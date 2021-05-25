Не могу взять заказ. Почему стало мало новых заказов на фрилансе? - страница 3
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Я все-таки думаю, что резкое сокращение связано именно с отключением платежных систем.
Сегодня на англоязычной странице фриланса за ночь выложили только 3 новые работы, за следующие 5 часов еще 4.
Это вообще мелочь, по сравнению с тем, что было раньше.
Способы оплаты , а именно отмена палки конечно дало о себе знать.
Это видно по маркету.
Это "болезнь" любого фриланса. Дешево не значит качественно. Дорого не гарантия качества.
Именно.........
Что было раньше? Придумал(нашел в интернете) стратегию, нашел исполнителя, получил робота.
Что сейчас? Нашел в интернете готовый вариант на маркете.
Современный потребитель не любит ломать голову, ему подавай готовое, а готового уже много и прямо в терминале.
Что было раньше? Придумал(нашел в интернете) стратегию, нашел исполнителя, получил робота.
Что сейчас? Нашел в интернете готовый вариант на маркете.
Современный потребитель не любит ломать голову, ему подавай готовое, а готового уже много и прямо в терминале.
Заказчик нашёл в маркете , и просит сделать исполнителя такой же, но за 30 уе.
да, и просят что бы исполнитель сам пошел в маркет, скачал, понял как работает и закодил)
да, и просят что бы исполнитель сам пошел в маркет, скачал, понял как работает и закодил)
программирование не на первом месте
на первом месте халява )
причем тинькофф и бинанс набирают обороты
Да, Бинанс спрашивали. Только просматривала его, толком не поняла. Они торгуют через веб? На чем пишутся боты?
Если гуглить ботов для Бинанс - выдает ботов с условиями % от выручки. Так и жить можно: клиент слился - не мои же, клиент заработал - профит)
Да, Бинанс спрашивали. Только просматривала его, толком не поняла. Они торгуют через веб? На чем пишутся боты?
Если гуглить ботов для Бинанс - выдает ботов с условиями % от выручки. Так и жить можно: клиент слился - не мои же, клиент заработал - профит)
для бинанс роботов не продают, это глупо - творить себе конкурентов.
бинанс это крипто биржа
торговать можно через веб-интерфейс, но есть и свой терминал. есть api через который можно подключить своего бота написанного хоть на бейсике )