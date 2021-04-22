Трейдер должен быть жадным? - страница 21

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SanAlex:

А кокой клей купили? думаю тоже купить - кокой лучше резиновый или пва ?

Рекламируют момент, надеюсь не прогадаете :)


 
VVT:

Константин, не горячитесь, я не обижаюсь a желаю Вам здоровья ведь скоро 80 и прибавка к пенсии.

Просто было любопытно посмотреть как демо миллионеры зарабатывают жанглируя банками из под клея, Вы бы ролик бы сняли )

Леночка, не жанглируют, а жонглируют. 

 
Konstantin Erin:

подумай, корректно ли предполагать ПОДЕЛИТЬ вместо ПОДЕЛИТЬСЯ?  они имеют разный смысл

и как же это ты, много лет знаком с Форексом, имеешь лигу роботов и все что у тебя есть - это стадо лосей со своим отрицательным выигрышем

В смысле ? Лига не может дать ни одного лося - там только демо-счета. 

StopLoss - это убыток РЕАЛЬНЫЙ. Ты же им предлагаешь делиться ! 

"Поделить" или "поделиться" - не суть важно, чужие убытки ты делить, судя по всему, не собираешься. И прибылями своими тоже делиться не будешь. И чего стоит твое предложение ?

 

Теперь продемонстрирую причины, почему WebGopnik терпит убытки а если прибыль у него - то мелкая

в пятницу я открыл много Buy. Часть закрыл, 5 остались по 10 лотов.  в точке 1 был момент, когда их можно было закрыть с общей прибылью, но тогда увеличился бы счет лосей.  и я оставил их до понедельника.  в понедельник цена пошла вниз.  в точке 2 еще была возможность закрыть их с минимальным убытком. Но как мы рассуждаем: цена идет вверх-вниз, когда нибудь закроется по ТП в плюс. Это называется пересиживание.  в результате в точке 3 весь прошлый выигрыш испарился и средства были равны исходным 5000.


Если бы мне в этот момент срочно потребовались деньги, то закрыв счет я только бы их и получил и даже меньше. Как сказал один гопник: а за что я ехал?  ладно, цена ушла вниз, внизу покупаем.  выяснилось, что свободная маржа в минусе.  и только в точке 4 набралась маржа на покупку 1 лота.

как же следовало поступить?  в точке 1 или 2 и тем более чуть позже видно, что цена идет вниз.  надо отвергнуть пересиживание и закрывать все Buy. а вот в точке 3 - ее же хорошо видно - покупать. Представляете, какая прибыль была бы в точке 4!!!

Вывод: торговать на М1.  все время смотреть на график.  максимальное время удержания позиции = 1 час, среднее время 10 ... 15 минут.  у меня среднее время удержания 20 минут, у WebGopnik = 12 часов.

ну и разумеется - тренировка интуиции с помощью предложенного спортивного снаряда для жонглирования: длина 7, диаметр 3,5 см, вес 25 г, мягкий, удобно лежит в руке

если кому интересно посмотреть мой сигнал - наберите в поиске AAAA Proba

[Удален]  
Konstantin Erin:

это ужасный показатель 

Снимок такой риск в ближайшем будущем - приведёт к сливу 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

У Вас стратегия основана на азарт (типа "Казино") (Красная - Чёрная)

 

Правильно!

Если сделка в +, то Костик гений, а если в -, то "теперь я покажу, почему WebGopnik терпит убытки...".

Короткая иллюстрация на тему, почему Ерин не открывает реальный счет.

 
denis.eremin:

Правильно!

Если сделка в +, то Костик гений, а если в -, то "теперь я покажу, почему WebGopnik терпит убытки...".

Короткая иллюстрация на тему, почему Ерин не открывает реальный счет.

где Вы видите минус? закрыл все ордера в + итого баланс 28 тысяч, увеличение за 6 рабочих дней почти в 6 раз. По дороге продемонстрировал Ваши ошибки.

 

Итог: на форексе лафа и прибыль. Нужно всего лишь умение сносно работать на компьютере и главное пройти тренировку на трежоне (снаряд для тренировки жонглирования)

у WebGopnik пошла 5-я неделя, среднее время удержания 12 часов   -   про это Вам и толкую    надо сделать Снаряд ТРЕнировки ЖОНглирования для успешной торговли на ФОРекс, сокращенно СТРЕЖОНФОР  и через месяц у Вас прибыль попрет!!!

Еще распространенная ошибка задирать плечо до 3000.   самое лучшее = 500

 
Konstantin Erin:

где Вы видите минус? закрыл еще 3 ордера в + итого баланс 25 тысяч, увеличение за 6 рабочих дней в 5 раз. По дороге продемонстрировал Ваши ошибки.

    

Итог: на форексе лафа и прибыль. Нужно всего лишь умение сносно работать на компьютере и главное пройти тренировку на трежоне (снаряд для тренировки жонглирования)

у WebGopnik пошла 5-я неделя, среднее время удержания 12 часов   -   про это Вам и толкую    надо сделать ТРЕЖОН и через месяц у Вас прибыль попрет!!!

Завязывал бы ты с этим клеем....

 
denis.eremin:   Завязывал бы ты с этим клеем....

обнаружил, что для СТРЕЖОНФОР подходят тюбики от зубной пасты и крема для бритья.  диаметр=3,5 см, длина 7 см, вес 25 г, мягкий, удобно лежит в руке

WebGopnik написал в личку, что сделал СТРЕЖОНФОР, всю ночь тренировался и с полночи успешно торгует... Ждемс...

если сейчас закроет прибыльные сделки будет +45%      это +21% за сегодняшнее утро.     вот что значит ночь с СТРЕЖОНФОР

2 человека написали в личку адреса, выслал СТРЕЖОНФОР.  дороговато стоит пересылка   Написал на подъезде объявление, 8 человек купили по 1000 рублей.  это компенсировало затраты на пересылку и как бы приблизило добавку к пенсии

 
SanAlex:

это ужасный показатель 

   такой риск в ближайшем будущем - приведёт к сливу 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

У Вас стратегия основана на азарт (типа "Казино") (Красная - Чёрная)

Ужасный это Вы про 99,3% прибыльных и 0,7% лосей    у Вас в казино такие успехи?   Вы сами то себе верите в то что пишете?    ощущается черная зависть

быстрей делайте СТРЕЖОНФОР и тогда Вам будут завидовать!!!   как сейчас Вы мне завидуете!

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