Не могу взять заказ. Почему стало мало новых заказов на фрилансе? - страница 2
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В прошлом году во время пандемии у меня заказов стало даже больше. Тут скорее всего дело в отключении платежных систем.
я думаю что дело в ребятах типо этого
которые берутся за работу до заключения контракта и уних по 70 страниц переписки.
до тех пор пока заказчику будет предлагатся сделанная работа до заключения контракта, смысла работать с разработчиками которые не шарят свой профайл или скидывают ему демо до начала работы нет.
я думаю что дело в ребятах типо этого
которые берутся за работу до заключения контракта и уних по 70 страниц переписки.
до тех пор пока заказчику будет предлагатся сделанная работа до заключения контракта, смысла работать с разработчиками которые не шарят свой профайл или скидывают ему демо до начала работы нет.
Да, ссылку на профиль постоянно просят. Но приходится постоянно отказывать, т.к. правила запрещают это.
А те, кто просит демо-версию перед заключением договора о работе, обычно делают это с целью "кинуть" разработчика, в случае если их стратегия окажется убыточной.
Да, ссылку на профиль постоянно просят. Но приходится постоянно отказывать, т.к. правила запрещают это.
А те, кто просит демо-версию перед заключением договора о работе, обычно делают это с целью "кинуть" разработчика, в случае если их стратегия окажется убыточной.
Контакты исполнителей скрыты давно, но разговор что заказов меньше именно относительно начала пандемии. Т.е. именно в этом году появились исполнители которые готовы бесплатно делать демо?
За платежные системы не знаю, работала в основном на русскоязычном сегменте, там я думаю картой все могут пополнить кто хочет.
Интересно узнать что за тенденции
Контакты исполнителей скрыты давно, но разговор что заказов меньше именно относительно начала пандемии. Т.е. именно в этом году появились исполнители которые готовы бесплатно делать демо?
За платежные системы не знаю, работала в основном на русскоязычном сегменте, там я думаю картой все могут пополнить кто хочет.
Интересно узнать что за тенденции
Существующие уже всё что хотели - написали.
Нужно ждать притока, пока подрастёт новое поколение :)
Т.е. именно в этом году появились исполнители которые готовы бесплатно делать демо?
эти исполнители всегда сидят на форумах брокера и довольно приличный обьем работы делали бесплатно - дописать трейлинги, мартины и т.п. к существующим ЕА, ну и примитивные ТС по 1 индикатору, различного рода помогите - научите.... т.е. обьем работы менее часа, как там это организовал брокер не интересовался, не суть, но народ активно на таких форумах "шевелился"
а вот с середины прошлого года и вот эти форумы альтруистов и вновь прибывших трейдеров, тоже очень стали скучными, активность мала, вплоть до нулевой
ЗЫ: не увидел тенденции увеличения спроса на Quik, хоть по новостным ресурсам рунета, идет активное привлечение клиентской базы на Российские биржи
ЗЫЗЫ: по моему на крипте весь народ толкется, что в принципе и не удивительно, такой энергичный драйв вверх/вниз на графиках, только там ;)
Я все-таки думаю, что резкое сокращение связано именно с отключением платежных систем.
Сегодня на англоязычной странице фриланса за ночь выложили только 3 новые работы, за следующие 5 часов еще 4.
Это вообще мелочь, по сравнению с тем, что было раньше.
Ещё возможный вариант - вас стало много на фрилансе. Кто раньше не писал, теперь пишет. Вижу по профилям многих.
Именно из-за демпинга цен
Это "болезнь" любого фриланса. Дешево не значит качественно. Дорого не гарантия качества.