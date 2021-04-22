Трейдер должен быть жадным? - страница 21
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А кокой клей купили? думаю тоже купить - кокой лучше резиновый или пва ?
Рекламируют момент, надеюсь не прогадаете :)
Константин, не горячитесь, я не обижаюсь a желаю Вам здоровья ведь скоро 80 и прибавка к пенсии.
Просто было любопытно посмотреть как демо миллионеры зарабатывают жанглируя банками из под клея, Вы бы ролик бы сняли )
Леночка, не жанглируют, а жонглируют.
подумай, корректно ли предполагать ПОДЕЛИТЬ вместо ПОДЕЛИТЬСЯ? они имеют разный смысл
и как же это ты, много лет знаком с Форексом, имеешь лигу роботов и все что у тебя есть - это стадо лосей со своим отрицательным выигрышем
В смысле ? Лига не может дать ни одного лося - там только демо-счета.
StopLoss - это убыток РЕАЛЬНЫЙ. Ты же им предлагаешь делиться !
"Поделить" или "поделиться" - не суть важно, чужие убытки ты делить, судя по всему, не собираешься. И прибылями своими тоже делиться не будешь. И чего стоит твое предложение ?
Теперь продемонстрирую причины, почему WebGopnik терпит убытки а если прибыль у него - то мелкая
в пятницу я открыл много Buy. Часть закрыл, 5 остались по 10 лотов. в точке 1 был момент, когда их можно было закрыть с общей прибылью, но тогда увеличился бы счет лосей. и я оставил их до понедельника. в понедельник цена пошла вниз. в точке 2 еще была возможность закрыть их с минимальным убытком. Но как мы рассуждаем: цена идет вверх-вниз, когда нибудь закроется по ТП в плюс. Это называется пересиживание. в результате в точке 3 весь прошлый выигрыш испарился и средства были равны исходным 5000.
Если бы мне в этот момент срочно потребовались деньги, то закрыв счет я только бы их и получил и даже меньше. Как сказал один гопник: а за что я ехал? ладно, цена ушла вниз, внизу покупаем. выяснилось, что свободная маржа в минусе. и только в точке 4 набралась маржа на покупку 1 лота.
как же следовало поступить? в точке 1 или 2 и тем более чуть позже видно, что цена идет вниз. надо отвергнуть пересиживание и закрывать все Buy. а вот в точке 3 - ее же хорошо видно - покупать. Представляете, какая прибыль была бы в точке 4!!!
Вывод: торговать на М1. все время смотреть на график. максимальное время удержания позиции = 1 час, среднее время 10 ... 15 минут. у меня среднее время удержания 20 минут, у WebGopnik = 12 часов.
ну и разумеется - тренировка интуиции с помощью предложенного спортивного снаряда для жонглирования: длина 7, диаметр 3,5 см, вес 25 г, мягкий, удобно лежит в руке
если кому интересно посмотреть мой сигнал - наберите в поиске AAAA Proba
это ужасный показатель
такой риск в ближайшем будущем - приведёт к сливу
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У Вас стратегия основана на азарт (типа "Казино") (Красная - Чёрная)
Правильно!
Если сделка в +, то Костик гений, а если в -, то "теперь я покажу, почему WebGopnik терпит убытки...".
Короткая иллюстрация на тему, почему Ерин не открывает реальный счет.
Правильно!
Если сделка в +, то Костик гений, а если в -, то "теперь я покажу, почему WebGopnik терпит убытки...".
Короткая иллюстрация на тему, почему Ерин не открывает реальный счет.
где Вы видите минус? закрыл все ордера в + итого баланс 28 тысяч, увеличение за 6 рабочих дней почти в 6 раз. По дороге продемонстрировал Ваши ошибки.
Итог: на форексе лафа и прибыль. Нужно всего лишь умение сносно работать на компьютере и главное пройти тренировку на трежоне (снаряд для тренировки жонглирования)
у WebGopnik пошла 5-я неделя, среднее время удержания 12 часов - про это Вам и толкую надо сделать Снаряд ТРЕнировки ЖОНглирования для успешной торговли на ФОРекс, сокращенно СТРЕЖОНФОР и через месяц у Вас прибыль попрет!!!
Еще распространенная ошибка задирать плечо до 3000. самое лучшее = 500
где Вы видите минус? закрыл еще 3 ордера в + итого баланс 25 тысяч, увеличение за 6 рабочих дней в 5 раз. По дороге продемонстрировал Ваши ошибки.
Итог: на форексе лафа и прибыль. Нужно всего лишь умение сносно работать на компьютере и главное пройти тренировку на трежоне (снаряд для тренировки жонглирования)
у WebGopnik пошла 5-я неделя, среднее время удержания 12 часов - про это Вам и толкую надо сделать ТРЕЖОН и через месяц у Вас прибыль попрет!!!
Завязывал бы ты с этим клеем....
обнаружил, что для СТРЕЖОНФОР подходят тюбики от зубной пасты и крема для бритья. диаметр=3,5 см, длина 7 см, вес 25 г, мягкий, удобно лежит в руке
WebGopnik написал в личку, что сделал СТРЕЖОНФОР, всю ночь тренировался и с полночи успешно торгует... Ждемс...
если сейчас закроет прибыльные сделки будет +45% это +21% за сегодняшнее утро. вот что значит ночь с СТРЕЖОНФОР
2 человека написали в личку адреса, выслал СТРЕЖОНФОР. дороговато стоит пересылка Написал на подъезде объявление, 8 человек купили по 1000 рублей. это компенсировало затраты на пересылку и как бы приблизило добавку к пенсии
это ужасный показатель
такой риск в ближайшем будущем - приведёт к сливу
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У Вас стратегия основана на азарт (типа "Казино") (Красная - Чёрная)
Ужасный это Вы про 99,3% прибыльных и 0,7% лосей у Вас в казино такие успехи? Вы сами то себе верите в то что пишете? ощущается черная зависть
быстрей делайте СТРЕЖОНФОР и тогда Вам будут завидовать!!! как сейчас Вы мне завидуете!