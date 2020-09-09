Один и тот же Код - с другим названием не работает.

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Не пойму - всё работало и тут вдруг перестало работать в тестере. Создаю нового эксперта, копирую с другим названием эксперта 

и копия не работает в тестере - а вот оригинал работает. Что это может быть?

Файлы:
ye5qfd.PNG  109 kb
k5ny672.PNG  111 kb
0sbkn63.PNG  98 kb
 
SanAlex:

Не пойму - всё работало и тут вдруг перестало работать в тестере. Создаю нового эксперта, копирую с другим названием эксперта 

и копия не работает в тестере - а вот оригинал работает. Что это может быть?

Терминал перезапускали?

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Терминал перезапускали?

перезапускал! сейчас думаю удалить полностью всё и переустановить терминал 

 
SanAlex:

перезапускал! сейчас думаю удалить полностью всё и переустановить терминал 

Смотрите, у вас рублёвый счёт, но новый советник почему-то не подгружает пару USDRUB, а она нужна для расчётов, иначе - результат налицо. 

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Vitaly Muzichenko:

Смотрите, у вас рублёвый счёт, но новый советник почему-то не подгружает пару USDRUB

так нет! один то работает а другой точь в точь не работает. Название у них только разное 

[Удален]  

Может название неприличное? Терминал банит? Тут вот давеча парень высказался в ветке, так ведь забанили его однако.

Старого названия в коде не использовали, может файл читаете?

 
Aleksei Stepanenko:
Может название неприличное? Терминал банит? Тут вот давеча парень высказался в ветке, так ведь забанили его однако.

Поменяй название) А копию делаешь на новый файл копированием кода? или сохранить как? По моему опыту сохранить как более верное копирование.

[Удален]  
Aleksei Stepanenko:
Может название неприличное? Терминал банит? Тут вот давеча парень высказался в ветке, так ведь забанили его однако.

Самое интересное - что весь день пропускал это имя (myProekt 02).

теперь как то в терминале работает, в тестере все равно не хочет.

уже и операционку вернул на начальную точку  

Файлы:
slntl0.PNG  147 kb
p7p2az2.PNG  102 kb
[Удален]  
Valeriy Yastremskiy:

сохранить как более верное копирование.

Попробуйте скопировать, как Валерий предлагает, только из рабочего.

А вообще можно поискать причины, если интересно.

[Удален]  
Aleksei Stepanenko:

Попробуйте скопировать, как Валерий предлагает

Да я уже что то сделал - скопировал, работает.

- имя 22 пропустило

Файлы:
e61inp3.PNG  102 kb
9zv0fs4.PNG  111 kb
dlpa355.PNG  109 kb
[Удален]  

может кто попробует у себя 

- интересно будет работать?

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обновил терминал - в терминале работает в тестере нет

Файлы:
myProekt_02.mq5  272 kb
22gop96.PNG  135 kb
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