Не могу взять заказ. Почему стало мало новых заказов на фрилансе? - страница 3

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Fedor Arkhipov:

Я все-таки думаю, что резкое сокращение связано именно с отключением платежных систем.

Сегодня на англоязычной странице фриланса за ночь выложили только 3 новые работы, за следующие 5 часов еще 4.

Это вообще мелочь, по сравнению с тем, что было раньше.


Способы оплаты , а именно отмена палки конечно дало о себе знать.

Это видно по маркету. 

 
Malik Arykov:

Это "болезнь" любого фриланса. Дешево не значит качественно. Дорого не гарантия качества. 

Именно.........

 

Что было раньше? Придумал(нашел в интернете) стратегию, нашел исполнителя, получил робота.

Что сейчас? Нашел в интернете готовый вариант на маркете.

Современный потребитель не любит ломать голову, ему подавай готовое, а готового уже много и прямо в терминале.

 
Alexandr Bryzgalov:

Что было раньше? Придумал(нашел в интернете) стратегию, нашел исполнителя, получил робота.

Что сейчас? Нашел в интернете готовый вариант на маркете.

Современный потребитель не любит ломать голову, ему подавай готовое, а готового уже много и прямо в терминале.

Заказчик нашёл в маркете , и просит сделать исполнителя такой же, но за 30 уе.  
У меня такие просьбы проскакивают.  
Но я бросил фриланс года 4 назад. 
 
Vladislav Andruschenko:
Заказчик нашёл в маркете , и просит сделать исполнителя такой же, но за 30 уе.  
У меня такие просьбы проскакивают.  
Но я бросил фриланс года 4 назад. 

да, и просят что бы исполнитель сам пошел в маркет, скачал, понял как работает и закодил)

 
Alexandr Bryzgalov:

да, и просят что бы исполнитель сам пошел в маркет, скачал, понял как работает и закодил)

Во-во. .... 
Так же и с экспертами по индикатору с маркета. 

 

программирование не на первом месте

на первом месте халява )


 

причем тинькофф и бинанс набирают обороты


 

Да, Бинанс спрашивали. Только просматривала его, толком не поняла. Они торгуют через веб? На чем пишутся боты?

Если гуглить ботов для Бинанс - выдает ботов с условиями % от выручки. Так и жить можно:  клиент слился - не мои же, клиент заработал - профит)  

 
Sofiia Butenko:

Да, Бинанс спрашивали. Только просматривала его, толком не поняла. Они торгуют через веб? На чем пишутся боты?

Если гуглить ботов для Бинанс - выдает ботов с условиями % от выручки. Так и жить можно:  клиент слился - не мои же, клиент заработал - профит)  

для бинанс роботов не продают, это глупо - творить себе конкурентов.

бинанс это крипто биржа

торговать можно через веб-интерфейс, но есть и свой терминал. есть api через который можно подключить своего бота написанного хоть на бейсике )

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