Вывод котировок MQL5 в Exel - страница 3
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Хороший эксперт. Можно ли как то его улучшить чтобы он пачками котировки выгружал? Например пара EUR/USD котировки: М1-Mn и сразу по сотне активов. Мажоры, кроскурсы, индексы и прочее. Если по одной котировке выгружать и по одному таймфрейму это крайне накладно
Это не моё чудо! я просто в скрипт сохранил. а Автор вот #15 Malik Arykov
Вот решил помочь и написал эксперта, который сохраняет котировки в csv-файл
Особенности:
Эксперт самое то. Cпасибо огромное.
Можно ли в нем сделать чтобы выбирать нужные котировки пачками или категориями (к примеру те которые у меня на данный момент находятся в окне обзора рынка) и тайм фреймы пачками к примеру с M5 по D1 и прочее, а не по одному.И еще не разобрался как сделать чтобы этот советник обновлял котировки с заданным периодом в автоматическом режиме?
1) Можно ли в нем сделать чтобы выбирать нужные котировки пачками или категориями (к примеру те которые у меня на данный момент находятся в окне обзора рынка) и тайм фреймы пачками к примеру с M5 по D1 и прочее, а не по одному.2) И еще не разобрался как сделать чтобы этот советник обновлял котировки с заданным периодом в автоматическом режиме?
1) Самое простое решение: открыть графики, например EURUSD c M5 по D1 и по всем символам. На каждом графике запустить эксперт с выбором нужного периода. Сохранить все это в профиле. Не знаю выдержит ли такую нагрузку терминал, но можно попробовать ;-) Если терминал начнет "брыкаться" от такого количества графиков, то запустите столько терминалов сколько выдержит ваш комп ;-) Хотя я ставлю смайлики, это не стёб, а на полном серьезе.
Другое решение - самому откорректировать текст эксперта под свои нужды. Заготовки отлаженных функций есть.
2) Выгрузка идет в автоматическом режиме, поскольку находится в обработчике OnTick(). Если выбрали M5, то каждые 5 минут будет сброс котировки бара. Вот по этому выгрузка выполнена в виде эксперта. У скрипта нет обработчика OnTick
1) Самое простое решение: открыть графики, например EURUSD c M5 по D1 и по всем символам. На каждом графике запустить эксперт с выбором нужного периода. Сохранить все это в профиле. Не знаю выдержит ли такую нагрузку терминал, но можно попробовать ;-) Если терминал начнет "брыкаться" от такого количества графиков, то запустите столько терминалов сколько выдержит ваш комп ;-) Хотя я ставлю смайлики, это не стёб, а на полном серьезе.
Другое решение - самому откорректировать текст эксперта под свои нужды. Заготовки отлаженных функций есть.
2) Выгрузка идет в автоматическом режиме, поскольку находится в обработчике OnTick(). Если выбрали M5, то каждые 5 минут будет сброс котировки бара. Вот по этому выгрузка выполнена в виде эксперта. У скрипта нет обработчика OnTick
Спасибо за совет, но для меня важно упрощать и автоматизировать процессы, в данном случае при открытии нескольких терминалов это не получится.
Здравствуйте!
можно свой дурацкий вопрос сюда напишу. мне нужно получать текущие котировки в excel.
когда то давно можно было скачать файл https://www.forexite.com/blog/kotirovki-forex-v-microsoft-excel/ и там всё просто работало как мне хотелось.
Нашел где то (сам не понял где) файл DDE-samples.xls . там примерно тоже, что мне нужно, только тоже ничего не работает. Поделитесь пожалуйста информацией, где такой рабочий файл раздобыть?
Здравствуйте!
можно свой дурацкий вопрос сюда напишу. мне нужно получать текущие котировки в excel.
когда то давно можно было скачать файл https://www.forexite.com/blog/kotirovki-forex-v-microsoft-excel/ и там всё просто работало как мне хотелось.
Нашел где то (сам не понял где) файл DDE-samples.xls . там примерно тоже, что мне нужно, только тоже ничего не работает. Поделитесь пожалуйста информацией, где такой рабочий файл раздобыть?
Есть разные способы, но сам я это пробовал очень давно.
Посмотрите в CodeBase или статьи, например: https://www.mql5.com/ru/code/1246
Если надо что-то большее, то можете посмотреть на этот обзорный пост 16 (там несколько статей и ссылки на CodeBase).
Ту ссылку выше с этого же поста взял.