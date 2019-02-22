Блокировка финансов у заказчика.

Сделал работу. 11 страниц переписки. Заказчик, не новичок, хотел ее закрыть, у него сработала финансовая блокировка.

Нарушений в работе с мой стороны не было. 

И вот интересная ситуация. Если его финансы не разблокируют, я получается зря потратил время.

Не повезло? Или как это назвать можно.

Справедливо будет проверять все это раньше заключения договора на выполнение работы.

 
Для финансовых вопросов сервисдеск открыт.

 
Artyom Trishkin:

Для финансовых вопросов сервисдеск открыт.

Вопрос с моей стороны здесь не финансовый.

Может и есть за что его блокировать. Я здесь не причем. 

Работа выполнена в соответствии со всеми правилами. Все ответы на кучу вопросов заказчиком получены.

Вместо заработных денег, я получаю надпись "Загружен".

Хотя это не так. 

Заказчик, вообще, возможно не заинтересован в разблокировке своего аккаунта. 

Прошло уже 5 дней, с того момента, как заказчик хотел закрыть работу.

Администратор, имеющий полномочия решить данную проблему, пожалуйста решите ее. 

 
Разве для вас это не финансовый вопрос? Не хотите Сервисдеск - пишите в Арбитраж фриланса. Как минимум два направления, по которым вы можете действовать.

 
Artyom Trishkin:

Разве для вас это не финансовый вопрос? Не хотите Сервисдеск - пишите в Арбитраж фриланса. Как минимум два направления, по которым вы можете действовать.

Я думаю, вы не вникли в суть вопроса.

Я понимаю, у вас очень много работ вне сервиса, ну на сервисе всего лишь 20.

Из моего опыта, что-то произошло раз, произойдет и второй.

Это вопрос к системе. К примеру, аккаунт заказчика заблокируют на вечно. 

Я здесь причем? Я добросовестно исполнил заказ. Если у MQL5 имеются такие риски, с недобросовестными заказчиками.

Предлагаю повысить комиссию с заказов. Или другой какой-то путь.

Что вот сейчас ждем. Вариант какой? 

Как я понимаю, может быть как минимум несколько.

Один из них - мне не вернут деньги за работу, что я выполнил. 

Так вот, причем тут возможно противоправные, неизвестные для меня действия заказчика к балансу моего счета?

п.с. вы вот отсылаете обратится в арбитраж. Можно узнать, как давно вы им пользовались? 

 
  1. Я думаю, вы не вникли в суть ответа.
  2. Не важно у кого что длиннее
  3. ...и третий, и четвёртый, и N-ный. И каждый раз будете в рельсу стучать на форуме?
  4. Не повезло исполнителю, раз заказчика заблокировали навечно - будет в рельсу стучать на форуме?
  5. Вы не при чём, но это ваш финансовый интерес (1)
  6. Что даст комиссия с заказов? Уменьшение вами заработанного? Это ваш финансовый интерес (2)
  7. У моря погоды вы ждёте, но есть СД по финансовым вопросам, ведь это же ваш финансовый интерес (3), но в рельсу стучать забавней
  8. Один из нескольких - опять-таки это ваш финансовый интерес (4), но про рельсу уже достаточно, пусть колокол будет
  9. Не при чём, но это же ваш финансовый интерес (5), но колокол звонче
  10. Я не отсылал, а предложил два варианта, что сразу на ум пришли. Форум не пришёл на ум, потому, что тут ваш финансовый интерес (6), а они решаются-таки не рельсой/колоколом, а именно Сервисдеском раз арбитраж что-то где-то куда-то

Но вы предпочитаете что?

 

Бред какой-то. Обратился за помощью на форум к администрации, а получил какие то тычки и поучения от модератора. 

Был ответ от администрации, когда закрывали сервис деск. Пишите на форум. 

финансовый интерес (1)


Тут у каждого на этом фуруме, с такой логикой, финансовый интерес, всем писать в сервис деск по финансам?

Я не отсылал, а предложил два варианта,

Если вы имеете очень слабые, ограниченные представления в области арбитража на этом сервисе, зачем вообще что-то предлагаете.

В любом случае, я не для выяснения личностных качеств и  умений сюда написал. Мне это не интересно. 

 
Я предложил вам обращаться по вашим финансовым вопросам в сервисдеск. Но вы почему-то решили, что это не финансовый вопрос, и не ваш даже. Я вам навскидку тогда предложил арбитраж - что там, и как там - я действительно не в курсе. Но пока что я единственный, кто попытался вам помочь и показал сразу же на мой взгляд единственную дорогу - в СД по финансовым вопросам.

Не хотите - не обращайтесь.

Но у вас есть ещё один интерес из той же финансовой области - вам трудно брать заказы - вы загружен. Это уже одиннадцатый пункт почему это ваш финансовый интерес.

В общем, я попытался вам подсказать и помочь, за сим откланяюсь. Удачи.

 
распределенная система обработки информации - конкретно никто ни за что не отвечает,

ну, коллегиальная ответственность.

год назад еще все работало, как часы, любые вопросы решались очень быстро.

 

Denis Sartakov:

год назад еще все работало, как часы, любые вопросы решались очень быстро.

Год назад еще ИИ не был внедрён)

 

насколько помню - там есть арбитражный пункт "разорвать соглашение". С вариантами про делёжь денег :-) 

если 5 дней просрочки от заказчика - лютый срок, то можно и жмакнуть.

PS/ заказчики не стесняются арбитражить - вы то чего боитесь ? Да, есть вариант что работа выполнена, передана, но телефон-не-отвечает и денег хрен получишь, и с этим надо смириться, везде есть свои недостатки :-)

