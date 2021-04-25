восстановление статуса продавца - страница 4
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Программист написал программу и распространил копии и вдруг встретились два спекулянта и мы думаем - а кто же из них прав ?
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Если - разобраться с экспертами - их не может быть много, они почти все одним код написаны - буковки и картиночки поменяны и всё!
Программист написал программу и распространил копии и вдруг встретились два спекулянта и мы думаем - а кто же из них прав ?
дело даже не в программе, а всего лишь в панельке!
Но Аксенов оказался парнем коварным, воспользовавшись безобидной ситуацией (внешний вид панельки) завладел кодом как раз таки программы Виталия.
Вопрос: кто поступил более не честно? ???
Программист написал программу и распространил копии и вдруг встретились два спекулянта и мы думаем - а кто же из них прав ?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Если - разобраться с экспертами - их не может быть много, они почти все одним код написаны - буковки и картиночки поменяны и всё!
дело даже не в программе, а всего лишь в панельке!
Но Аксенов оказался парнем коварным, воспользовавшись безобидной ситуацией (внешний вид панельки) завладел кодом как раз таки программы Виталия.
Вопрос: кто поступил более не честно? ???
Вы девушка из той же палаты №6?
У Windows тоже только окна которые сделали ее популярной. Для пользователя Панелька, это именно то что покупателями ассоциируется с самой программой
Вы девушка из той же палаты №6?
Вы девушка из той же палаты №6?
Не вынуждайте меня разозлиться на вас! :D
Проводите это балаган без меня в кругу своих "друзей". Одним списком пойдетеЗа использование моего имени и ссылок без моего согласия прошу отреагировать модераторов
Проводите это балаган без меня в кругу своих "друзей". Одним списком пойдетеЗа использование моего имени и ссылок без моего согласия прошу отреагировать модераторов