восстановление статуса продавца - страница 2

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Alexey Viktorov:

Ну не знаю. Может если фантазия неограниченна… а для меня часто бывают сложности даже в названии советника\индикатора и входящих параметров. Так-что если я где-то встречаю адекватное название параметра, то могу и повторить без зазрения совести.

Речь про графическую панель. Технически клонировать очень сложно, поэтому никто не клонирует. Одинаковые внешне панели - 100% один источник.

 
fxsaber:

Речь про графическую панель. Технически клонировать очень сложно, поэтому никто не клонирует. Одинаковые внешне панели - 100% один источник.

Так и я про панель. Чтобы сделать свою панель надо её нарисовать. А если фантазия скупа, то и получиться может такая-же убогая панелька.

Конечно если все размеры одинаковы, то вероятно один источник. Повторить не очень простая задача, хотя и исполнима. А если взять примерные размеры, цвет, расположение и названия элементов панели, то нет вообще никаких проблем.

Мы наверное о разном говорим. И лучше не продолжать этот диалог. Что-то кажется мне, там не всё однозначно.

 
Alexey Viktorov:

Так и я про панель. Чтобы сделать свою панель надо её нарисовать. А если фантазия скупа, то и получиться может такая-же убогая панелька.

Конечно если все размеры одинаковы, то вероятно один источник. Повторить не очень простая задача, хотя и исполнима. А если взять примерные размеры, цвет, расположение и названия элементов панели, то нет вообще никаких проблем.

Мы наверное о разном говорим. И лучше не продолжать этот диалог. Что-то кажется мне, там не всё однозначно.

не - там изменённая копия 100%, причём видно кто у кого копировал, причём с открытого кода

 
Aleksey Semenov:

не - там изменённая копия 100%, причём видно кто у кого копировал, причём с открытого кода

Смотрите Вы неправильно поняли суть проблемы
Я не отрицаю что там код не такой ( но я его не копировал и не воровал ) ( мне его в советник вставил програмист который писал советник по моему тз )
я опишу еще раз как это все получилось

Я придумал торговую стратегию ( для дальнейшего переноса ее в торгового робота ) написал подробное тз ( могу прикрепить для сверки ) где было мною написано что хочу что бы была торговая панель ( с определенными функциями ) я не указывал какую у кого и так далее просто панель ( разработчик у которому я скинул тз сделал мне советник и в нем торговую панель с 100%  как у евгения ( Я ЭТОГО НЕ ЗНАЛ ) Ранее данный разработчик дела просто эту панель евгению

После того как я получил советник готовый по тз я его вывесил в марките ( того не зная что данная панель есть как у Евгения ) не кто советник и так далее не у кого не воровал

Я считаю что моей вины тут нет ( проверить если такая панель у кого просто не возможно ) в марктие более 1000 продуктов

так вот после того как мне написал евгений я поменял эту панель на другую что бы не было такого /
Так подскажите что же я тут нарушил если я нечего не у кого не воровал  и не копировал

( Это всего лишь торговая панель ) не советник и не ТС ( и я ее поменял уже ) почему такие серьезные меры приняты за то что я не делал ( а сделал сам программист у которого я заказывал )
 
Aleksey Semenov:

не - там изменённая копия 100%, причём видно кто у кого копировал, причём с открытого кода

Так же прошу обратить внимание что Евгений Получил доступ моего советник ( к открытому коду ( решив что меня убрал с своего пути) у разработчика и выложил его через пару дней как свой после того как написал на меня жалобы по поводу панели
Мой советник выложен в маркет выложен 5 апреля

Тут чистой воды сговор с целью завладения чужого кода + убрать конкурента ( очень не честно )



А бан получил Я (( Не справедливо ) почему Евгений выкладывает мой код робота после того как как мой советник забанен ????????????? как это понимать ?????
 

Ветка показывает реальность такой схемы:

не программист заказывает во Фрилансе советника. Затем размещает его в Маркете через агрессивный маркетинг, делая сотни продаж.

Грааль!

 
fxsaber:

Ветка показывает реальность такой схемы:

не программист заказывает во Фрилансе советника. Затем размещает его в Маркете через агрессивный маркетинг, делая сотни продаж.

Грааль!

важно то что я уверен что это было все спланировано что бы убрать меня с маркета и завладеть моим советником таким способом . ((( а я попался

 
Evgeniy Zhdan:

Вот так:

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https://www.mql5.com/en/blogs/post/740436 вот ответ на отзывы
ЧТО можно на это сказать сейчас ???? тут нет накрутки отзывов ??? ))))
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Vitali Vasilenka:
Так же прошу обратить внимание что Евгений Получил доступ моего советник ( к открытому коду ( решив что меня убрал с своего пути) у разработчика и выложил его через пару дней как свой после того как написал на меня жалобы по поводу панели
Мой советник выложен в маркет выложен 5 апреля

Тут чистой воды сговор с целью завладения чужого кода + убрать конкурента ( очень не честно )



А бан получил Я (( Не справедливо ) почему Евгений выкладывает мой код робота после того как как мой советник забанен ????????????? как это понимать ?????

пишите в сервисдеск

 
Denis Nikolaev:

пишите в сервисдеск

я все написал жду ответа ((( 
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