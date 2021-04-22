Трейдер должен быть жадным? - страница 22

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Konstantin Erin:

Ужасный это Вы про 99,3% прибыльных и 0,7% лосей    у Вас в казино такие успехи?   Вы сами то себе верите в то что пишете?    ощущается черная зависть

быстрей делайте СТРЕЖОНФОР и тогда Вам будут завидовать!!!   как сейчас Вы мне завидуете!


какая может быть зависть? когда просадка была на грани слива, да ещё рискуете с увеличенными лотами  

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вот Вы считаете эти цифры - нормально?

Снимок23 

 
SanAlex:

какая может быть зависть? когда просадка была на грани слива, да ещё рискуете с увеличенными лотами  

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вот Вы считаете эти цифры - нормально?

 

Давайте я Вам объясню, откуда эти цифры взялись.  в пятницу вечером кажется депозит = 24100 и 5 Buy 50 лотов суммарно.  благодаря СТРЕЖОНФОР я знал, что цена далее дернется вниз и далее далеко вверх.  поэтому для демонстрации ошибки пересиживания я оставил открытые ордера.  далее цена как я и предполагал пошла вниз и средства снизились что-то до 4200.  вот это и есть просадка 82%.  какой-либо вред от нее отсутствовал.  ну мог я еще 10 или 15 тысяч запрофитить, только они мне нужны?  это же демо!!!  могу показать, как здесь же возникла цифра 276% загрузки депозита.   Посмотрите на график

он везде синий.   это значит, что абсолютная просадка - уход ниже исходного депозита - напрочь отсутствовала. на мой сигнал можно подписаться.  а Ваши сигналы ТЮ-тю...

быстрей делайте СТРЕЖОНФОР и тогда Вам будут завидовать!!!   как сейчас Вы мне завидуете!  Берите пример с WebGopnik  -  он сделал СТРЕЖОНФОР и у него уже 43% и еще 7% открытых ордеров

 
Konstantin Erin:

Давайте я Вам объясню, откуда эти цифры взялись.  в пятницу вечером кажется депозит = 24100 и 5 Buy 50 лотов суммарно.  благодаря СТРЕЖОНФОР я знал, что цена далее дернется вниз и далее далеко вверх.  поэтому для демонстрации ошибки пересиживания я оставил открытые ордера.  далее цена как я и предполагал пошла вниз и средства снизились что-то до 4200.  вот это и есть просадка 82%.  какой-либо вред от нее отсутствовал.  ну мог я еще 10 или 15 тысяч запрофитить, только они мне нужны?  это же демо!!!  могу показать, как здесь же возникла цифра 276% загрузки депозита.   Посмотрите на график


он везде синий.   это значит, что абсолютная просадка - уход ниже исходного депозита - напрочь отсутствовала. на мой сигнал можно подписаться.  а Ваши сигналы ТЮ-тю...

быстрей делайте СТРЕЖОНФОР и тогда Вам будут завидовать!!!   как сейчас Вы мне завидуете!  Берите пример с WebGopnik  -  он сделал СТРЕЖОНФОР и у него уже 43% и еще 7% открытых ордеров

Это высокорисоквая торговля у Вас, в долгосроке вы сольётесь.

 
webgopnik: Это высокорисоквая торговля у Вас, в долгосроке вы сольётесь.

Дорогой Гопочка!   Ну где ты тут видишь риск?  у меня плечо всего-то 500, а у тебя целый 3 тысячи!!!  это в 6 раз больше.  ты представь, идешь ты по улице а навстречу мужик у которого плечи в 6 раз шире.  ну и как ты мимо него пройдешь?  он же всю дорогу тебе загородит.  так что 500 - это самое милое дело.  и где ты видишь риск, если у меня весь график синий!  риск - это когда график красный, как у тебя.  так что вступай в мой клан СТРЕЖОНФОР    вступительный взнос 100 долларов.   ах у тебя нет 100 долларов?   Один мой знакомый рассказывал, как он автостопом добрался до США.   а там у него сломался ноутбук и нужны деньги на новый.   он решил их насобирать.   а попрошайничество у них запрещено.   а тогда начали внедряться QR-коды.  У него был сайт как он ехал, где бывал.   и там была кнопка ДОНАТ, т.е. взнос.   адрес этого сайта он нарисовал на спине в виде QR-кода примерно вот-так

