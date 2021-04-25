восстановление статуса продавца - страница 2
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Ну не знаю. Может если фантазия неограниченна… а для меня часто бывают сложности даже в названии советника\индикатора и входящих параметров. Так-что если я где-то встречаю адекватное название параметра, то могу и повторить без зазрения совести.
Речь про графическую панель. Технически клонировать очень сложно, поэтому никто не клонирует. Одинаковые внешне панели - 100% один источник.
Речь про графическую панель. Технически клонировать очень сложно, поэтому никто не клонирует. Одинаковые внешне панели - 100% один источник.
Так и я про панель. Чтобы сделать свою панель надо её нарисовать. А если фантазия скупа, то и получиться может такая-же убогая панелька.
Конечно если все размеры одинаковы, то вероятно один источник. Повторить не очень простая задача, хотя и исполнима. А если взять примерные размеры, цвет, расположение и названия элементов панели, то нет вообще никаких проблем.
Мы наверное о разном говорим. И лучше не продолжать этот диалог. Что-то кажется мне, там не всё однозначно.
Так и я про панель. Чтобы сделать свою панель надо её нарисовать. А если фантазия скупа, то и получиться может такая-же убогая панелька.
Конечно если все размеры одинаковы, то вероятно один источник. Повторить не очень простая задача, хотя и исполнима. А если взять примерные размеры, цвет, расположение и названия элементов панели, то нет вообще никаких проблем.
Мы наверное о разном говорим. И лучше не продолжать этот диалог. Что-то кажется мне, там не всё однозначно.
не - там изменённая копия 100%, причём видно кто у кого копировал, причём с открытого кода
не - там изменённая копия 100%, причём видно кто у кого копировал, причём с открытого кода
Я не отрицаю что там код не такой ( но я его не копировал и не воровал ) ( мне его в советник вставил програмист который писал советник по моему тз )
я опишу еще раз как это все получилось
Я придумал торговую стратегию ( для дальнейшего переноса ее в торгового робота ) написал подробное тз ( могу прикрепить для сверки ) где было мною написано что хочу что бы была торговая панель ( с определенными функциями ) я не указывал какую у кого и так далее просто панель ( разработчик у которому я скинул тз сделал мне советник и в нем торговую панель с 100% как у евгения ( Я ЭТОГО НЕ ЗНАЛ ) Ранее данный разработчик дела просто эту панель евгению
После того как я получил советник готовый по тз я его вывесил в марките ( того не зная что данная панель есть как у Евгения ) не кто советник и так далее не у кого не воровал
Я считаю что моей вины тут нет ( проверить если такая панель у кого просто не возможно ) в марктие более 1000 продуктов
так вот после того как мне написал евгений я поменял эту панель на другую что бы не было такого /
Так подскажите что же я тут нарушил если я нечего не у кого не воровал и не копировал
( Это всего лишь торговая панель ) не советник и не ТС ( и я ее поменял уже ) почему такие серьезные меры приняты за то что я не делал ( а сделал сам программист у которого я заказывал )
не - там изменённая копия 100%, причём видно кто у кого копировал, причём с открытого кода
Мой советник выложен в маркет выложен 5 апреля
Тут чистой воды сговор с целью завладения чужого кода + убрать конкурента ( очень не честно )
А бан получил Я (( Не справедливо ) почему Евгений выкладывает мой код робота после того как как мой советник забанен ????????????? как это понимать ?????
Ветка показывает реальность такой схемы:
не программист заказывает во Фрилансе советника. Затем размещает его в Маркете через агрессивный маркетинг, делая сотни продаж.
Грааль!
Ветка показывает реальность такой схемы:
не программист заказывает во Фрилансе советника. Затем размещает его в Маркете через агрессивный маркетинг, делая сотни продаж.
Грааль!
важно то что я уверен что это было все спланировано что бы убрать меня с маркета и завладеть моим советником таким способом . ((( а я попался
Вот так:
Обещаете подарок в обмен на звезды и отзыв.
ЧТО можно на это сказать сейчас ???? тут нет накрутки отзывов ??? ))))
Так же прошу обратить внимание что Евгений Получил доступ моего советник ( к открытому коду ( решив что меня убрал с своего пути) у разработчика и выложил его через пару дней как свой после того как написал на меня жалобы по поводу панели
Мой советник выложен в маркет выложен 5 апреля
Тут чистой воды сговор с целью завладения чужого кода + убрать конкурента ( очень не честно )
А бан получил Я (( Не справедливо ) почему Евгений выкладывает мой код робота после того как как мой советник забанен ????????????? как это понимать ?????
пишите в сервисдеск
пишите в сервисдеск