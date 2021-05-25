Не могу взять заказ. Почему стало мало новых заказов на фрилансе? - страница 8

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Aleksey Mirlachev:

Первый раз вижу человека, кто выполнил более 1000 заказов, моё уважение!)

Спасибо!
 


у этого чела каждый 2 заказ арбитраж и он находит работы. значит работа есть!!!

причем у него рейтинг норм хотя он каждый второй проигрывает.

 
Aleksei Beliakov:


у этого чела каждый 2 заказ арбитраж и он находит работы. значит работа есть!!!

причем у него рейтинг норм хотя он каждый второй проигрывает.

Это же надо так арбитражить......
 
Aleksei Beliakov:


у этого чела каждый 2 заказ арбитраж и он находит работы. значит работа есть!!!

причем у него рейтинг норм хотя он каждый второй проигрывает.

Да, с рейтингом тут проблема. Он мало информативен. 

 
Sergey Lebedev:

...

Поддерживайте идею о нативной интегерации МТ5 с криптобиржами: тема. Подобный рывок в развитии МТ5 реально даст вам новую массу заказов.

Не, MQ нужно действовать по-другому. Как-то они писали что их MT5 это практически биржевой движок, где MT5 выступает в качесве клиентской части. Отсюда им нужно выпустить новый продукт "Биржа из коробки".  Покупаешь допустим за 100k$ движок биржи, развертываешь у себя на сервере, подключаешь пользователей через МТ5 и уже на следующий день у тебя торги. Это гораздо дешевле и быстрее, чем нанимать команду Сеньеров, которые в течении двух лет будут делать все с нуля. А так можно будет начать стрич баблосы уже в кратчайшие сроки.

 
С понедельника уже можно начать. 
 
Vasiliy Sokolov:

Не, MQ нужно действовать по-другому. Как-то они писали что их MT5 это практически биржевой движок, где MT5 выступает в качесве клиентской части. Отсюда им нужно выпустить новый продукт "Биржа из коробки".  Покупаешь допустим за 100k$ движок биржи, развертываешь у себя на сервере, подключаешь пользователей через МТ5 и уже на следующий день у тебя торги. Это гораздо дешевле и быстрее, чем нанимать команду Сеньеров, которые в течении двух лет будут делать все с нуля. А так можно будет начать стрич баблосы уже в кратчайшие сроки.

и лозунг: Кухня в каждом доме
 
Кухня на каждой кухне!
 

Я думаю, что нужна интеграция с криптобиржами, т.к. мир изменился и теперь огромные суммы денег перетекли туда.

У метатрейдера больше возможностей чем у конкурентов в плане автоматизации советников и индикаторов, есть возможность тестирования.

Кстати опять появился PayPal. Спасибо!

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