Файл с QR-кодом приложил

с этой штукой на спине он лег на тротуар главной улицы. Это разрешено.   если бы полицейские догадались, что он попрошайничает - его бы прогнали. но результат отсутствовал. Он понял - его стесняются.  Он пошел в парк и лег спиной кверху.  Он слышал звуки сканирования фотоаппаратами.  за 3 дня он набрал деньги на ноутбук.   думаю, это было больше 100 долларов

сейчас в каждом смартфоне сканер QR-кода

Файлы:
QR.zip  7 kb
 
Konstantin Erin:

Дорогой Гопочка!   Ну где ты тут видишь риск?  у меня плечо всего-то 500, а у тебя целый 3 тысячи!!!  это в 6 раз больше.  ты представь, идешь ты по улице а навстречу мужик у которого плечи в 6 раз шире.  ну и как ты мимо него пройдешь?  он же всю дорогу тебе загородит.  так что 500 - это самое милое дело.  и где ты видишь риск, если у меня весь график синий!  риск - это когда график красный, как у тебя.  так что вступай в мой клан СТРЕЖОНФОР    вступительный взнос 100 долларов.   ах у тебя нет 100 долларов?   Один мой знакомый рассказывал, как он автостопом добрался до США.   а там у него сломался ноутбук и нужны деньги на новый.   он решил их насобирать.   а попрошайничество у них запрещено.   а тогда начали внедряться QR-коды.  У него был сайт как он ехал, где бывал.   и там была кнопка ДОНАТ, т.е. взнос.   адрес этого сайта он нарисовал на спине в виде QR-кода примерно вот-так

Файл с QR-кодом приложил

с этой штукой на спине он лег на тротуар главной улицы. Это разрешено.   если бы полицейские догадались, что он попрошайничает - его бы прогнали. но результат отсутствовал. Он понял - его стесняются.  Он пошел в парк и лег спиной кверху.  Он слышал звуки сканирования фотоаппаратами.  за 3 дня он набрал деньги на ноутбук.   думаю, это было больше 100 долларов

сейчас в каждом смартфоне сканер QR-кода

Риск проявляется не в плече, а в лоте - посмотри какими мегалотами ты херачишь. У тебя убыток отжирает 90% депозита, в то время как у меня убыток не более 10% снимает.
 
webgopnik:   Риск проявляется не в плече, а в лоте - посмотри какими мегалотами ты херачишь. У тебя убыток отжирает 90% депозита, в то время как у меня убыток не более 10% снимает.

у меня отсутствуют убытки, 99% прибыльных сделок.  я за неделю и 1 день = 6 рабочих дней  увеличил депозит в 7 раз ну где какой убыток?  все время +++++++++

у меня:  2 подписчика    317 сделок из них 315 прибыльные                             мой график синий            после СТРЕЖОНФОР   будет только прибыль!!!

у тебя: подписка запрещена   всего  114 сделок  53,5% убыточных сделок  твой красно-синий         

 
Konstantin Erin:

Не надоело? Впрочем оба хороши

 
Andrei TrukhanovichНе надоело? Впрочем оба хороши

Завидуете?  увеличил депо в 7 раз за 7 рабочих дней, из 300 ордеров всего 5 лосей...  вот сумейте так!!!  потом злобствуйте

 
Konstantin Erin:

Завидуете?

ахах ) нет, этап любования своими демо результатами я прошел лет этак десять назад

 
Andrei Trukhanovichахах ) нет, этап любования своими демо результатами я прошел лет этак десять назад

 как надоест вести пустую дискуссию - прекратите...  Впрочем оба хороши    а у Вас на демо было 99% прибыльных сделок?  получено с помощью СТРЕЖОНФОР - знал, куда пойдет тренд.  Интересно?

установил робота на VPS - пусть пудрит мозги       слить такую сумму ему вряд ли удастся
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