько выпускать собираются?"

Так и во фрилансе: старые программисты никуда не уходят, появляются новые и готовы браться за ту же работу даже не имея опыта: " сделаю - получу $, не сделаю - я $ не теряю...".  Придет потенциальный заказчик, гарантия на такого недоуча и весь фриланс потерял заказчика с его будущими не состоявшимися заказами. Так что если есть желание вернуть фрилансе жизнь - надо что бы кодить могли те, кто умеет это делать, или создать некую ступенчатую систему доступа к заказам: сумел написать штук 5 аллертов, получил доступ к индюкам. После дюжины индюков - велком к советникам. Арбитраж или просрочка - счётчик с нуля.


Ну или как вариант надо создать новый интерес к анализу рынка. И как пример - "другое" отображение свечного анализа цен. Хоть в виде "индикатора", хоть плагин под платформу - я предлагал следующее :

, который будет отображать цены в абсолютно не стандартных периодах? - Нет, не типа m2, m3 etc, а делить суточные котировки на сессии... т.е. показывать отдельно бары по каждой сессии... при необходимости исключать отображение котировок не интересующих сессий.

Не индикатор, который группирует в цвет на графике бары по времени, а именно стоить сами бары, чтобы индикаторы уже по ним работали. 

 т.е. примерно так что б выглядела панелька. а эти бары чтоб можно было делить не только по времени m, h, но и на две половины, три трети, четыре четверти...

Так же понимаю, что есть наложение сессий, но даже это наложение можно отображать в двух видах, опять таки на личное усмотрение.


с таким плагином анализ рынка может заиграть новыми "красками" и способно дать толчок в абсолютно новом направлении анализирования цен.


Если это реально, то такой плагин сделать доступным всем, поскольку для реализации через маркет будет осуществлена привязка к счету, а это как-то жадновато. К тому же такое расширение возможностей платформы даст толчок и к новым заказам на фрилансе.

 
Shoker:

Подобную проблему я предвидел ещё на профильном обучении в вузе. Поступило нас на специальность 120 человек. Смотрю я на всех нас, поступивших, и думаю: "дай бог хотя бы половина дойдет до выпуска - это человек 60... И так ежегодно. Количество рабочих мест ограничено и они ежегодно сокращаются. Старые работники на пенсию уходить не стремятся. Так вот куда нас столько выпускать собираются?"

Так и во фрилансе: старые программисты никуда не уходят, появляются новые и готовы браться за ту же работу даже не имея опыта: " сделаю - получу $, не сделаю - я $ не теряю...".  Придет потенциальный заказчик, гарантия на такого недоуча и весь фриланс потерял заказчика с его будущими не состоявшимися заказами. Так что если есть желание вернуть фрилансе жизнь - надо что бы кодить могли те, кто умеет это делать, или создать некую ступенчатую систему доступа к заказам: сумел написать штук 5 аллертов, получил доступ к индюкам. После дюжины индюков - велком к советникам. Арбитраж или просрочка - счётчик с нуля.


Ну или как вариант надо создать новый интерес к анализу рынка. И как пример - "другое" отображение свечного анализа цен. Хоть в виде "индикатора", хоть плагин под платформу - я предлагал следующее :

, который будет отображать цены в абсолютно не стандартных периодах? - Нет, не типа m2, m3 etc, а делить суточные котировки на сессии... т.е. показывать отдельно бары по каждой сессии... при необходимости исключать отображение котировок не интересующих сессий.

Не индикатор, который группирует в цвет на графике бары по времени, а именно стоить сами бары, чтобы индикаторы уже по ним работали. 

 т.е. примерно так что б выглядела панелька. а эти бары чтоб можно было делить не только по времени m, h, но и на две половины, три трети, четыре четверти...

Так же понимаю, что есть наложение сессий, но даже это наложение можно отображать в двух видах, опять таки на личное усмотрение.


с таким плагином анализ рынка может заиграть новыми "красками" и способно дать толчок в абсолютно новом направлении анализирования цен.


Если это реально, то такой плагин сделать доступным всем, поскольку для реализации через маркет будет осуществлена привязка к счету, а это как-то жадновато. К тому же такое расширение возможностей платформы даст толчок и к новым заказам на фрилансе.

да нет никакой проблемы. 
Еще Билл Гейтс сказал, что богатыми станут те, кто построит свою сеть. 
У программистов все осталось на том же уровне что и 15 лет назад. Только тонкости языка больше понимать стали. А продавать свой труд за дорого не научились. 

 

Падения количества новых заказов во фрилансе нет:


 
MetaQuotes:

Падения количества новых заказов во фрилансе нет:

Но и роста тоже нет)

Интересно было бы увидеть больше статистики по всем сервисам.

 
MetaQuotes:

Падения количества новых заказов во фрилансе нет:


14% - не падение? По графику видно, что падение и рост обычно плавные. А здесь сразу - обвал, иначе не назовешь.

 
MetaQuotes:

Падения количества новых заказов во фрилансе нет:

Сезон + Пандемия + Кризис + 30$ это все таки не малые деньги.

Падение есть и без графиков...

 
MetaQuotes:

Падения количества новых заказов во фрилансе нет:

По общей статистике может и нет, хотя более 10% уменьшение.

Есть только вот такое, и такого наверное более 30%


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