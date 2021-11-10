Эксперимент - страница 180
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При числе пар больше 7-8 долгий боковик по всем парам практически невозможен. Тем более, как Вы заметили, на реальном счёте размеры лотов относительно депозита уменьшились в разы, что создало существенный запас прочности.
Он уже льет не плохо, видимо Учитель обучил всем навыкам. Только вот получает ли он пенсию для пополнение счета - еще один вороос
Замечу, что в том, что через некоторое время система перекроет все убытки и будет в прибыли у меня сомнений не вызывает, поэтому то, как резвится Ренат, доставляет мне истинное удовольствие )
"запасаем прочность и спокойно ждём результата"
ROTFL
Да, коллега. Спокойно ждём прибыль (с)
Почему-то некоторых эта фраза шокировала и шокирует до глубины души )
Тебе надо вопить не Виват Виват, а Цирк Цирк Цирк
Я не откажу себе в удовольствии процитировать Вас, когда система словит пару трендов )
Что хребет форекса сломали?
Теперь можно спокойно ждать прибыль и желательно без убыточных ордеров!
Я не откажу себе в удовольствии процитировать Вас, когда система словит пару трендов )
Система, которая решила главную задачу - безошибочное определение направления тренда )
Слава ПНБ!
Слава ПНБ!
Я не откажу себе в удовольствии процитировать Вас, когда система словит пару трендов )
Сейчас должна стоять цель не словить пару трендов от двоих других мужиков которые вложились в депозит. А то они могут не отказать себе в удовольствии.