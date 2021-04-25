восстановление статуса продавца - страница 3
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Мало того.... а как же быть покупателям кто купил продукты и теперь не имеет возможности ими пользоваться, это плевок и в сторону покупателей, как со стороны Евгения и какого то там программиста , так и со стороны сайта mql5. кто купил продукт, им то как выходить из данной ситуации?
Авторские права кода, что бы там не заказывали всегда принадлежат программисту. Если другое не оговорено. Если оговорено, то это другой вопрос и не наша компитенция.
В любом случае больше всего страдают в подобной ситуации покупатели продуктов. Сайт поимел свой % с продаж, автор тоже... а покупатели остались у разбитого корыта.
ВЫходит что пользователи продуктами сайта вообще ничем не защищены от потерь? Это не есть справедливость...
В любом случае больше всего страдают в подобной ситуации покупатели продуктов. Сайт поимел свой % с продаж, автор тоже... а покупатели остались у разбитого корыта.
ВЫходит что пользователи продуктами сайта вообще ничем не защищены от потерь? Это не есть справедливость...
Два самых популярных браузера делаются на одном "движке". Две популярные торговые марки выпускают компьютеры на одних и тех же процессорах.
Давайте названия переменных запатентуем чтоли или словосочетания ?
Продукты, автор которых удалён, можно продолжать скачивать в пределах оставшихся лицензий. В этом случае покупатели защищены.
Вы продолжаете использовать чужие материалы для собственного пиара
Кто вам дал разрешение использовать ссылку на мой личный блог?
Вы вообще про авторское право что-то слышали?!!!
Вы накосячили, использовали внешний вид моих программ в 3(!) свои советниках, вводя в заблуждение покупателей
Кроме того это была не реплика, а именно тот же код, который был вставлен по умыслу, вы сами написали что вам панелька понравилась и вы "делали такую"
Но по факту вы использовали именно мой код
Сейчас вы продолжаете рефлексировать в ситуации в которой не правы на 100% и продолжаете нагребать на себя внимание и пиариться
Вы продолжаете использовать чужие материалы для собственного пиара
Кто вам дал разрешение использовать ссылку на мой личный блог?
Вы вообще про авторское право что-то слышали?!!!
Вы накосячили, использовали внешний вид моих программ в 3(!) свои советниках, вводя в заблуждение покупателей
Кроме того это была не реплика, а именно тот же код, который был вставлен по умыслу, вы сами написали что вам панелька понравилась и вы "делали такую"
Но по факту вы использовали именно мой код
Сейчас вы продолжаете рефлексировать в ситуации в которой не правы на 100% и продолжаете нагребать на себя внимание и пиариться
Господи боже мой на не нужно мне твой код панельки я его не брал !!! нам его сделал один и тот же человек не ужели ты не понял еще ((((( читай выше сообщения
И почему ты не пишешь что ты завладел кодом моего робота и как только меня заблокировлы ты обновил один из своих и выставил на продажу ( про это ты не пишешь)
И да я не пеарюсь я просто хочу решить проблему если ты не понимаешь ? зачем мне пиар если я не могу продавать продукты ???
Продукты, автор которых удалён, можно продолжать скачивать в пределах оставшихся лицензий. В этом случае покупатели защищены.
Мой программист отрицает что передавал вам код, во первых
Мне код программы на которую вы ссылаетесь достался таким же способом, что и вам. Плагиата с моей стороны никакого нет
В настоящий момент программа снята с продажи и будет полностью переделана, чтобы избавить ее от этого "токсичного" кода
Все что вы начинаете раздувать здесь это просто месть и пиар. ВЫ не свои ошибки признаете, а пытаетесь очернить меня. Используете мое имя, мои ссылки без моего согласия
Я прошу удалить администрацию форума эту ветку, тк спорная ситуация по коду уже была рассмотрена Администрацией и вынесла свой вердикт
Если бы посчитали, что я использую ваш код, закрыли бы меня. Но получается наоборот, по фактам вы используете чужие программы и прикидываетесь овечкой
Вводите в заблуждение покупателей, ведете не честный маркетинг и просто отвлекаете от работы
Мой программист отрицает что передавал вам код, во первых
Мне код программы на которую вы ссылаетесь достался таким же способом, что и вам. Плагиата с моей стороны никакого нет
В настоящий момент программа снята с продажи и будет полностью переделана, чтобы избавить ее от этого "токсичного" кода
Все что вы начинаете раздувать здесь это просто месть и пиар. ВЫ не свои ошибки признаете, а пытаетесь очернить меня. Используете мое имя, мои ссылки без моего согласия
Я прошу удалить администрацию форума эту ветку, тк споная ситуация по коду уже была рассмотрена Администрацией и вынесла свой вердикт
Если бы посчитали, что я использую ваш код, закрыли бы меня. Но получается наоборот, по фактам вы используете чужие программы и прикидываетесь овечкой
Вводите в заблуждение покупателей, ведете не честный маркетинг и просто отвлекаете от работы