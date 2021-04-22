Трейдер должен быть жадным? - страница 22
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Ужасный это Вы про 99,3% прибыльных и 0,7% лосей у Вас в казино такие успехи? Вы сами то себе верите в то что пишете? ощущается черная зависть
быстрей делайте СТРЕЖОНФОР и тогда Вам будут завидовать!!! как сейчас Вы мне завидуете!
какая может быть зависть? когда просадка была на грани слива, да ещё рискуете с увеличенными лотами
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вот Вы считаете эти цифры - нормально?
какая может быть зависть? когда просадка была на грани слива, да ещё рискуете с увеличенными лотами
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
вот Вы считаете эти цифры - нормально?
Давайте я Вам объясню, откуда эти цифры взялись. в пятницу вечером кажется депозит = 24100 и 5 Buy 50 лотов суммарно. благодаря СТРЕЖОНФОР я знал, что цена далее дернется вниз и далее далеко вверх. поэтому для демонстрации ошибки пересиживания я оставил открытые ордера. далее цена как я и предполагал пошла вниз и средства снизились что-то до 4200. вот это и есть просадка 82%. какой-либо вред от нее отсутствовал. ну мог я еще 10 или 15 тысяч запрофитить, только они мне нужны? это же демо!!! могу показать, как здесь же возникла цифра 276% загрузки депозита. Посмотрите на графикон везде синий. это значит, что абсолютная просадка - уход ниже исходного депозита - напрочь отсутствовала. на мой сигнал можно подписаться. а Ваши сигналы ТЮ-тю...
быстрей делайте СТРЕЖОНФОР и тогда Вам будут завидовать!!! как сейчас Вы мне завидуете! Берите пример с WebGopnik - он сделал СТРЕЖОНФОР и у него уже 43% и еще 7% открытых ордеров
Давайте я Вам объясню, откуда эти цифры взялись. в пятницу вечером кажется депозит = 24100 и 5 Buy 50 лотов суммарно. благодаря СТРЕЖОНФОР я знал, что цена далее дернется вниз и далее далеко вверх. поэтому для демонстрации ошибки пересиживания я оставил открытые ордера. далее цена как я и предполагал пошла вниз и средства снизились что-то до 4200. вот это и есть просадка 82%. какой-либо вред от нее отсутствовал. ну мог я еще 10 или 15 тысяч запрофитить, только они мне нужны? это же демо!!! могу показать, как здесь же возникла цифра 276% загрузки депозита. Посмотрите на график
он везде синий. это значит, что абсолютная просадка - уход ниже исходного депозита - напрочь отсутствовала. на мой сигнал можно подписаться. а Ваши сигналы ТЮ-тю...
быстрей делайте СТРЕЖОНФОР и тогда Вам будут завидовать!!! как сейчас Вы мне завидуете! Берите пример с WebGopnik - он сделал СТРЕЖОНФОР и у него уже 43% и еще 7% открытых ордеров
Это высокорисоквая торговля у Вас, в долгосроке вы сольётесь.
Дорогой Гопочка! Ну где ты тут видишь риск? у меня плечо всего-то 500, а у тебя целый 3 тысячи!!! это в 6 раз больше. ты представь, идешь ты по улице а навстречу мужик у которого плечи в 6 раз шире. ну и как ты мимо него пройдешь? он же всю дорогу тебе загородит. так что 500 - это самое милое дело. и где ты видишь риск, если у меня весь график синий! риск - это когда график красный, как у тебя. так что вступай в мой клан СТРЕЖОНФОР вступительный взнос 100 долларов. ах у тебя нет 100 долларов? Один мой знакомый рассказывал, как он автостопом добрался до США. а там у него сломался ноутбук и нужны деньги на новый. он решил их насобирать. а попрошайничество у них запрещено. а тогда начали внедряться QR-коды. У него был сайт как он ехал, где бывал. и там была кнопка ДОНАТ, т.е. взнос. адрес этого сайта он нарисовал на спине в виде QR-кода примерно вот-так
Файл с QR-кодом приложил
с этой штукой на спине он лег на тротуар главной улицы. Это разрешено. если бы полицейские догадались, что он попрошайничает - его бы прогнали. но результат отсутствовал. Он понял - его стесняются. Он пошел в парк и лег спиной кверху. Он слышал звуки сканирования фотоаппаратами. за 3 дня он набрал деньги на ноутбук. думаю, это было больше 100 долларов
сейчас в каждом смартфоне сканер QR-кода
Дорогой Гопочка! Ну где ты тут видишь риск? у меня плечо всего-то 500, а у тебя целый 3 тысячи!!! это в 6 раз больше. ты представь, идешь ты по улице а навстречу мужик у которого плечи в 6 раз шире. ну и как ты мимо него пройдешь? он же всю дорогу тебе загородит. так что 500 - это самое милое дело. и где ты видишь риск, если у меня весь график синий! риск - это когда график красный, как у тебя. так что вступай в мой клан СТРЕЖОНФОР вступительный взнос 100 долларов. ах у тебя нет 100 долларов? Один мой знакомый рассказывал, как он автостопом добрался до США. а там у него сломался ноутбук и нужны деньги на новый. он решил их насобирать. а попрошайничество у них запрещено. а тогда начали внедряться QR-коды. У него был сайт как он ехал, где бывал. и там была кнопка ДОНАТ, т.е. взнос. адрес этого сайта он нарисовал на спине в виде QR-кода примерно вот-так
Файл с QR-кодом приложил
с этой штукой на спине он лег на тротуар главной улицы. Это разрешено. если бы полицейские догадались, что он попрошайничает - его бы прогнали. но результат отсутствовал. Он понял - его стесняются. Он пошел в парк и лег спиной кверху. Он слышал звуки сканирования фотоаппаратами. за 3 дня он набрал деньги на ноутбук. думаю, это было больше 100 долларов
сейчас в каждом смартфоне сканер QR-кода
у меня отсутствуют убытки, 99% прибыльных сделок. я за неделю и 1 день = 6 рабочих дней увеличил депозит в 7 раз ну где какой убыток? все время +++++++++
у меня: 2 подписчика 317 сделок из них 315 прибыльные мой график синий после СТРЕЖОНФОР будет только прибыль!!!
у тебя: подписка запрещена всего 114 сделок 53,5% убыточных сделок твой красно-синий
Не надоело? Впрочем оба хороши
Завидуете? увеличил депо в 7 раз за 7 рабочих дней, из 300 ордеров всего 5 лосей... вот сумейте так!!! потом злобствуйте
Завидуете?
ахах ) нет, этап любования своими демо результатами я прошел лет этак десять назад
как надоест вести пустую дискуссию - прекратите... Впрочем оба хороши а у Вас на демо было 99% прибыльных сделок? получено с помощью СТРЕЖОНФОР - знал, куда пойдет тренд. Интересно?установил робота на VPS - пусть пудрит мозги слить такую сумму ему вряд ли удастся