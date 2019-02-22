Блокировка финансов у заказчика.
Сделал работу. 11 страниц переписки. Заказчик, не новичок, хотел ее закрыть, у него сработала финансовая блокировка.
Нарушений в работе с мой стороны не было.
И вот интересная ситуация. Если его финансы не разблокируют, я получается зря потратил время.
Не повезло? Или как это назвать можно.
Справедливо будет проверять все это раньше заключения договора на выполнение работы.
Для финансовых вопросов сервисдеск открыт.
Вопрос с моей стороны здесь не финансовый.
Может и есть за что его блокировать. Я здесь не причем.
Работа выполнена в соответствии со всеми правилами. Все ответы на кучу вопросов заказчиком получены.
Вместо заработных денег, я получаю надпись "Загружен".
Хотя это не так.
Заказчик, вообще, возможно не заинтересован в разблокировке своего аккаунта.
Прошло уже 5 дней, с того момента, как заказчик хотел закрыть работу.
Администратор, имеющий полномочия решить данную проблему, пожалуйста решите ее.
Разве для вас это не финансовый вопрос? Не хотите Сервисдеск - пишите в Арбитраж фриланса. Как минимум два направления, по которым вы можете действовать.
Я думаю, вы не вникли в суть вопроса.
Я понимаю, у вас очень много работ вне сервиса, ну на сервисе всего лишь 20.
Из моего опыта, что-то произошло раз, произойдет и второй.
Это вопрос к системе. К примеру, аккаунт заказчика заблокируют на вечно.
Я здесь причем? Я добросовестно исполнил заказ. Если у MQL5 имеются такие риски, с недобросовестными заказчиками.
Предлагаю повысить комиссию с заказов. Или другой какой-то путь.
Что вот сейчас ждем. Вариант какой?
Как я понимаю, может быть как минимум несколько.
Один из них - мне не вернут деньги за работу, что я выполнил.
Так вот, причем тут возможно противоправные, неизвестные для меня действия заказчика к балансу моего счета?
п.с. вы вот отсылаете обратится в арбитраж. Можно узнать, как давно вы им пользовались?
- Я думаю, вы не вникли в суть ответа.
- Не важно у кого что длиннее
- ...и третий, и четвёртый, и N-ный. И каждый раз будете в рельсу стучать на форуме?
- Не повезло исполнителю, раз заказчика заблокировали навечно - будет в рельсу стучать на форуме?
- Вы не при чём, но это ваш финансовый интерес (1)
- Что даст комиссия с заказов? Уменьшение вами заработанного? Это ваш финансовый интерес (2)
- У моря погоды вы ждёте, но есть СД по финансовым вопросам, ведь это же ваш финансовый интерес (3), но в рельсу стучать забавней
- Один из нескольких - опять-таки это ваш финансовый интерес (4), но про рельсу уже достаточно, пусть колокол будет
- Не при чём, но это же ваш финансовый интерес (5), но колокол звонче
- Я не отсылал, а предложил два варианта, что сразу на ум пришли. Форум не пришёл на ум, потому, что тут ваш финансовый интерес (6), а они решаются-таки не рельсой/колоколом, а именно Сервисдеском раз арбитраж что-то где-то куда-то
Но вы предпочитаете что?
Бред какой-то. Обратился за помощью на форум к администрации, а получил какие то тычки и поучения от модератора.
Был ответ от администрации, когда закрывали сервис деск. Пишите на форум.
финансовый интерес (1)
Тут у каждого на этом фуруме, с такой логикой, финансовый интерес, всем писать в сервис деск по финансам?
Я не отсылал, а предложил два варианта,
Если вы имеете очень слабые, ограниченные представления в области арбитража на этом сервисе, зачем вообще что-то предлагаете.
В любом случае, я не для выяснения личностных качеств и умений сюда написал. Мне это не интересно.
Я предложил вам обращаться по вашим финансовым вопросам в сервисдеск. Но вы почему-то решили, что это не финансовый вопрос, и не ваш даже. Я вам навскидку тогда предложил арбитраж - что там, и как там - я действительно не в курсе. Но пока что я единственный, кто попытался вам помочь и показал сразу же на мой взгляд единственную дорогу - в СД по финансовым вопросам.
Не хотите - не обращайтесь.
Но у вас есть ещё один интерес из той же финансовой области - вам трудно брать заказы - вы загружен. Это уже одиннадцатый пункт почему это ваш финансовый интерес.
В общем, я попытался вам подсказать и помочь, за сим откланяюсь. Удачи.
распределенная система обработки информации - конкретно никто ни за что не отвечает,
ну, коллегиальная ответственность.
год назад еще все работало, как часы, любые вопросы решались очень быстро.
Denis Sartakov:
год назад еще все работало, как часы, любые вопросы решались очень быстро.
Год назад еще ИИ не был внедрён)
насколько помню - там есть арбитражный пункт "разорвать соглашение". С вариантами про делёжь денег :-)
если 5 дней просрочки от заказчика - лютый срок, то можно и жмакнуть.
PS/ заказчики не стесняются арбитражить - вы то чего боитесь ? Да, есть вариант что работа выполнена, передана, но телефон-не-отвечает и денег хрен получишь, и с этим надо смириться, везде есть свои недостатки :-)
