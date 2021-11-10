Эксперимент - страница 180

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Mikhael1983:

При числе пар больше 7-8 долгий боковик по всем парам практически невозможен. Тем более, как Вы заметили, на реальном счёте размеры лотов относительно депозита уменьшились в разы, что создало существенный запас прочности.

Тебе надо вопить не Виват Виват, а Цирк Цирк Цирк
 
Renat Akhtyamov:
Он уже льет не плохо, видимо Учитель обучил всем навыкам. Только вот получает ли он пенсию для пополнение счета - еще один вороос

Замечу, что в том, что через некоторое время система перекроет все убытки и будет в прибыли у меня сомнений не вызывает, поэтому то, как резвится Ренат, доставляет мне истинное удовольствие )

 
Maxim Kuznetsov:

"запасаем прочность и спокойно ждём результата"

ROTFL

Да, коллега. Спокойно ждём прибыль (с)

Почему-то некоторых эта фраза шокировала и шокирует до глубины души )

 
Vladimir Baskakov:
Тебе надо вопить не Виват Виват, а Цирк Цирк Цирк

Я не откажу себе в удовольствии процитировать Вас, когда система словит пару трендов )

 

Что хребет форекса сломали?

Теперь можно спокойно ждать прибыль и желательно без убыточных ордеров!

 
Mikhael1983:

Я не откажу себе в удовольствии процитировать Вас, когда система словит пару трендов )

Если пнб в том числе будущее, то ответ должен быть четкий на вопрос "когда", т.е. дата и время!
Такого времени нет?
Так что забудь как страшный сон это пнб
 
Mikhael1983:

Система, которая решила главную задачу - безошибочное определение направления тренда )


Слава ПНБ!

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Evgeniy Chumakov:


Слава ПНБ!

Виват! Виват Виват!
Уничтожим любой депозит за сутки!
 
Mikhael1983:

Я не откажу себе в удовольствии процитировать Вас, когда система словит пару трендов )


Сейчас должна стоять цель не словить пару трендов от двоих других мужиков которые вложились в депозит. А то они могут не отказать себе в удовольствии.

 
Если без шуток, то я искренне буду рад если кто-то сможет показать прибыль на ПНБ.
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