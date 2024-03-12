Вывод котировок MQL5 в Exel - страница 3

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sig volt:

Хороший эксперт. Можно ли как то его улучшить чтобы он пачками котировки выгружал? Например пара EUR/USD котировки: М1-Mn и сразу по сотне активов. Мажоры, кроскурсы, индексы и прочее. Если по одной котировке выгружать и по одному таймфрейму это крайне накладно

Это не моё чудо! я просто в скрипт сохранил. а Автор вот   Malik Arykov

Malik Arykov

 
Malik Arykov:

Вот решил помочь и написал эксперта, который сохраняет котировки в csv-файл

Особенности:

  • При выборе периода, укажите конкретный. Для текущего периода, имя файла будет EURUSD_CURRENT.csv
  • Для текущего бара (только, что открывшегося) tick_volume = 1. Поэтому котировки сохраняются с запаздыванием на один период


Эксперт самое то.  Cпасибо огромное.


Можно ли в нем сделать чтобы выбирать нужные котировки пачками или категориями (к примеру те которые у меня на данный момент находятся в окне обзора рынка)  и тайм фреймы пачками к примеру с M5 по D1 и прочее, а не по одному.

И еще не разобрался как сделать чтобы этот советник обновлял котировки с заданным периодом в автоматическом режиме?
 
sig volt:

1) Можно ли в нем сделать чтобы выбирать нужные котировки пачками или категориями (к примеру те которые у меня на данный момент находятся в окне обзора рынка)  и тайм фреймы пачками к примеру с M5 по D1 и прочее, а не по одному.

2) И еще не разобрался как сделать чтобы этот советник обновлял котировки с заданным периодом в автоматическом режиме?

1) Самое простое решение: открыть графики, например EURUSD c M5 по D1 и по всем символам. На каждом графике запустить эксперт с выбором нужного периода. Сохранить все это в профиле. Не знаю выдержит ли такую нагрузку терминал, но можно попробовать ;-) Если терминал начнет "брыкаться" от такого количества графиков, то запустите столько терминалов сколько выдержит ваш комп ;-) Хотя я ставлю смайлики, это не стёб, а на полном серьезе.

Другое решение - самому откорректировать текст эксперта под свои нужды. Заготовки отлаженных функций есть.

2) Выгрузка идет в автоматическом режиме, поскольку находится в обработчике OnTick(). Если выбрали M5, то каждые 5 минут будет сброс котировки бара. Вот по этому выгрузка выполнена в виде эксперта. У скрипта нет обработчика OnTick

 
Malik Arykov:

1) Самое простое решение: открыть графики, например EURUSD c M5 по D1 и по всем символам. На каждом графике запустить эксперт с выбором нужного периода. Сохранить все это в профиле. Не знаю выдержит ли такую нагрузку терминал, но можно попробовать ;-) Если терминал начнет "брыкаться" от такого количества графиков, то запустите столько терминалов сколько выдержит ваш комп ;-) Хотя я ставлю смайлики, это не стёб, а на полном серьезе.

Другое решение - самому откорректировать текст эксперта под свои нужды. Заготовки отлаженных функций есть.

2) Выгрузка идет в автоматическом режиме, поскольку находится в обработчике OnTick(). Если выбрали M5, то каждые 5 минут будет сброс котировки бара. Вот по этому выгрузка выполнена в виде эксперта. У скрипта нет обработчика OnTick

Спасибо за совет, но для меня важно упрощать и автоматизировать процессы, в данном случае при открытии нескольких терминалов это не получится. 

 

Здравствуйте!


можно свой дурацкий вопрос сюда напишу. мне нужно получать текущие котировки в excel.

когда то давно можно было скачать файл https://www.forexite.com/blog/kotirovki-forex-v-microsoft-excel/ и там всё просто работало как мне хотелось.

Нашел где то (сам не понял где) файл DDE-samples.xls . там примерно тоже, что мне нужно, только тоже ничего не работает. Поделитесь пожалуйста информацией, где такой рабочий файл раздобыть?

Котировки Forex в Microsoft Excel
Котировки Forex в Microsoft Excel
  • 2020.07.16
  • www.forexite.com
Forexite предоставляет бесплатную услугу по получению котировок Forex непосредственно в Microsoft Excel. Для доступа к этому сервису достаточно иметь только Excel, никакие другие программы не нужны. Для получения котировок нужно загрузить и открыть в Excel один из следующих файлов: ForexiteQuotes.xls (14 Kb) — файл Excel, который содержит...
 
H2iGA55UK #:

Здравствуйте!


можно свой дурацкий вопрос сюда напишу. мне нужно получать текущие котировки в excel.

когда то давно можно было скачать файл https://www.forexite.com/blog/kotirovki-forex-v-microsoft-excel/ и там всё просто работало как мне хотелось.

Нашел где то (сам не понял где) файл DDE-samples.xls . там примерно тоже, что мне нужно, только тоже ничего не работает. Поделитесь пожалуйста информацией, где такой рабочий файл раздобыть?

Есть разные способы, но сам я это пробовал очень давно.
Посмотрите в CodeBase или статьи, например: https://www.mql5.com/ru/code/1246

Если надо что-то большее, то можете посмотреть на этот обзорный пост (там несколько статей и ссылки на CodeBase).
Ту ссылку выше с этого же поста взял.

DDE - Server
DDE - Server
  • www.mql5.com
Экспорт MQL5 реальных данных в Excel (DDE)
 
спасибо! буду изучать.
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