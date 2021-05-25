Не могу взять заказ. Почему стало мало новых заказов на фрилансе? - страница 2

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Fedor Arkhipov:
В прошлом году во время пандемии у меня заказов стало даже больше. Тут скорее всего дело в отключении платежных систем.

я думаю что дело в ребятах типо этого 

которые берутся за работу до заключения контракта и уних по 70 страниц переписки.

до тех пор пока заказчику будет предлагатся сделанная работа до заключения контракта, смысла работать с разработчиками которые не шарят свой профайл или скидывают ему демо до начала работы нет.

 
Aleksei Beliakov:

я думаю что дело в ребятах типо этого 

которые берутся за работу до заключения контракта и уних по 70 страниц переписки.

до тех пор пока заказчику будет предлагатся сделанная работа до заключения контракта, смысла работать с разработчиками которые не шарят свой профайл или скидывают ему демо до начала работы нет.

Да, ссылку на профиль постоянно просят. Но приходится постоянно отказывать, т.к. правила запрещают это.

А те, кто просит демо-версию перед заключением договора о работе, обычно делают это с целью "кинуть" разработчика, в случае если их стратегия окажется убыточной.

 
Fedor Arkhipov:

Да, ссылку на профиль постоянно просят. Но приходится постоянно отказывать, т.к. правила запрещают это.

А те, кто просит демо-версию перед заключением договора о работе, обычно делают это с целью "кинуть" разработчика, в случае если их стратегия окажется убыточной.

Ты говоришь о заказчиках кто просит демо, а я о разработчиках кто это демо сам предлагает.
 

Контакты исполнителей скрыты давно, но разговор что заказов меньше именно относительно начала пандемии. Т.е. именно в этом году появились исполнители которые готовы бесплатно делать демо? 

За платежные системы не знаю, работала в основном на русскоязычном сегменте, там я думаю картой все могут пополнить кто хочет.

Интересно узнать что за тенденции 

 
Sofiia Butenko:

Контакты исполнителей скрыты давно, но разговор что заказов меньше именно относительно начала пандемии. Т.е. именно в этом году появились исполнители которые готовы бесплатно делать демо? 

За платежные системы не знаю, работала в основном на русскоязычном сегменте, там я думаю картой все могут пополнить кто хочет.

Интересно узнать что за тенденции 

Существующие уже всё что хотели - написали.

Нужно ждать притока, пока подрастёт новое поколение :)

 
Sofiia Butenko:

 Т.е. именно в этом году появились исполнители которые готовы бесплатно делать демо? 

эти исполнители всегда сидят на форумах брокера и довольно приличный обьем работы делали бесплатно - дописать трейлинги, мартины и т.п. к существующим ЕА, ну и примитивные ТС по 1 индикатору, различного рода помогите - научите.... т.е. обьем работы менее часа, как там это организовал брокер не интересовался, не суть, но народ активно на таких форумах "шевелился"

а вот с середины прошлого года и вот эти форумы альтруистов и вновь прибывших трейдеров, тоже очень стали скучными, активность мала, вплоть до нулевой


ЗЫ: не увидел тенденции увеличения спроса на Quik, хоть по новостным ресурсам рунета, идет активное привлечение клиентской базы на Российские биржи

ЗЫЗЫ: по моему на крипте весь народ толкется, что в принципе и не удивительно, такой энергичный драйв вверх/вниз на графиках, только там ;)

 
Именно из-за демпинга цен, когда все делают за минималку, сами себе сделали только хуже. 
Теперь наученный заказчик найдёт за 30уе того, кто сделает работу , которая стоит 300уе. 
Понятно, что там делать. Но это труд. 
Приток был ранее потому, что многие "нормальные '" исполнители из-за демпинга ушли и остались те, которые за 30уе сделают все. А сейчас они уже и за 30 не хотят. 
В пандемию был большой прирост потому, что все сидели дома. 
Это касается всей сферы.... по всем фронтам. 
 

Я все-таки думаю, что резкое сокращение связано именно с отключением платежных систем.

Сегодня на англоязычной странице фриланса за ночь выложили только 3 новые работы, за следующие 5 часов еще 4.

Это вообще мелочь, по сравнению с тем, что было раньше.

[Удален]  

Ещё возможный вариант - вас стало много на фрилансе. Кто раньше не писал, теперь пишет. Вижу по профилям многих.

 
Vladislav Andruschenko:
Именно из-за демпинга цен

Это "болезнь" любого фриланса. Дешево не значит качественно. Дорого не гарантия качества. 

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