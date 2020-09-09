Один и тот же Код - с другим названием не работает.
Не пойму - всё работало и тут вдруг перестало работать в тестере. Создаю нового эксперта, копирую с другим названием эксперта
и копия не работает в тестере - а вот оригинал работает. Что это может быть?
Терминал перезапускали?
Терминал перезапускали?
перезапускал! сейчас думаю удалить полностью всё и переустановить терминал
перезапускал! сейчас думаю удалить полностью всё и переустановить терминал
Смотрите, у вас рублёвый счёт, но новый советник почему-то не подгружает пару USDRUB, а она нужна для расчётов, иначе - результат налицо.
Смотрите, у вас рублёвый счёт, но новый советник почему-то не подгружает пару USDRUB
так нет! один то работает а другой точь в точь не работает. Название у них только разное
Может название неприличное? Терминал банит? Тут вот давеча парень высказался в ветке, так ведь забанили его однако.
Старого названия в коде не использовали, может файл читаете?
Может название неприличное? Терминал банит? Тут вот давеча парень высказался в ветке, так ведь забанили его однако.
Поменяй название) А копию делаешь на новый файл копированием кода? или сохранить как? По моему опыту сохранить как более верное копирование.
Может название неприличное? Терминал банит? Тут вот давеча парень высказался в ветке, так ведь забанили его однако.
Самое интересное - что весь день пропускал это имя (myProekt 02).
теперь как то в терминале работает, в тестере все равно не хочет.
уже и операционку вернул на начальную точку
сохранить как более верное копирование.
Попробуйте скопировать, как Валерий предлагает, только из рабочего.
А вообще можно поискать причины, если интересно.
Попробуйте скопировать, как Валерий предлагает
Да я уже что то сделал - скопировал, работает.
- имя 22 пропустило
может кто попробует у себя
- интересно будет работать?
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обновил терминал - в терминале работает в тестере нет
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Не пойму - всё работало и тут вдруг перестало работать в тестере. Создаю нового эксперта, копирую с другим названием эксперта
и копия не работает в тестере - а вот оригинал работает. Что это может быть?