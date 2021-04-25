восстановление статуса продавца - страница 4

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значит вы в общем сговоре с целью завладения моего кода и убрать конкурента ( Теперь все ясно ) можете не комментировать и не продолжать !

У вас мания наполеона, обратитесь к специалистам



[Удален]  

Программист написал программу и распространил копии и вдруг встретились два спекулянта и мы думаем - а кто же из них прав ?

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Если - разобраться с экспертами - их не может быть много, они почти все одним код написаны - буковки и картиночки поменяны и всё!   

 
SanAlex:
Программист написал программу и распространил копии и вдруг встретились два спекулянта и мы думаем - а кто же из них прав ?  

дело даже не в программе, а всего лишь в панельке!

Но Аксенов оказался парнем коварным, воспользовавшись безобидной ситуацией (внешний вид панельки) завладел кодом как раз таки программы Виталия.
Вопрос: кто поступил более не честно? ???

 
SanAlex:

Программист написал программу и распространил копии и вдруг встретились два спекулянта и мы думаем - а кто же из них прав ?

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Если - разобраться с экспертами - их не может быть много, они почти все одним код написаны - буковки и картиночки поменяны и всё!   

да только вот козлом отпущения сделали меня ((((( очень справедливо
 
Olesya Martynenko:

дело даже не в программе, а всего лишь в панельке!

Но Аксенов оказался парнем коварным, воспользовавшись безобидной ситуацией (внешний вид панельки) завладел кодом как раз таки программы Виталия.
Вопрос: кто поступил более не честно? ???

Вы девушка из той же палаты №6?

У Windows тоже только окна которые сделали ее популярной. Для пользователя Панелька, это именно то что покупателями ассоциируется с самой программой

 
Уважаемые специалисты и администрация сайта !  Сделайте трезвую оценку произошедшему, не разочаровывайте владельцев купленных продуктов виталия!
 
Evgenii Aksenov:

Вы девушка из той же палаты №6?

Оскорблять девушек это так по мужски !! молодец !! настоящий мужчина
 
Evgenii Aksenov:

Вы девушка из той же палаты №6?

Не вынуждайте меня разозлиться на вас! :D

 

Проводите это балаган без меня в кругу своих "друзей". Одним списком пойдете

За использование моего имени и ссылок без моего согласия прошу отреагировать модераторов
 
Evgenii Aksenov:

Проводите это балаган без меня в кругу своих "друзей". Одним списком пойдете

За использование моего имени и ссылок без моего согласия прошу отреагировать модераторов
Ну да, юриспруденция это не ваш конёк :D 
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